Прогноз на матч «Бавария» — «Майнц» 26 апреля 2025 года: Кейн вот-вот выиграет первый трофей

Эта игра может стать триумфальной для «Баварии». Если команда победит, а «Байер» оступится в параллельной встрече, мюнхенцы официально оформят чемпионство в Бундеслиге. «Майнц» не в оптимальной форме и вряд ли готов повторить сенсационный результат первой очной встречи (2:1), но мотивации у гостей более чем достаточно — неудача может отбросить команду в середину турнирной таблицы.
Коэффициенты букмекеров на матч «Бавария» — «Майнц»
Букмекеры считают «Баварию» явным фаворитом в домашнем матче: победа мюнхенского клуба оценивается коэффициентом 1,22, ничейный результат — в 7,00, а победа гостей — в 11,00. На тотал больше 2,5 дают всего 1,32, то есть голов тут ждут много.
Прогноз на матч «Бавария» — «Майнц»
Европейская мечта «Баварии» закончилась на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. В апреле весь фокус мюнхенцев был направлен на ЛЧ, но пройти «Интер» по сумме двух встреч (1:2, 2:2) им так и не удалось. При этом команда по ходу матчей не уступала сопернику, а в атакующих действиях и вовсе выглядела предпочтительнее. В чемпионате Германии «Бавария» снова доминирует, отрыв от «Байера» 8 очков. Так что дополнительная мотивация для Кейна и Ко — выиграть титул на своем стадионе. Для англичанина это будет первый трофей в карьере.
На финише сезона «Майнц» сбавил: команда не побеждает уже пять туров подряд, хотя до этого выдала серию из 4 побед. За 10 последних матчей «Майнц» был лидером Бундеслиги по скорейшему возвращению мяча после потери — это признак высокого прессинга и вынужденного перехода соперников к длинным передачам. Но стоит «Майнцу» играть первым номером — и начинаются проблемы: только в одной игре с владением выше 50% клуб одержал победу.
Это особенный матч для «Баварии», она обязана брать три очка. Наш прогноз: победа «Баварии» с форой −2 за 2,02 и тотал больше 3,5 за 1,72.
Статистические тренды в играх «Баварии» и «Майнца»
|«Бавария»
|«Майнц»
|В 6 матчах подряд проходит тотал больше 2,5.
|Не выигрывает 5 матчей кряду.
|В 6 из 7 последних матчей забивали обе команды.
|Пропускает минимум 1 гол в 7 матчах подряд.
Ставки на матч «Бавария» — «Майнц» 26 апреля 2025 года
Победа «Баварии» с форой −2 за 2,02.
Тотал больше 3,5 за 1,72.