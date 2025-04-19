Прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард» 19 апреля 2025 года: ярославцы добьют «ястребов»

«Авангард» впервые при тренере Буше проиграл три матча подряд. При этом серия для омичей начиналась неплохо — уверенно победили в гостях 4:1. Последний матч тоже выглядел равным, но дожать «Локомотив» не удалось. Теперь «ястребам» нельзя ошибаться, иначе сезон завершится для команды уже в Ярославле.
Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Авангард»
Букмекеры считают хозяев фаворитами предстоящей встречи: итоговая победа «Локомотива» оценивается в 1,52, «Авангарда» — в 2,55. Голов от игры особо не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,40.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард»
«Авангард» хорошо провел последний матч с «Локомотивом», но все равно проиграл. Чтобы победить, омичам нужно сыграть идеально. Однако сейчас это кажется уже невыполнимой задачей. Тактически переиграть «железнодорожников» не удается, а добиться результата при их сценарии игры не получается. Помочь Омску может индивидуальное мастерство игроков, но они пока находятся в тени и появляются только во время большинства.
Поражение в овертайме неизбежно скажется на психологии команды — обидный проигрыш должен отнять у «ястребов» последние силы. Не может в этой ситуации помочь и главный тренер Буше: быстро перестроить игру уже не удастся, а резервов у клуба не осталось. В последней игре канадец уже воспользовался помощью молодых игроков, но результата это не дало.
«Локомотив» может проиграть только самому себе. Так было в прошлом году, когда со счета 3−1 серия с «Авангардом» перешла в седьмой матч. Однако ярославцы должны были сделать работу над ошибками и не допустить подобного снова. Больше вопросов к физической готовности железнодорожников — к концу последней встречи они замедлились и начали уступать борьбу. Никитин объяснил это исключительно психологией. При этом поверить, что у «Локомотива» закончилось топливо после четырех матчей, правда, сложно.
Затягивать серию ярославцы точно не захотят — лишние перелеты им ни к чему. Расслабленности от хоккеистов ждать не стоит. Скорее всего, Никитин проведет матч с позиции силы и постарается быстро повести в счете. Если все пойдет по его плану, то мы можем увидеть довольно результативную встречу, так как «Авангарду» придется раскрываться и тоже лететь в атаку.
Наш прогноз: победа «Локомотива» — за 1,95. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на индивидуальный тотал «Локомотива» больше 3 — за 2,65. Омский коллектив уже показывал в этой серии, что может развалиться, если игра идет не по их плану. Кажется, в этом матче такой сценарий наиболее вероятен.
Статистические тренды в играх «Локомотива» и «Авангарда»
|«Локомотив»
|«Авангард»
|10 побед в 11 последних матчах.
|Проиграли 3 матча подряд впервые при тренере Буше.
|В 12 из 13 последних встреч не пропускал больше двух шайб.
|В 9 из 10 последних матчей проходил тотал меньше 5,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Андрей Юртаев ставит на результативную игру: «Мы привыкли, что матчи с участием “Локомотива” получаются не самыми результативными, но тотал больше 5 команды вполне могут пробить. В первых двух играх был счет 4:1, я думаю, что матч может быть результативным, тренеры могут рано снять вратаря при близком счете, как это было в третьей игре, где было заброшено три шайбы после этого. Тотал больше 5 шайб — вполне реальный вариант».
Ставки на матч «Локомотив» — «Авангард» 19 апреля 2025 года
Победа «Локомотива» — 1,95.
Индивидуальный тотал «Локомотива» больше 3 — 2,65.