Прогноз на матч «Спартак» — «Салават Юлаев» 21 апреля 2025 года: Козлов снова проиграет на выезде

К концу серии в этой паре появился нерв. Игроки стали участвовать в стычках и постоянно фолить, а интеллигентный тренер «Салавата Юлаева» Козлов сорвался на судей и, кажется, зарядил хоккеистов на победу в прошлой встрече. При этом россыпь голов из матчей этого противостояния никуда не делась. Теперь уфимцам предстоит важнейшая игра со «Спартаком» в гостях, а на выезде команда в этом плей-офф еще не побеждала.
Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Салават Юлаев»
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам перед этой встречей: коэффициент на итоговую победу «Спартака» составляет 1,78, на «Салават Юлаев» — 2,03. Голов в очередной раз ждут много — тотал больше 5,5 стоит 1,75.
Прогноз на матч «Спартак» — «Салават Юлаев»
«Салават Юлаев» собрался после трех поражений подряд и выиграл домашнюю встречу. При этом результат чуть не ушел от уфимцев из-за ужасной игры в меньшинстве — три из трех голов москвичи забили в неравных составах. Всего 48% попыток большинства соперника нейтрализует команда. Пока это остается ключевым фактором серии: у «Салавата» не получается не удаляться, а «Спартак» обретает уверенность с помощью спецбригад.
«Юлаевцы» проигрывают оппонентам в скорости, поэтому им приходится фолить. Москвичи же почувствовали это и максимально используют свое преимущество в движении: бегут в атаку с места отбора и активно используют фланговые проходы. К тому же исполнители у красно-белых в нужный момент пришли в себя и стали стабильно забивать.
В плей-офф у «Салавата» снова провалился вратарь Самонов, поэтому на прошлый матч в стартовом составе появился его молодой сменщик Вязовой. Кажется, стоит ждать его и на следующую игру. До этого голкипер не выступал в плей-офф — этот сезон стал для него дебютным в КХЛ. В гостевом матче с высокой ценой ошибки он может провалиться, но у Козлова не осталось выбора.
Столичный клуб хорош на своей арене — восемь побед в девяти последних встречах. Хоккеисты чувствуют себя уверенно и не боятся играть авантюрно. Этот стиль в серии с «Салаватом» приносит результат. Москвичам нужно решать все вопросы в этой встрече, иначе придется ехать в Уфу, где соперники чувствуют себя отлично. Мотивации у «Спартака» должно хватить на победу, но не факт, что матч кончится в основное время.
Наш прогноз: итоговая победа «Спартака» — за 1,78. Если есть желание рискнуть, предлагаем ставку на то, что «Спартак» не проиграет в основное время и общий тотал будет больше 4,5 — за 2,10.
Статистические тренды в играх «Спартака» и «Салавата Юлаева»
|«Спартак»
|«Салават Юлаев»
|7 побед подряд в домашних матчах.
|Не выиграл ни одного из 5 матчей на выезде в этом плей-офф.
|В 6 из 7 последних матчей проходил тотал больше 5,5.
|Пропускал в меньшинстве в 3 из 4 последних матчей.
7 побед подряд в домашних матчах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Анатолий Емелин ждет победы «Салавата Юлаева» и результативный хоккей: «Опытный штаб “Салавата” найдет противоядие против столичных спецбригад. Второй вратарь гостей Вязовой с каждой игрой выглядит все увереннее. Ставим на подопечных Козлова. И на результативный хоккей — оба соперника стараются вытаскивать матчи за счет атаки».
Ставки на матч «Спартак» — «Салават Юлаев» 21 апреля 2025 года
Итоговая победа «Спартака» — 1,78.
«Спартак» не проиграет в основное время и общий тотал будет больше 4,5 — 2,10.