Прогноз на матч «Болонья» — «Интер» 20 апреля 2025 года: лидер помучится, но победит

Борьба за чемпионский титул в Италии приближается к апогею. Уже понятно, что скудетто разыграют два клуба: «Интер» и «Наполи». Остальные конкуренты отстали на 10 очков и более. Накануне «Наполи» одержал тяжелую и важную победу над обреченной на вылет «Монцей» со счетом 1:0 и минимум на сутки сравнялся с «Интером» по очкам. Теперь дело за командой Симоне Индзаги, но у нее соперник значительно серьезнее. Это «Болонья» Винченцо Итальяно, которая уже ощутила вкус Лиги чемпионов и сражается за то, чтобы выступить в главном клубном турнире Европы во второй раз подряд.
«Интер» как последний представитель Италии в этом турнире вынужден играть в плотном графике. Отдыхать перед непростым выездом в Болонью было некогда, но усталость у «нерадзурри» приятная. По сумме двух матчей в четвертьфинале ЛЧ им удалось пройти «Баварию», но, как и ожидалось, это потребовало неимоверных физических и моральных усилий. В ответной игре на «Джузеппе Меацца» «Интеру» много пришлось обороняться, но благодаря голам Лаутаро и Павара миланцы выстрадали ничью 2:2, которой было достаточно после выездной победы в Мюнхене со счетом 2:1. Вопрос, что осталось на «Болонью» и не будет ли Индзаги дополнительно держать в уме предстоящий ответный полуфинал Кубка Италии с «Миланом».
«Болонья» играет реже, но календарь у нее простым не назвать: три подряд матча с лидерами чемпионата, которые объективно ее превосходят, хотя перед этим у команды Итальяно была мощная серия из шести побед кряду с учетом Кубка. Кстати болонцев тоже ждет ответный полуфинал Кубка на следующей неделе, но, во-первых, соперник это скромный «Эмполи», а во-вторых, в этой паре уже почти все ясно после победы «Болоньи» в первой игре со счетом 3:0. Итак, у «Наполи» «Болонье» удалось отнять очки благодаря голу Дана Ндойе (1:1), а вот «Аталанте» болонцы уступили 0:2. Впереди «Интер».
Коэффициенты букмекеров на матч «Болонья» — «Интер»
Букмекеры не видят в матче явного фаворита. Небольшое предпочтение отдают «Интеру». Коэффициент на его победу не намного ниже, чем на выигрыш «Болоньи»: 2,55 и 2,95. На ничью можно поставить за 3,10. Ожидается, что в игре не будет много забитых мячей. Тотал больше 2,5 предлагают за 2,12, а меньше 2,5 — за 1,68. Сумеют ли поразить ворота обе команды — ясности нет. Ставка «Обе забьют — да» оценивается в 1,86, а «обе забьют — нет» — в 1,94.
Прогноз на матч «Болонья» — «Интер»
Плотный график вынудит Индзаги идти на ротацию, но глубина состава у команды пока позволяла успешно сражаться в трех турнирах разом. В то же время резерв против «Болонью» не выпустишь. Это пятая или даже четвертая команда Италии и очень серьезный соперник особенно на своем стадионе. В игре с «Баварией» отдыхал нападающий Марко Арнаутович, хотя и умудрился схлопотать карточку даже на скамейке, так что он скорее всего выйдет на поле не чужого для себя стадиона «Ренато Даль-Ара», где отыграл пару лет.
Встреча очень любопытна как тактическое противостояние. Итальяно заставляет свои команды люто работать в прессинге и не давать дышать сопернику даже на его половине поля. «Болонья» всегда агрессивно идет вперед, хотя порой и платит за это, когда соперники находят способ эффективно выйти из-под прессинга. Штука в том, что «Интер» в этом упражнении, возможно, лучшая команда мира на сегодня. Так он и обыграл «Баварию». Значит ли это, что против «Интера» Итальяно откажется от фирменного стиля? Что-то подсказывает, что нет.
Наш прогноз на игру: победа «Интера» за 2.55. Первая мысль о ставке здесь, конечно, «низ». С учетом графика обеих команд, предыдущих матчей, стилевых особенностей и состояния почти все прочат минимум голов в этой игре. Но и коэффицент всего лишь 1,68 на два гола и менее не радует. «Аталанта» забила «Болонье» два, а «Интер» способен забить больше. Поэтому все-таки остановимся на победе гостей. «Интер» солидно выглядит в последнее время, особенно в матчах с сильными соперниками. У команды Индзаги 13 подряд игр без поражений, в которых одержано 9 побед. Риск есть, но сражаться за три очка «интеристы» будут отчаянно, ведь «Наполи» не дает расслабиться в борьбе за скудетто.
Статистические тренды в играх «Болоньи» и «Интера»
|«Болонья»
|«Интер»
|Из 9 домашних матчей в 2025 году не проиграла ни одного.
|Выиграл 7 из 10 последних матчей.
|В 6 из 8 последних личных встреч с «Интером» происходил обмен голами.
|Забивал не менее 2 голов в 9 из 10 последних матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Легенда российского футбола Егор Титов не согласен с нами в своем прогнозе для «Рейтинга Букмекеров»: «У “Интера” была тяжелейшая битва с “Баварией”, пришлось все ресурсы затратить, а тут еще соперник кусачий. “Болонья” ведет борьбу за места в Лиге чемпионов, у них серьезные задачи. Обычно этот выезд для “Интера” был сложным, но минимально выигрывали. Сейчас поставлю на то, что хозяева не проиграют. У себя дома “Болонья” в 2025 году ни разу не проиграла».
Ставки на матч «Болонья» — «Интер» 20 апреля 2025 года
Победа «Интера» за 2,55.
Тотал меньше 2,5 за 1,68.