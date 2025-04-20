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Прогноз на матч «Зенит» — «Химки» 20 апреля 2025 года: питерцы разгромят соперника

«Зенит» встретится с «Химками» в матче 25-го тура РПЛ. Варианты для ставок — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

«Зенит» выиграл у «Краснодара» в прошлом туре РПЛ и обострил интригу в борьбе за чемпионство. Сейчас сине-бело-голубым нужно дальше набирать очки, а следующий соперник «Химки» подходят для этого как нельзя лучше.

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Химки»

Букмекеры не сомневаются в успехе питерцев перед этой встречей: коэффициент на победу «Зенита» составляет 1,12, на «Химки» — 21,00. Ничья оценивается в 8,50. Голов ждут немало — тотал больше 2,5 стоит 1,48.

Прогноз на матч «Зенит» — «Химки»

Сложно представить, какая пара в РПЛ может выглядеть еще более однозначной в данный момент. Игрокам «Химок» задерживают зарплату — благодаря РПЛ удалось погасить долг за декабрь и частично вернуть деньги за январь, но недовольство это не убавило. Футболисты собирались бойкотировать матч с «Зенитом», но после долгих уговоров согласились выйти на игру основным составом.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 25, 20.04.2025, 16:30
Зенит
-
Химки
-

Протест игроков связан, в том числе с увольнением главного тренера Артиги. На его место пригласили Адиева, который раньше возглавлял сборную Казахстана. В такой ситуации специалисту вряд ли удастся подготовить команду к матчу и сделать поражение менее болезненным.

От игры остается ждать только разгрома со стороны фаворитов. «Зениту» очки нужны, так как победа над «Краснодаром» в прошлом туре вернула их в гонку за чемпионство. В Кубке питерцы уверенно прошлись по «Ростову» и сейчас находятся на подъеме. Семак нашел оптимальное сочетание игроков, Глушенков, Вендел и Лусиано не ограничатся одним или двумя голами.

Наш прогноз: тотал больше 3 — за 1,72. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на победу «Зенита» и общий тотал больше 3,5 — за 2,30.

Статистические тренды в играх «Зенита» и «Химок»

«Зенит»
«Химки»
Выиграл дома 3 последних матча с общим счетом 10:1.Проиграли 3 матча из последних 5.
В 8 последних матчах с «Химками» 6 побед и 2 ничьи.В 12 матчах на выезде пропустили 27 голов.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Владислав Радимов уверен в разгроме «Химок»: «Конечно же, победа “Зенита”, который, я думаю, размажет “Химки”. А “Химки” показательно приедут сюда для того, чтобы показать, что происходит, когда не платят деньги. “Зенит” забивает четыре “Краснодару”, четыре — закрытому “Рубину”. Играю “Зенит” с форой −2,5 и индивидуальный тотал “Зенита” больше 3,5 гола».

Ставки на матч «Зенит» — «Химки» 20 апреля 2025 года

Тотал больше 3 — 1,72.

Победа «Зенита» и общий тотал больше 3,5 — 2,30.