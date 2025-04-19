Прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард» 19 апреля 2025 года: ярославцы добьют «ястребов»

«Локомотив» может проиграть только самому себе. Так было в прошлом году, когда со счета 3−1 серия с «Авангардом» перешла в седьмой матч. Однако ярославцы должны были сделать работу над ошибками и не допустить подобного снова. Больше вопросов к физической готовности железнодорожников — к концу последней встречи они замедлились и начали уступать борьбу. Никитин объяснил это исключительно психологией. При этом поверить, что у «Локомотива» закончилось топливо после четырех матчей, правда, сложно.