Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Спартак» 19 апреля 2025 года: москвичи закроют серию в голевой перестрелке

«Салават Юлаев» снова провалил гостевые матчи — еще ни одной победы на выезде в этом плей-офф. Домой уфимцы возвращаются, оказавшись на грани вылета. Проигрывать серию в домашней игре «юлаевцы» вряд ли захотят, однако Козлову предстоит тяжелая работа, чтобы настроить команду на бой после трех обидных поражений подряд.
Коэффициенты букмекеров на матч «Салават Юлаев» — «Спартак»
Букмекеры считают, что шансов на победу в предстоящей игре у хозяев чуть больше: коэффициент на итоговую победу «Салавата Юлаева» составляет 1,75, на «Спартак» — 2,10. Вновь ожидается результативная встреча — тотал больше 5,5 стоит 1,80.
Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Спартак»
В последнем матче уфимцы снова были близки к возвращению в игру после провального старта. Однако дожать «Спартак» не удалось. Во многом «Салавату» помешали выиграть удаления, которых у команды опять было полно. Это могло и не стать такой проблемой, если не провальная игра «юлаевцев» в меньшинстве — лишь 52% надежности в плей-офф. После встречи не смог сдержаться и тренер «Салавата», который сорвался на судей и обвинил их в поражении.
Работа Козлова вызывала вопросы и в двух прошлых сезонах, когда он не мог пройти первый раунд. Теперь клуб преодолел тяжелую преграду, но не может ничего сделать с атакой соперника в четвертьфинале. Вместо того, чтобы что-то менять в игре, Козлов раз за разом пытается обыграть «Спартак» в их стиле и ожидаемо проваливается. Теперь кажется, что тренер совсем поплыл. В следующей встрече, которая может стать последней, все будет зависеть от легионеров — если их снова закроют, шансов не будет.
Ухудшается ситуация и из-за вратарей «Салавата». Самонов вновь проваливает плей-офф, но тренерский штаб раз за разом делает на него ставку. Талантливый сменщик Вязовой в своем матче выглядел не хуже, но лишился места в составе. Сейчас эту позицию уже сложно усилить — первый номер не готов к давлению и играет все хуже, а бэкап не имеет опыта важных матчей и валится без доверия тренеров.
«Спартак» на фоне «Салавата Юлаева» выглядит командой без проблем. У москвичей заработало большинство, а лидеры стали приносить результат. В целом, игроки столичной команды выглядят более уверенным и боеспособным коллективом, где все готовы постоять друг за друга. В победной раздевалке красно-белые обозначили, что едут в Уфу, чтобы закрыть серию. Кажется, так это и будет.
Наш прогноз: тотал больше 5,5 — за 1,80. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на победу «Спартака» в основное время — за 2,80.
Статистические тренды в играх «Салавата Юлаева» и «Спартака»
|«Салават Юлаев»
|«Спартак»
|Победил дома в 6 из 7 последних матчей.
|8 побед в 10 последних матчах.
|Проиграл «Спартаку» 3 встречи подряд.
|В 5 из 6 последних встреч проходил тотал больше 5,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Павел Лысенков ждет победы хозяев: «В первом матче “Салават” уже обыгрывал “Спартак” дома, во втором матче тоже должен был это делать, но совершилось что-то невероятное — “Спартак” отыгрался за 0,2 секунды до сирены и уже в овертайме дожал деморализованного соперника. Жду победу “Салавата” в основное время».
Ставки на матч «Салават Юлаев» — «Спартак» 19 апреля 2025 года
Тотал больше 5,5 — 1,80.
Победа «Спартака» — 2,80.