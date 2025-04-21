Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест» 21 апреля 2025 года: уставшие «шпоры» против мотивированных «лесников»

Две неудачи кряду — и положение «Ноттингем Форест» начинает вызывать тревогу. Команда потеряла третье место в таблице, а теперь и вовсе рискует остаться за пределами топ-5. У «Тоттенхэма» ситуация схожая — только в еврокубках. «Шпоры» с трудом прошли «Айнтрахт» (1:1, 1:0) в Лиге Европы, тем самым оставив себе шансы на хоть какой-то позитивный итог сезона. Однако на фоне усталости, похоже, на АПЛ сил остается все меньше и меньше.
Коэффициенты букмекеров на матч «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест»
Букмекеры дают равные шансы на успех команд в предстоящем матче: победа хозяев оценивается коэффициентом 2,60, ничья — 3,50, а победа гостей — 2,63. Тотал больше 2,5 стоит 1,68.
Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест»
Выстраданная победа над ослабленным «Айнтрахтом» помогла «Тоттенхэму» пробиться в полуфинал Лиги Европы. Единственный гол в ответном матче случился после грубой ошибки вратаря франкфуртцев, пенальти уверенно реализовал Соланке (1:0). После этого «шпоры» сыграли в непривычной для себя осторожной манере и с трудом, но удержали победный счет.
В АПЛ дела лондонцев обстоят плохо. За 32 тура — 17 поражений, что стало худшим результатом клуба в лиге за последние два десятилетия. Сейчас «Тоттенхэм» занимает лишь 16-е место, и сильно изменить это положение вряд ли получится — вниз падать уже некуда, а вверх слишком далеко. Разумнее сконцентрироваться на Лиге Европы, где еще остаются шансы на трофей и реабилитацию за провальный чемпионат.
«Ноттингем Форест», напротив, борется за попадание в Лигу чемпионов и имеет серьезную мотивацию. Команда временно упала на 6-е место — в этом туре конкуренты из «Манчестер Сити», «Челси» и «Астон Виллы» — взяли по три очка. Да, в двух последних турах были обидные поражения от «Астон Виллы» (1:2) и «Эвертона» (0:1). По игре «лесники» смотрелись неплохо: создавали моменты, но подвела реализация.
Матч с «Тоттенхэмом» — шанс для «Фореста» поправить турнирное положение. В первом круге именно «лесники» оказались сильнее, добыв победу со счетом 1:0. При текущей форме и мотивации у них есть все основания как минимум не проиграть. На фоне рассыпающегося «Тоттенхэма» команда Нуну выглядит более сбалансированной и целеустремленной.
Наш прогноз: «Ноттингем Форест» не проиграет и обе забьют — 2,15, тотал меньше 3 — 1,71.
Статистические тренды в играх «Тоттенхэма» и «Ноттингем Форест»
|«Тоттенхэм»
|«Ноттингем Форест»
|В 3 из 4 последних матчей проходила ставка «обе забьют».
|Выиграл только 1 из 7 последних матчей на выезде.
|Проиграл дома 1 раз в 7 последних матчах.
|В 7 из 8 последних матчах на выезде проходил тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко выбрал ничью: «Если полагаться в прогнозе только на позиции оппонентов в таблице, то кажется, интриги тут нет. Но я все-таки буду учитывать последние игры клубов, “Ноттингем Форест” уже дважды кряду проиграл, а “Тоттенхэм” получил положительный заряд эмоций после успеха в Лиге Европы. Так что оптимальным вариантом тут считаю ничью — коэффициент 3,65».
Ставки на матч «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест» 21 апреля 2025 года
«Ноттингем Форест» не проиграет и обе забьют — 2,15.
Тотал меньше 3 — 1,71.