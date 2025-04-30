Прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Флорида» 1 мая 2025 года: Бобровский отправит Кучерова в отпуск

«Флорида» сыграла в домашних матчах хуже, чем на выезде, и чуть не позволила «Тампе» сравнять счет в серии. Однако в решающий момент команда выстояла и выиграла четвертый матч. Теперь «молниям» нельзя ошибаться, а на своей арене играть с «Пантерс» получается крайне плохо.
Коэффициенты букмекеров на матч «Тампа-Бэй» — «Флорида»
Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: коэффициент на итоговую победу «Тампа-Бэй» составляет 1,80, на «Флориду» — 2,00. Насколько результативным будет матч, неясно: тотал больше 5,5 стоит 1,85, меньше — 1,95.
Прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Флорида»
«Тампа» была близка к тому, чтобы сравнять счет в серии на выезде и приехать на домашний матч без лишнего давления. Однако в решающий момент — на старте третьего периода — «молнии» не реализовали пятиминутное удаление, а после пропустили трижды и проиграли. Теперь у команды тяжелое положение: «Флорида» ведет в противостоянии 3−1 и находится в одной победе от прохода в следующую стадию.
Нельзя сказать, что «Тампа» играет хуже, но для победы этого недостаточно. Куперу просто не хватает исполнителей для соперничества с действующим чемпионом. Звено Кучерова соперникам удалось закрыть в трех из четырех матчей — без него «молниям» не удается побеждать. К тому же домашний лед сложно назвать преимуществом для клуба — проиграли 4 из 5 последних матчей «Флориде» перед своими болельщиками.
«Пантерс» же снова сделали ставку на быстрое завершение серии и не прогадали. В первых играх они смогли перебегать оппонентов, а сейчас решают за счет исполнителей в равных матчах. Хорошо работает меньшинство и почти не проваливается атака, а Бобровский снова выходит на чемпионский уровень и пока переигрывает своего визави Василевского.
В предстоящей игре «Флорида» сделает все, чтобы завершить серию. Тренер Морис должен был сделать выводы из прошлогоднего финала и не дать своим парням расслабиться и отпустить серию. Ждем агрессивного хоккея от «Пантерс» и уверенной победы в основное время.
Наш прогноз: победа «Флориды» — за 2,65. Также можно поставить на индивидуальный тотал «Тампы» меньше 3 — за 1,67.
Статистические тренды в играх «Тампа-Бэй» и «Флориды»
|«Тампа-Бэй»
|«Флорида»
|Проиграл 4 из 5 последних матчей «Флориде» на домашней арене.
|6 побед в 9 последних матчах.
|5 матчей подряд пропускал первым.
|Тотал больше 5,5 проходил в 3 из 4 последних матчей.
Ставки на матч «Тампа-Бэй» — «Флорида» 1 мая 2025 года
Победа «Флориды» — 2,65.
Индивидуальный тотал «Тампы» меньше 3 — 1,67.