Прогноз на матч «Барселона» — «Сельта» 19 апреля 2025 года: атакующий футбол принесет каталонцам три очка

«Барселона» же похвастаться таким расписанием матчей не может. Последний раз каталонцы выходили на поле четыре дня назад, когда впервые в 2025 году проиграли. Тренерский штаб мог дать передышку лидерам с «Боруссией», так как преимущество в четыре мяча сине-гранатовые добыли еще в домашнем матче, но не стал этим пользоваться. Флик — не сторонник ротации и, чаще всего, опирается на основной состав. Игроки, кажется, к нагрузкам привыкли и готовы показывать интенсивный футбол при плотном календаре.