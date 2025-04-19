Прогноз на матч «Акрон» — «Спартак» 19 апреля 2025 года: Станковичу нужна только победа

Неделю «Акрон» прервал серию из 4 поражений, победив «Факел». Единственный гол с пенальти забил Дзюба. «Спартак», проиграв в прошлом туре, продолжает отставать от лидирующего «Краснодара» на пять очков. В оставшихся матчах права на ошибку у команды Станковича попросту нет.
Коэффициенты букмекеров на матч «Акрон» — «Спартак»
Букмекеры считают «Спартак» фаворитом в выездном матче: победа московского клуба оценивается коэффициентом 1,65, ничейный результат — в 4,30, а победа хозяев — в 5,30. На тотал больше 2,5 дают 1,81.
Прогноз на матч «Акрон» — «Спартак»
«Спартак» провел неудачный матч с «Динамо» из Махачкалы, и чемпионские амбиции красно-белых оказались под вопросом. Команда Станковича, как и в Казани, не проснулась в первом тайме, и отставание в два мяча отыграть не смогла, хотя и была очень близка к этому. Решающим стал промах Медины с пенальти, хотя изначально с точки должен был бить Барко. После этого в Кубке «Спартак» разобрался с «Уралом» (3:0). Наконец-то забил Маркиньос, пенальти в этот раз бил Барко (и забил), но ответы на вопросы к Станковичу, мы получим только сегодня.
«Акрон» занимает девятую строчку в таблице, но спокойно выдохнуть пока не может. Зона вылета всего в 5 очках, и за 6 туров до конца чемпионата случится может всякое. Тольяттинцы пропустили 42 гола, по игре в обороне это одна из худших команд лиги. Выручает атака, где солирует Дзюба, на счету звездного ветерана 6 голов в 16 играх чемпионата. «Акрон» проиграл в двух предыдущих встречах с «Спартаком» в текущем сезоне: сначала 0:4 в РПЛ, затем — 2:3 и вылет из Кубка, хотя тут в концовке шансы спастись были.
Оба клуба отмечают день рождения в эти выходные: «Спартаку» исполнилось 103 года, «Акрону» — 7. Обстановка на стадионе будет праздничная, это настроение должно передаться и игрокам и поспособствать результативности матча. Дзюба против красно-белых — еще одна интрига. Наш прогноз: победа «Спартака» с форой −1 — 2,06, тотал больше 2,5 — 1,81.
Статистические тренды в играх «Акрона» и «Спартака»
|«Акрон»
|«Спартак»
|Проиграл 4 из 5 последних матчей.
|В 6 из 7 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
|В последних 13 матчах не фиксировался ничейный результат.
|Пропустил 3 гола за 5 последних матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич ставит на голы красно-белых: «Два “Спартак” забьет, а вот сколько пропустит — для меня, честно говоря, пока вопрос. Поэтому остановлюсь и ограничусь только забитыми мячами “Спартака”. Мой прогноз — индивидуальный тотал “Спартака” больше 1,5 за 1,75».
Ставки на матч «Акрон» — «Спартак» 19 апреля 2025 года
Победа «Спартака» с форой −1 — 2,06.
Тотал больше 2,5 — 1,81.