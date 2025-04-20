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Прогноз на матч «Ипсвич» — «Арсенал» 20 апреля 2025 года: остались ли силы у «канониров» на АПЛ?

В 33-м туре чемпионата Англии «Ипсвич» сыграет дома против «Арсенала», варианты для ставок — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Арсенал» с триумфом прошел «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов (3:0, 2:1). Команда взрослеет, набирается опыта и теперь претендует на самые серьезные цели в Европе. А вот «Ипсвич» уже практически попрощался с элитой английского футбола. Возвращение в чемпионшип — дело времени. На финише клубу остается только достойно завершить кампанию и, возможно, громко хлопнуть дверью.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ипсвич» — «Арсенал»

Букмекеры считают «Арсенал» явным фаворитом в выездном матче: победа лондонского клуба оценивается коэффициентом 1,40, ничейный результат — в 4,70, а победа хозяев — в 7,60. Тотал больше 2,5 стоит 1,71.

Прогноз на матч «Ипсвич» — «Арсенал»

Положение «Ипсвича» критическое — отставание от спасительной зоны составляет 14 очков, а впереди лишь шесть туров. Даже ничья может не спасти, если конкуренты возьмут свои очки. Недавняя встреча с «Челси» на выезде вновь подчеркнула главную проблему — команда не умеет сохранять преимущество. Ведя в два мяча, подопечные Маккенны все равно уступили. Это уже 27 упущенных очков после того, как «Ипсвич» вел в счете — худший результат в лиге. Также не стоит забывать о неудачной серии личных встреч с «Арсеналом»: 11 матчей подряд без побед.

Футбол
Англия 2024/2025
Тур 33, 20.04.2025, 16:00
Ипсвич
0
Арсенал
2

После яркого триумфа в Лиге чемпионов «канониры» на эмоциях, но терять концентрацию нельзя. Шансы на титул в АПЛ сохраняются, хоть и мизерные. Потеря очков в этом туре практически похоронит все амбиции. Да и давление снизу нарастает: «Ньюкасл» и «Ноттингем» близко, и борьба за места в ЛЧ еще не завершена.

Артета выпустил в старте почти всех сильнейших, у лондонцев есть основания брать три очка. Но хватит ли им сил? «Ипсвич» может воспользоваться усталостью «канониров». Наш прогноз: обе забьют — 1,94 и «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,70.

Статистические тренды в играх «Ипсвича» и «Арсенала»

«Ипсвич»«Арсенал»
Проиграл дома 6 матчей кряду.Не проигрывает 10 матчей подряд.
В 4 матчах подряд проходит тотал больше 2,5.В 4 из 5 последних матчах прошла ставка «обе забьют».

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт сайта ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко предлагает свой прогноз: «Нельзя сказать, что провально выступает “Ипсвич”, время от времени он навязывает борьбу оппонентам. А тут еще и будет уставший после ЛЧ “Арсенал”. Поэтому я тут жду ничью — коэффициент 4,80».

Ставки на матч «Ипсвич» — «Арсенал» 20 апреля 2025 года

Обе забьют — 1,94.

«Арсенал» не проиграет и тотал меньше 3,5 — 1,70.