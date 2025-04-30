Прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Флорида» 1 мая 2025 года: Бобровский отправит Кучерова в отпуск

«Тампа» была близка к тому, чтобы сравнять счет в серии на выезде и приехать на домашний матч без лишнего давления. Однако в решающий момент — на старте третьего периода — «молнии» не реализовали пятиминутное удаление, а после пропустили трижды и проиграли. Теперь у команды тяжелое положение: «Флорида» ведет в противостоянии 3−1 и находится в одной победе от прохода в следующую стадию.