Прогноз на матч «Фулхэм» — «Челси» 20 апреля 2025 года: три очка нужнее Мареске

Оптимизма команде Марку Силвы не добавляет и тот факт, что в последнее время потери очков следуют одна за одной. В предыдущем туре команда уступила соседу по таблице «Борнмуту» (0:1), а в 28-м туре — также соседям из «Брайтона» (1:2). Поражение от «Арсенала» на выезде было в большей степени логичным, но все равно неприятным. При этом последние два матча на родном стадионе в рамках АПЛ клуб выиграл.