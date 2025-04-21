Прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив» 21 апреля 2025 года: ярославцы соберутся и закроют серию

«Локомотив» не смог добить «Авангард» в домашнем матче. Омичи выиграли со счетом 3:2 и вернули серию домой. В гостях ярославцы в этом плей-офф еще не проигрывали. Никитин точно не захочет затягивать противостояние и постарается закрыть серию со второй попытки.
Коэффициенты букмекеров на матч «Авангард» — «Локомотив»
Небольшими фаворитами к встрече подходят гости: коэффициент на итоговую победу «Локомотива» составляет 1,83, на «Авангард» — 1,97. Большого количества голов не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,50.
Прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив»
На пресс-конференции после завершения последнего матча тренер «Локомотива» Никитин был зол и сказал, что не смог достучаться до своих игроков. Ярославцы играли в непривычной для себя манере: допускали много ошибок, проигрывали борьбу, а в какой-то момент вовсе перешли к открытому хоккею и устроили голевую перестрелку. Даже с такой игрой «железнодорожники» были близки к тому, чтобы зацепиться за результат.
Подобные сбои для команды Никитина, скорее, являются исключением. Поражение должно было отрезвить хоккеистов, которые слишком рано поверили в свой проход дальше и сыграли расслаблено. Два таких матча подряд «Локомотив» себя не позволял весь сезон. Не должно произойти этого и в этой встрече — важнейшей для развития серии. К тому же силы в прошлой игре удалось сберечь, и сейчас «железнодорожники» будут готовы прибавить физически.
«Авангард» же показал, как можно обыграть ярославцев. Необходимо использовать большинство, больше бросать по воротам и пользоваться попытками в контратаках. Отдельно стоит отметить третий период, в котором омичи совсем отказались от выпадов на ворота соперника и держали оборону. Выстоять против навала ярославцев возможно, но необходимо блокировать броски и рассчитывать на суперматч от вратаря.
Болельщики должны взбодрить команду на домашней арене, а победа в прошлой игре поможет найти силы на еще одну встречу. Однако этого, кажется, все равно не хватит. Разница в силе коллективов сейчас заметна. Единственный шанс на победу у «Авангарда» будет при идеальной игре с их стороны и очередного провала у соперника. Дважды подряд это вряд ли произойдет.
Наш прогноз на матч: итоговая победа «Локомотива» — за 1,83. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на победу «Локомотива» и тотал меньше 6,5 — за 3,00.
Статистические тренды в играх «Авангарда» и «Локомотива»
|«Авангард»
|«Локомотив»
|Проиграл 3 из 4 последних домашних матчей.
|Выиграл 8 из 9 последних матчей на выезде.
|Забивает во втором периоде 7 матчей подряд.
|В 5 из 6 последних встреч проходил тотал меньше 5,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Анатолий Емелин ставит на победу «Локомотива» и малорезультативную встречу: «Сегодня “Локомотив” должен пересидеть сибиряков в своем фирменном стиле и выиграть серию. И, конечно, тотал меньше пяти заброшенных — гарантированно выигрышная ставка».
Ставки на матч «Авангард» — «Локомотив» 21 апреля 2025 года
Итоговая победа «Локомотива» — 1,83.
Победа «Локомотива» и тотал меньше 6,5 — 3,00.