Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест» 21 апреля 2025 года: уставшие «шпоры» против мотивированных «лесников»

Две неудачи кряду — и положение «Ноттингем Форест» начинает вызывать тревогу. Команда потеряла третье место в таблице, а теперь и вовсе рискует остаться за пределами топ-5. У «Тоттенхэма» ситуация схожая — только в еврокубках. «Шпоры» с трудом прошли «Айнтрахт» (1:1, 1:0) в Лиге Европы, тем самым оставив себе шансы на хоть какой-то позитивный итог сезона. Однако на фоне усталости, похоже, на АПЛ сил остается все меньше и меньше.