Прогноз на матч «Атлетик» — «Рейнджерс» 17 апреля 2025 года: баскам пора выигрывать

«Рейнджерс» приходится непросто и в ЛЕ, и в своем чемпионате — всего две победы в пяти последних встречах. Главная беда — оборона: 9 пропущенных мячей в этих встречах. Против «Атлетика» приходилось отбиваться вдесятером. «Рейнджерс» все же пропустили во втором тайме, но судья неожиданно отменил гол и поставил вместо этого пенальти, который отбил вратарь шотландцев. С «Абердином» команда Барри Фергюсона выдала еще одну героическую ничью — снова в меньшинстве, со спасительным голом на 96-й минуте (2:2). Шотландцы выйдут в Бильбао без удаленного Проппера и травмированного Стерлинга.