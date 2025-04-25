Прогноз на матч «Монреаль» — «Вашингтон» 26 апреля 2025 года: канадцы покажут лучший хоккей в серии

«Монреалю» не удалось выиграть ни одного матча на выезде. Теперь для «Канадиенс» стартуют домашние игры. В следующей канадцам необходимо выигрывать, иначе интригу можно будет считать убитой — с 0−3 серию у такого «Вашингтона» серию будет почти невозможно забрать.
Коэффициенты букмекеров на матч «Монреаль» — «Вашингтон»
Букмекеры снова больше верят в «Кэпиталс»: коэффициент на итоговую победу «Вашингтона» составляет 1,80, на «Монреаль» — 2,00. Насколько результативной будет встреча, неясно: тотал больше 5,5 стоит 1,85, меньше — 1,95.
Прогноз на матч «Монреаль» — «Вашингтон»
«Вашингтон» выиграл оба матча у «Монреаля» на старте серии. Однако назвать победы убедительными сложно. В первой игре все решила шайба Овечкина в овертайме, во второй — был прекрасен вратарь Томпсон, который спас команду в ключевых моментах.
«Канадиенс» способны играть на равных в этом противостоянии, но на полный матч их не хватает. Кажется, соперникам достаточно надавить чуть сильнее обычного, чтобы у игроков «Монреаля» началась паника и появились ошибки. Это легко объяснить тем, что костяк команды еще достаточно молод и в плей-офф попал впервые.
В такой ситуации должна помочь домашняя арена. Болельщиков «Канадиенс» можно назвать одними из самых безумных в хоккее. Они точно не дадут команде потеряться в канадской части противостояния. Чтобы переломить ход серии, этого, скорее всего, все равно не хватит. Однако выиграть один матч «Монреаль» точно способен. Ставку стоит сделать именно на третью игру, так как собраться, оказавшись на грани вылета, будет сложнее.
«Вашингтон», по ощущениям, пока не показывает свой максимум. Команда делает столько, сколько необходимо для победы. При этом у соперников остается слишком много возможностей на возвращение. В первом матче вовремя собраться «столичные» не успели и довели дело до овертайма, во второй игре все складывалось похожим образом, но повезло чуть больше.
Вряд ли стоит ждать, что «Кэпиталс» выйдут на следующую встречу другими. Пока у команды все получается, они не будут ничего менять и постараются сэкономить силы на следующие раунды. К тому же Овечкин и компания показали, что в любой момент могут включиться и сделать результат — в последнем матче «Вашингтону» хватило три минуты после пропущенной шайбы, чтобы забить дважды и повести в счете. В овертайме первой встречи гол был забит также на третьей минуте.
Наш прогноз: индивидуальный тотал «Монреаля» больше 2,5 — за 1,78. Если есть желание рискнуть сильнее, предлагаем ставку на промежуточный исход: «Монреаль» выиграет отрезок матча с 1-й по 15-ю минуту — за 3,30.
Статистические тренды в играх «Монреаля» и «Вашингтона»
|«Монреаль»
|«Вашингтон»
|8 побед в 10 последних домашних встречах.
|4 поражения в 5 последних матчах на выезде.
|Забивал дома минимум три гола в 5 последних матчах.
|В 4 из 5 последних матчей проходил тотал меньше 5,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дарья Тубольцева ставит на победу «Вашингтона» с учетом овертайма: «На домашнем льду “Монреаль” наверняка сделает все возможное, чтобы зацепиться за победу, будет сражаться до последнего и, возможно, дотянет до овертайма. Однако пока сложно понять, за счет чего “Канадиенс” смогут выиграть хотя бы одну игру в этой серии — разве что при серьезной расслабленности гостей».
Ставки на матч «Монреаль» — «Вашингтон» 26 апреля 2025 года
Индивидуальный тотал «Монреаля» больше 2,5 — 1,78.
Промежуточный исход: «Монреаль» выиграет отрезок матча с 1-й по 15-ю минуту — 3,30.