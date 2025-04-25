Прогноз на матч «Монреаль» — «Вашингтон» 26 апреля 2025 года: канадцы покажут лучший хоккей в серии

Вряд ли стоит ждать, что «Кэпиталс» выйдут на следующую встречу другими. Пока у команды все получается, они не будут ничего менять и постараются сэкономить силы на следующие раунды. К тому же Овечкин и компания показали, что в любой момент могут включиться и сделать результат — в последнем матче «Вашингтону» хватило три минуты после пропущенной шайбы, чтобы забить дважды и повести в счете. В овертайме первой встречи гол был забит также на третьей минуте.