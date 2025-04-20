Прогноз на матч ЦСКА — «Крылья Советов» 20 апреля 2025 года: Николич в погоне за тройкой лидеров

ЦСКА весной демонстрирует чемпионский темп: победы идут одна за другой, команда уверенно движется вперед как в РПЛ, так и в Кубке России. До завершения чемпионата шесть туров, и отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 8 очков при игре в запасе. Самарцы тоже словно обрели второе дыхание. После неудачного старта весной подопечные Осинькина пришли в себя и выдали достойную серию. За три последних тура «Крылья Советов» набрали 7 очков — а могли и все 9, если бы не расслабились в конце матча с «Рубином».
Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Крылья Советов»
Букмекеры считают ЦСКА небольшим фаворитом в матче: победа армейцев оценивается коэффициентом 1,85, ничья — 3,70, а победа гостей стоит 4,70. На тотал больше 2,5 предлагают 2,05.
Прогноз на матч ЦСКА — «Крылья Советов»
ЦСКА под руководством Николича впечатлил этой весной: шесть побед и две ничьи. В последнем туре РПЛ армейцы на классе обыграли «Оренбург» на выезде (2:0), хотя играли нелучшим образом (и не в оптимальном составе). Красно-синие готовились К Куку России с московским «Динамо», но и в братсокм дерби выглядели хуже соперника. Акинфеев несколько раз выручил ЦСКА — 0:0.
На данный момент ЦСКА занимает четвертое место, имея в активе 47 очков и разницу мячей 38−16. Лучшими по системе «гол+пас» остаются Обляков (6+3) и Мусаев (7+1). В родных стенах красно-синие, как ни странно, играют хуже, чем на выезде: 20 очков в 12 матчах против 27.
«Крылья Советов» за последние три недели взяли верх над «Локомотивом» (5:1) и «Химками» (3:1), плюс была ничья с «Рубином» (1:1). Самарцы активно используют фланги, играют вертикально и остро в контратаках. Главной звездой остается нападающий Сергеев, на счету которого уже семь голов и три передачи. Тем не менее, «Крылья» пока находятся всего в 3 очках от зоны стыков.
Матч с «Локомотивом» показал, насколько опасны самарцы при контратаках. Быстрый выход из обороны и хладнокровие в завершении — вот за счет чего «Крылья» громили «железнодорожников». Однако ЦСКА — это совсем другой уровень обороны. Команда крайне надежна в позиционной защите. Главная задача для красно-синих — не позволить самарцам развивать быстрые атаки. Если армейцы сыграют дисциплинированно и смогут навязать свой стиль, то наберут три очка.
Наш прогноз: победа ЦСКА за 1,85, а также ЦСКА не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,66.
Статистические тренды в играх ЦСКА и «Крылья Советов»
|ЦСКА
|«Крылья Советов»
|Не проигрывает 8 матчей подряд.
|В 3 матчах подряд проходит ставка «обе забьют».
|Пропустил только 1 мяч в 4 последних матчах.
|Пропускает минимум 1 мяч в 16 матчах кряду.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич ставит на голы от обеих команд: «ЦСКА мало пропускает весной, и забить армейцам не так-то просто. Но, я думаю, с учетом результативности Сергеева и хорошей подпитки от Дмитриева, Ежова и всех остальных, “Крылья” вполне могут ЦСКА наказать. А армейцы дома этой обороне “Крыльев” тоже, как кажется, должны обязательно забить. Мой прогноз — обе забьют за 2,02».
Ставки на матч ЦСКА — «Крылья Советов» 20 апреля 2025 года
Победа ЦСКА за 1,85.
ЦСКА не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,66.