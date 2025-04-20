Прогноз на Гран-при Саудовской Аравии 20 апреля 2025 года: Пиастри опередит Ферстаппена

Главная интрига — удержится ли на первом месте победитель квалификации Ферстаппен. Максу удалось это сделать в Японии. Но машина у голландца все-таки не такая быстрая, как у «Макларена». Ферстаппен уже заявил, что не борется за победу в общем зачете в этом сезоне. Норрис с 10-го места вряд ли прорвется на первое, а вот у Пиастри шанс есть. И видимо, очень хороший, раз букмекеры сделали его главным фаворитом.