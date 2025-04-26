Прогноз на матч «Бавария» — «Майнц» 26 апреля 2025 года: Кейн вот-вот выиграет первый трофей

Европейская мечта «Баварии» закончилась на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. В апреле весь фокус мюнхенцев был направлен на ЛЧ, но пройти «Интер» по сумме двух встреч (1:2, 2:2) им так и не удалось. При этом команда по ходу матчей не уступала сопернику, а в атакующих действиях и вовсе выглядела предпочтительнее. В чемпионате Германии «Бавария» снова доминирует, отрыв от «Байера» 8 очков. Так что дополнительная мотивация для Кейна и Ко — выиграть титул на своем стадионе. Для англичанина это будет первый трофей в карьере.