Прогноз на матч «Акрон» — «Спартак» 19 апреля 2025 года: Станковичу нужна только победа

«Спартак» провел неудачный матч с «Динамо» из Махачкалы, и чемпионские амбиции красно-белых оказались под вопросом. Команда Станковича, как и в Казани, не проснулась в первом тайме, и отставание в два мяча отыграть не смогла, хотя и была очень близка к этому. Решающим стал промах Медины с пенальти, хотя изначально с точки должен был бить Барко. После этого в Кубке «Спартак» разобрался с «Уралом» (3:0). Наконец-то забил Маркиньос, пенальти в этот раз бил Барко (и забил), но ответы на вопросы к Станковичу, мы получим только сегодня.