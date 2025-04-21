Прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив» 21 апреля 2025 года: ярославцы соберутся и закроют серию

Подобные сбои для команды Никитина, скорее, являются исключением. Поражение должно было отрезвить хоккеистов, которые слишком рано поверили в свой проход дальше и сыграли расслаблено. Два таких матча подряд «Локомотив» себя не позволял весь сезон. Не должно произойти этого и в этой встрече — важнейшей для развития серии. К тому же силы в прошлой игре удалось сберечь, и сейчас «железнодорожники» будут готовы прибавить физически.