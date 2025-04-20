Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» 20 апреля 2025 года: «волки» догонят «красных дьяволов»

В то же время «Вулверхэмптон» выигрывает все свои последние матчи, неважно, дома или в гостях. «Волки» обыграли «Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Ипсвич», «Вэст Хэм». Все команды плюс-минус рядом в турнирной таблице как с «Юнайтед», так и с «Вулверхэмптоном». Интересно, что когда Перейра возглавил «Вулвс», он отставал от «МЮ» на 13 очков. В случае победы сегодня «волки» догонят «красных дьяволов».



У «Вулверхэмптона» разыгрался форвард Ларсен (5 голов в 4 матчах), хоршо подключается к атакам защитник Аит-Нури, всегда опасен Кунья. У «Ман Юнайтед» вряд ли осталось много сил после триллера с «Лионом». Наш прогноз — победа «Вулверхэмптона» и обе забьют.