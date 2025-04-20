Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» 20 апреля 2025 года: «волки» догонят «красных дьяволов»

Несмотря на то, что «Вулверхэмптон» находится в таблице ниже «Манчестер Юнайтед», тут не все так однозначно. Сейчас «волки» находятся на подъеме и штампуют победы в АПЛ одну за другой. Команде не нужно отвлекаться на другие турниры, все игроки стартового состава находятся в строю. Отсюда и отличные результаты в последних матчах: 12 очков из 15 возможных.
«Манчестер Юнайтед», напротив, продолжает страдать, и мучениям клуба не видно конца. Несмотря на наличие в составе дорогих футболистов, смену тренера, клуб все равно проводит худший сезон за долгое время. Что и говорить, перед стартом 33-го тура команда Аморима всего на три очка опережала занимающий 17-е место «Вэст Хэм». Впрочем, главное, что «Ман Юнайтед» удалось выйти в полуфинал Лиги Европы, он чудом победил «Лион», уступая 2:4 в дополнительное время.
Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
В этой паре букмекеры сначала больше верили в «Манчестер Юнайтед», все-таки игра домашняя. Но потом коэффициенты подравнялись. Поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 2,65, а на успех «Вулверхэмптона» — c 2,75. «Обе забьют» стоит 1,70, а тотал больше 2,5 — 1,93.
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
«Манчестеру» необходимо прерывать свою неудачную серию в АПЛ и хоть как-то набирать очки в испорченном сезоне. Клуб регулярно пропускает, недостаточно эффективно работает атака. «Красные дьяволы» забивают, но делают это редко. В матчах с «Ньюкаслом», «Ман Сити», «Арсеналом» и «Ноттингемом» голов было всего два.
Неудивительно, что лучшим бомбардиром команды является полузащитник Бруну, один из немногих к кому может быть мало претензий у болельщиков (у португальца 8 забитых мячей). Добавляет клубу проблем и список травмированных: в лазарете находятся Лисандро, Амад, Зиркзее. Также после 120 минут в четверг кому-то из игроков основы явно понадобится отдых.
В то же время «Вулверхэмптон» выигрывает все свои последние матчи, неважно, дома или в гостях. «Волки» обыграли «Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Ипсвич», «Вэст Хэм». Все команды плюс-минус рядом в турнирной таблице как с «Юнайтед», так и с «Вулверхэмптоном». Интересно, что когда Перейра возглавил «Вулвс», он отставал от «МЮ» на 13 очков. В случае победы сегодня «волки» догонят «красных дьяволов».
У «Вулверхэмптона» разыгрался форвард Ларсен (5 голов в 4 матчах), хоршо подключается к атакам защитник Аит-Нури, всегда опасен Кунья. У «Ман Юнайтед» вряд ли осталось много сил после триллера с «Лионом». Наш прогноз — победа «Вулверхэмптона» и обе забьют.
Статистические тренды в играх «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптона»
|«Манчестер Юнайтед»
|«Вулверхэмптон»
|Выиграл всего один матч в последних пяти турах.
|Не проигрывает в 6 последних матчах.
|Ставка «обе забьют» пррошла в 4 матчах из последних 7 в АПЛ.
|Забил в 9 матчах подряд.
Ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» 20 апреля 2025 года
Победа «Вулверхэмптона» — 2,75.
Обе забьют— 1.70.