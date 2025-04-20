Прогноз на Гран-при Саудовской Аравии 20 апреля 2025 года: Пиастри опередит Ферстаппена

Гонка в Саудовской Аравии обещает быть зрелищной. На протяжении круга гонщики будут три раза получать возможность активации DRS. Ширина полотна на Джидде позволяет совершать обгоны практически в любом месте.
Мини-сенсация случилась уже в квалификации: ее выиграл Ферстаппен, а не один из пилотов «Макларена». Макс на 0,01 секунды опередил Пиастри. А вот Норрис продолжает ошибаться, в этот раз Ландо попал в аварию и будет стартовать только 10-м. Расселл на «Мерседесе» делает что может, он был 3-м в квалификации. Леклер расположился на 4-м месте, Хэмилтон продолжает привыкать к «Феррари», он седьмой.
Коэффициенты букмекеров на Гран-при Саудовской Аравии
Перед началом уик-энда букмекеры оценивали шансы на победу Норриса и Пиастри в равной степени, поставить на них можно было за 2,25. На Ферстаппена давали 10,00. Результаты квалификации все изменили. Фаворит по-прежнему Пиастри — за 1,90, а вот победу Ферстаппена теперь можно взять только за 2,35. Успех Норриса стоит 10,00.
Прогноз на Гран-при Саудовской Аравии
Главная интрига — удержится ли на первом месте победитель квалификации Ферстаппен. Максу удалось это сделать в Японии. Но машина у голландца все-таки не такая быстрая, как у «Макларена». Ферстаппен уже заявил, что не борется за победу в общем зачете в этом сезоне. Норрис с 10-го места вряд ли прорвется на первое, а вот у Пиастри шанс есть. И видимо, очень хороший, раз букмекеры сделали его главным фаворитом.
Расселл тоже настроен пессимистично. По его словам, «Мерседес» не сможет побороться ни за один из титулов в этом сезоне. Хотя в Кубке конструкторов команда располагается на втором месте, уступая «Макларену» 58 очков. Одна из возможных причин такого расположения — слабые выступления Кими Антонелли. Но слабыми их можно назвать только на фоне партнера по команде. Если сравнивать Кими с остальными новичками, то молодой пилот выступает очень хорошо.
Наш прогноз: Пиастри победит в Саудовской Аравии за 1,90. Вариант с коэффициентом побольше — Пиастри победит и покажет быстрейший круг за 3,20.
Статистические тренды Гран-при Саудовской Аравии
|Год
|Победитель
|Лучший круг
|2024
|Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
|Шарль Леклер («Феррари»)
|2023
|Серхио Перес («Ред Булл»)
|Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
|2022
|Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
|Шарль Леклер («Феррари»)
Ставки на Гран-при Саудовской Аравии 20 апреля 2025 года
Победа Пиастри за 1,90.
Пиастри победит и покажет быстрейший круг за 3,20.