Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Спартак» 19 апреля 2025 года: москвичи закроют серию в голевой перестрелке

Работа Козлова вызывала вопросы и в двух прошлых сезонах, когда он не мог пройти первый раунд. Теперь клуб преодолел тяжелую преграду, но не может ничего сделать с атакой соперника в четвертьфинале. Вместо того, чтобы что-то менять в игре, Козлов раз за разом пытается обыграть «Спартак» в их стиле и ожидаемо проваливается. Теперь кажется, что тренер совсем поплыл. В следующей встрече, которая может стать последней, все будет зависеть от легионеров — если их снова закроют, шансов не будет.