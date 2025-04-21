Прогноз на матч «Вашингтон» — «Монреаль» 22 апреля 2025 года: Овечкин устроит голевую дуэль с Демидовым

Скорее всего, первая игра у «Вашингтона» будет не самой уверенной — хоккеистам предстоит включаться на полную после перерыва, что обычно получается не очень хорошо. К тому же команда пока далека от оптимального состава: третий бомбардир клуба Протас и важный защитник Фехервари еще не восстановились от травм и тренируются отдельно. Основной вратарь Томпсон вернется к первому матчу и даже может появиться в воротах, но его форма после двухнедельного перерыва вызывает вопросы.