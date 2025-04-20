Прогноз на матч «Болонья» — «Интер» 20 апреля 2025 года: лидер помучится, но победит

Наш прогноз на игру: победа «Интера» за 2.55. Первая мысль о ставке здесь, конечно, «низ». С учетом графика обеих команд, предыдущих матчей, стилевых особенностей и состояния почти все прочат минимум голов в этой игре. Но и коэффицент всего лишь 1,68 на два гола и менее не радует. «Аталанта» забила «Болонье» два, а «Интер» способен забить больше. Поэтому все-таки остановимся на победе гостей. «Интер» солидно выглядит в последнее время, особенно в матчах с сильными соперниками. У команды Индзаги 13 подряд игр без поражений, в которых одержано 9 побед. Риск есть, но сражаться за три очка «интеристы» будут отчаянно, ведь «Наполи» не дает расслабиться в борьбе за скудетто.