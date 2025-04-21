Прогноз на матч «Вашингтон» — «Монреаль» 22 апреля 2025 года: Овечкин устроит голевую дуэль с Демидовым

«Вашингтон» занял первое место на Востоке по итогам регулярного сезона и уверенно зашел в плей-офф. «Столичные» с капитаном Овечкиным начинают путь в Кубке Стэнли против молодого «Монреаля», который с трудом попал в плей-офф, но может преподнести сенсацию. Первый матч покажет, насколько «Кэпиталс» готовы к кубковым матчам.
Коэффициенты букмекеров на матч «Вашингтон» — «Монреаль»
Букмекеры ждут успеха хозяев: коэффициент на итоговую победу «Вашингтона» составляет 1,55, на «Монреаль» — 2,45. Сомнений в большом количестве голов мало — тотал больше 5,5 стоит 1,75.
Прогноз на матч «Вашингтон» — «Монреаль»
«Вашингтон» провел отличный сезон. Перед стартом чемпионата от команды ждали хотя бы попадания в плей-офф. Однако «столичные» выиграли Восток, а также попутно помогли Овечкину побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ. Концовка при этом была смазана: игроки отмечали достижение капитана, готовились к кубковым матчам и получали отдых. Отсюда и четыре поражения в шести последних встречах, которые могут повлиять на старт в плей-офф.
Скорее всего, первая игра у «Вашингтона» будет не самой уверенной — хоккеистам предстоит включаться на полную после перерыва, что обычно получается не очень хорошо. К тому же команда пока далека от оптимального состава: третий бомбардир клуба Протас и важный защитник Фехервари еще не восстановились от травм и тренируются отдельно. Основной вратарь Томпсон вернется к первому матчу и даже может появиться в воротах, но его форма после двухнедельного перерыва вызывает вопросы.
При этом «Вашингтон» отлично готов к любому хоккею — есть и скоростные игроки, и силовые нападающие. По ходу регулярного сезона стало понятно, что опасность в этом составе может создавать каждый, а также все готовы качественно обороняться, поэтому провала от «Кэпиталс» ждать не стоит.
У «Монреаля» важные матчи начались задолго до плей-офф. Команде не нужно время на раскачку, поэтому они могут лучше стартовать. К тому же у «Канадиенс» добавилось мастерство в атаке — приехал нападающий Демидов из СКА. Болельщики восторженно встречали игрока в аэропорту, а тренер предоставил место во втором звене. Форвард не подвел и в первой игре забил гол и отдал результативную передачу. Демидов органично вписался в состав и точно добавит опасности этой команде.
Состав у «Монреаля» довольно молодой, поэтому ждать от него больших достижений не стоит. Однако игроки уже демонстрируют уверенность в себе и пытаются поднять градус противостояния перед важными матчами провокационными выступлениями в СМИ. На хоккеистов особо ничего не давит, поэтому они могут играть в атакующий скоростной хоккей в свое удовольствие.
Наш прогноз: тотал больше 1,5 в первом периоде — за 1,75. Если есть желание рискнуть сильнее, предлагаем ставку, что обе команды забьют больше 2,5 — за 2,95.
Статистические тренды в играх «Вашингтона» и «Монреаля»
|«Вашингтон»
|«Монреаль»
|Выиграл 8 из 10 последних матчей на домашней арене.
|7 поражений в 9 последних матчах на выезде.
|Забивали в первом периоде в 4 из 5 последних матчей.
|В 3 из 4 последних матчей проходил тотал больше 5,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт Sport24 Дмитрий Ерыкалов ждет победы «Монреаля» с учетом овертайма: «Овечкин в трех матчах с “Канадиенс” отметился всего одним голом. Первая встреча легенды “Кэпиталс” с Иваном Демидовым вполне может обернуться ярким перформансом более молодого и голодного до побед россиянина. А поможет андердогам победить обширный лазарет фаворита».
Ставки на матч «Вашингтон» — «Монреаль» 22 апреля 2025 года
Тотал больше 1,5 в первом периоде — 1,75.
Обе команды забьют больше 2,5 — 2,95.