Прогноз на матч «Ипсвич» — «Арсенал» 20 апреля 2025 года: остались ли силы у «канониров» на АПЛ?

Положение «Ипсвича» критическое — отставание от спасительной зоны составляет 14 очков, а впереди лишь шесть туров. Даже ничья может не спасти, если конкуренты возьмут свои очки. Недавняя встреча с «Челси» на выезде вновь подчеркнула главную проблему — команда не умеет сохранять преимущество. Ведя в два мяча, подопечные Маккенны все равно уступили. Это уже 27 упущенных очков после того, как «Ипсвич» вел в счете — худший результат в лиге. Также не стоит забывать о неудачной серии личных встреч с «Арсеналом»: 11 матчей подряд без побед.