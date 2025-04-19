Прогноз на матч «Барселона» — «Сельта» 19 апреля 2025 года: атакующий футбол принесет каталонцам три очка

«Барселона» движется к чемпионству в Ла Лиге, но для этого нужно хорошо провести концовку чемпионата. Сейчас отрыв каталонцев от второго места составляет четыре очка, но в последних четырех турах предстоят матчи с «Реалом», «Вильярреалом» и «Атлетиком». Очки сейчас терять нельзя совсем, иначе не останется права на ошибку. При этом в соперниках «Сельта», которая борется за выход в Лигу Европы и проигрывать не намерена.
Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Сельта»
Сомнений в успехе хозяев у букмекеров нет: коэффициент на победу «Барселоны» составляет 1,30, на «Сельту» — 9,00. Ничья оценивается в 6,40. Игра обещает быть результативной — тотал больше 2,5 стоит всего 1,37.
Прогноз на матч «Барселона» — «Сельта»
«Сельта» завершает сезон исключительно матчами в чемпионате. Сейчас команда идет на седьмом месте и имеет неплохие шансы на попадание в Лигу Европы. «Кельты» много владеют мячом и атакуют. Сейчас стиль начал приносить результат — лишь одно поражение в девяти последних встречах.
Успехам клуба помогает и хороший календарь — минимум неделя разделяет все матчи команды. За это время игроки успевают восстановиться и отлично подготовиться к следующему сопернику. Тренер Хиральдес мало использует ротацию состава и подходит к матчу 32-го тура с минимальными потерями.
«Барселона» же похвастаться таким расписанием матчей не может. Последний раз каталонцы выходили на поле четыре дня назад, когда впервые в 2025 году проиграли. Тренерский штаб мог дать передышку лидерам с «Боруссией», так как преимущество в четыре мяча сине-гранатовые добыли еще в домашнем матче, но не стал этим пользоваться. Флик — не сторонник ротации и, чаще всего, опирается на основной состав. Игроки, кажется, к нагрузкам привыкли и готовы показывать интенсивный футбол при плотном календаре.
Отличную форму набрали игроки атаки: Рафинья считается основным претендентом на «Золотой мяч», Ямаль продолжает показывать стабильно крутой уровень и получать комплименты от Месси, а Левандовски при Флике снова стал одним из лучших бомбардиров мира.
В предстоящем матче мы должны увидеть много голов. «Сельта» играет в атакующем стиле и позволяет играть сопернику, а «Барселона» не перестает проявлять активность до конца матча, несмотря на счет.
Наш прогноз: обе забьют — за 1,68. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на победу «Барселоны» и тотал больше 3,5 — за 2,25.
Статистические тренды в играх «Барселоны» и «Сельты»
|«Барселона»
|«Сельта»
|Проиграла только раз за последние 25 матчей.
|Только 1 поражение в 9 последних встречах.
|В 5 из 8 последних матчей в чемпионате не проходила ставка «обе забьют».
|В 3 из 4 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский ставит на победу «Барселоны» и «обе забьют»: «Атака “Сельты” сильна — Борха Иглесиас, Яго Аспас. Думаю, в Барселоне они смогут отличиться, но все же проиграют — жду чего-то вроде 3:1. Мой выбор — победа “Барселоны” и обе забьют».
Ставки на матч «Барселона» — «Сельта» 19 апреля 2025 года
Обе забьют — 1,68.
Победа «Барселоны» и тотал больше 3,5 — 2,25.