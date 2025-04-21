Прогноз на матч «Спартак» — «Салават Юлаев» 21 апреля 2025 года: Козлов снова проиграет на выезде

К концу серии в этой паре появился нерв. Игроки стали участвовать в стычках и постоянно фолить, а интеллигентный тренер «Салавата Юлаева» Козлов сорвался на судей и, кажется, зарядил хоккеистов на победу в прошлой встрече. При этом россыпь голов из матчей этого противостояния никуда не делась. Теперь уфимцам предстоит важнейшая игра со «Спартаком» в гостях, а на выезде команда в этом плей-офф еще не побеждала.