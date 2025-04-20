Прогноз на матч «Фулхэм» — «Челси» 20 апреля 2025 года: три очка нужнее Мареске

«Фулхэм» в концовке чемпионата отчаянно старается запрыгнуть в последний вагон зоны еврокубков. На сегодняшний день команда отстает от 7-го места, дающего право на участие в Лиге конференций на шесть очков. От Лиги Европы и Лиги чемпионов «дачников» отделяют 9 баллов.
Оптимизма команде Марку Силвы не добавляет и тот факт, что в последнее время потери очков следуют одна за одной. В предыдущем туре команда уступила соседу по таблице «Борнмуту» (0:1), а в 28-м туре — также соседям из «Брайтона» (1:2). Поражение от «Арсенала» на выезде было в большей степени логичным, но все равно неприятным. При этом последние два матча на родном стадионе в рамках АПЛ клуб выиграл.
«Челси» сбавил ход во втором круге и опустился на 7-е место, до зоны ЛЧ три очка. В последних пяти турах у «синих» всего одно поражение, правда, ничьи с безнадежным «Ипсвичем» и «Брентфордом» в актив не занесешь. Болельщики недовольны футболом, который ставит Мареска. После неожиданного поражения от «Легии» в четверг атмосфера в команде явно напряженная.
Коэффициенты букмекеров на матч «Фулхэм» — «Челси»
В этой паре букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2,75, в то время как выигрыш гостей оценивается в 2,41. Наименее вероятным сценарием выглядит ничья: на нее дают 3,45. Тотал больше 2,5 имеет коэффициент 1,82, на то, что голы будут забиты в ворота обеих команд, можно поставить за 1,65.
Прогноз на матч «Фулхэм» — «Челси»
В декабре 2024 года на «Стэмфорд Бридж» победителями остались гости. Тогда в самом начале матча отличился Палмер, а в конце голы Уилсона и Муниза шокировали «Челси». Интересно, удастся ли «дачникам» повторить успех. У «Челси» мини-кризис, всего две победы в последних 5 матчах. А в за последние 16 туров команда Марески выиграла всего 5 раз. Палмер не забивает уже 15 матчей подряд, у Джексона 0 голов в 2025-м.
Обеим командам нужны очки, так что и «Фулхэм», и «Челси» будут искать счастья в атаке. Если реализация моментов не подведет, то сыграет ставка «обе забьют и тотал больше 2,5» за 2,02. Что касается исхода, то выбираем победу «Челси» с коэффициентом 2,32. Лидерам «синих» пора уже проснуться, иначе они снова останутся без Лиги чемпионов.
Статистические тренды в играх «Фулхэма» и «Челси»
|«Фулхэм»
|«Челси»
|В последних 6 играх тотал больше 2,5 прошел 4 раза.
|Выиграл в гостях у «Фулхэма» 5 матчей из последних 6 в АПЛ.
|Потерпел 5 поражений в 10 последних матчах АПЛ.
|Не побеждал на выезде в АПЛ с 8 декабря: 3 ничьи и 5 поражений.
Ставки на матч «Фулхэм» — «Челси» 20 апреля 2025 года
Победа «Челси» за 2,32.
«Обе забьют и тотал больше 2,5» за 2,02.