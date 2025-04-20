Прогноз на матч ЦСКА — «Крылья Советов» 20 апреля 2025 года: Николич в погоне за тройкой лидеров

ЦСКА весной демонстрирует чемпионский темп: победы идут одна за другой, команда уверенно движется вперед как в РПЛ, так и в Кубке России. До завершения чемпионата шесть туров, и отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 8 очков при игре в запасе. Самарцы тоже словно обрели второе дыхание. После неудачного старта весной подопечные Осинькина пришли в себя и выдали достойную серию. За три последних тура «Крылья Советов» набрали 7 очков — а могли и все 9, если бы не расслабились в конце матча с «Рубином».