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Прогноз на матч «Барселона» — «Сельта» 19 апреля 2025 года: атакующий футбол принесет каталонцам три очка

В 32-м туре Ла Лиги «Сельта» приедет в гости к лидеру чемпионата «Барселоне». Варианты для ставок — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Барселона» движется к чемпионству в Ла Лиге, но для этого нужно хорошо провести концовку чемпионата. Сейчас отрыв каталонцев от второго места составляет четыре очка, но в последних четырех турах предстоят матчи с «Реалом», «Вильярреалом» и «Атлетиком». Очки сейчас терять нельзя совсем, иначе не останется права на ошибку. При этом в соперниках «Сельта», которая борется за выход в Лигу Европы и проигрывать не намерена.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Сельта»

Сомнений в успехе хозяев у букмекеров нет: коэффициент на победу «Барселоны» составляет 1,30, на «Сельту» — 9,00. Ничья оценивается в 6,40. Игра обещает быть результативной — тотал больше 2,5 стоит всего 1,37.

Прогноз на матч «Барселона» — «Сельта»

«Сельта» завершает сезон исключительно матчами в чемпионате. Сейчас команда идет на седьмом месте и имеет неплохие шансы на попадание в Лигу Европы. «Кельты» много владеют мячом и атакуют. Сейчас стиль начал приносить результат — лишь одно поражение в девяти последних встречах.

Успехам клуба помогает и хороший календарь — минимум неделя разделяет все матчи команды. За это время игроки успевают восстановиться и отлично подготовиться к следующему сопернику. Тренер Хиральдес мало использует ротацию состава и подходит к матчу 32-го тура с минимальными потерями.

«Барселона» же похвастаться таким расписанием матчей не может. Последний раз каталонцы выходили на поле четыре дня назад, когда впервые в 2025 году проиграли. Тренерский штаб мог дать передышку лидерам с «Боруссией», так как преимущество в четыре мяча сине-гранатовые добыли еще в домашнем матче, но не стал этим пользоваться. Флик — не сторонник ротации и, чаще всего, опирается на основной состав. Игроки, кажется, к нагрузкам привыкли и готовы показывать интенсивный футбол при плотном календаре.

Футбол
Испания 2024/2025
Тур 32, 19.04.2025, 17:15
Барселона
-
Сельта
-

Отличную форму набрали игроки атаки: Рафинья считается основным претендентом на «Золотой мяч», Ямаль продолжает показывать стабильно крутой уровень и получать комплименты от Месси, а Левандовски при Флике снова стал одним из лучших бомбардиров мира.

В предстоящем матче мы должны увидеть много голов. «Сельта» играет в атакующем стиле и позволяет играть сопернику, а «Барселона» не перестает проявлять активность до конца матча, несмотря на счет.

Наш прогноз: обе забьют — за 1,68. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на победу «Барселоны» и тотал больше 3,5 — за 2,25.

Статистические тренды в играх «Барселоны» и «Сельты»

«Барселона»
«Сельта»
Проиграла только раз за последние 25 матчей.
Только 1 поражение в 9 последних встречах.
В 5 из 8 последних матчей в чемпионате не проходила ставка «обе забьют».
В 3 из 4 последних матчей проходил тотал меньше 2,5.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский ставит на победу «Барселоны» и «обе забьют»: «Атака “Сельты” сильна — Борха Иглесиас, Яго Аспас. Думаю, в Барселоне они смогут отличиться, но все же проиграют — жду чего-то вроде 3:1. Мой выбор — победа “Барселоны” и обе забьют».

Ставки на матч «Барселона» — «Сельта» 19 апреля 2025 года

Обе забьют — 1,68.

Победа «Барселоны» и тотал больше 3,5 — 2,25.