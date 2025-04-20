Прогноз на матч «Зенит» — «Химки» 20 апреля 2025 года: питерцы разгромят соперника

От игры остается ждать только разгрома со стороны фаворитов. «Зениту» очки нужны, так как победа над «Краснодаром» в прошлом туре вернула их в гонку за чемпионство. В Кубке питерцы уверенно прошлись по «Ростову» и сейчас находятся на подъеме. Семак нашел оптимальное сочетание игроков, Глушенков, Вендел и Лусиано не ограничатся одним или двумя голами.