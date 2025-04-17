Прогноз на матч «Атлетик» — «Рейнджерс» 17 апреля 2025 года: баскам пора выигрывать

Первая встреча «Атлетика» и «Рейнджерс» в Глазго завершилась довольно сенсационной безголевой ничьей. Шотландцы с 13-й минуты играли в меньшинстве и выдержали шквал атак от басков, также сыграло свою роль одно неочевидное решение судьи. Игрокам «Атлетика» надо поправить прицел, если они хотят сыграть в финале Лиги Европы на домашнем стадионе «Сан-Мамес».
Коэффициенты букмекеров на матч «Атлетик» — «Рейнджерс»
Букмекеры считают «Атлетик Бильбао» фаворитом в ответном матче: победа испанского клуба оценивается коэффициентом 1,40, ничья — 5,20, а победа гостей из Глазго — 8,50. На тотал больше 2,5 дают 1,64.
Прогноз на матч «Атлетик» — «Рейнджерс»
Домашняя мощь «Атлетика» в ЛЕ впечатляет. Баски проводят крайне уверенные матчи на «Сан-Мамесе» в этом турнире: все пять домашних игр завершились победами в том числе над «Ромой» (3:1) месяц назад. Фундаментом успеха стала надежная оборона — всего два пропущенных мяча за эти встречи. У «Атлетика» сегодня под вопросом выход Иньяки Уильямса, он получил повреждение с «Райо Вальекано» (3:1) в воскресенье.
«Рейнджерс» приходится непросто и в ЛЕ, и в своем чемпионате — всего две победы в пяти последних встречах. Главная беда — оборона: 9 пропущенных мячей в этих встречах. Против «Атлетика» приходилось отбиваться вдесятером. «Рейнджерс» все же пропустили во втором тайме, но судья неожиданно отменил гол и поставил вместо этого пенальти, который отбил вратарь шотландцев. С «Абердином» команда Барри Фергюсона выдала еще одну героическую ничью — снова в меньшинстве, со спасительным голом на 96-й минуте (2:2). Шотландцы выйдут в Бильбао без удаленного Проппера и травмированного Стерлинга.
Дома «Атлетик» еще раз обрушит мощь атак на шотландскую крепость и со второго раза добьется результата. Наш прогноз: победа «Атлетика» с форой −1,5 за 1,95 и индивидуальный тотал «Атлетика» больше 2 за 1,71.
Статистические тренды в играх «Атлетика» и «Рейнджерс»
|«Атлетик»
|«Рейнджерс»
|Не проигрывает дома 8 матчей подряд.
|Выиграли 6 из 7 последних матчей на выезде.
|В 4 из 5 последних матчах проходил тотал меньше 2,5.
|В 13 последних матчах в гостях прошла ставка «обе забьют».
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Денис Алхазов предположил, как будут развиваться события в Бильбао: «В этом матче “Рейнджерс” полезут вперед и, забив на выезде, будут обороняться так же героически, как и в первом матче. Сейчас все будут бояться ошибиться, поэтому я не жду очень результативной игры. Я бы предложил такую ставку — победа “Атлетика” и тотал меньше 3,5 за хороший коэффициент 2,11».
Ставки на матч «Атлетик» — «Рейнджерс» 17 апреля 2025 года
Победа «Атлетика» с форой −1,5 за 1,95.
Индивидуальный тотал «Атлетика» больше 2 за 1,71.