Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов» 30 апреля 2025 года: Галактионову очень нужна победа

В полуфинале Кубка России в Пути регионов «Локомотив» примет «Ростов». Варианты для ставок — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Этой весной в адрес «Локомотива» летит немало критики. Команда переживает тяжелый отрезок в РПЛ и явно не оправдывает ожиданий. Тем не менее «железнодорожники» все еще могут реабилитироваться за счет Кубка России, где продолжают борьбу за трофей. На стадии полуфинала Пути регионов «Локо» предстоит встретиться с «Ростовом». После ухода Карпина южане чуть сбавили обороты, но по-прежнему могут доставить проблемы практически любой команде.

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Ростов»

​По мнению букмекеров, у «Локомотива» чуть больше шансов на победу, на это событие в основное время дают коэффициент 2,10, на ничью — 3,50, на победу «Ростова» — 3,80. Тотал больше 2,5 стоит 1,68, то есть голы тут, скорее, ждут, чем нет.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов»

В 2025-м «Локомотив» выиграл всего 4 матча из 10. При этом только один раз команда сыграла на ноль, что говорит о серьезных проблемах в защите. Нестабильность в обороне уже никого особо не удивляет, есть проблемы и в атаке вызывает вопросы. Лишь в четырех из десяти встреч «железнодорожники» сумели забить больше одного гола. Важная потеря у «Локомотива» сегодня Батраков, главная звезда команды не сыграет из-за перебора карточек. А это ключевой игрок атаки с 14 голами и 10 передачами в 33 матчах сезона.

«Ростов» после зимней паузы тоже мало выигрывает. За десять матчей команда одержала три победы над клубами из нижней части таблицы — «Оренбургом», «Акроном» и «Факелом». Но команде Альбы приходилось чаще играть с топовыми соперниками, так что такие результаты неудивительны. Вряд ли кто-то ожидал, что «Ростов» отправит «Зенит» в Путь регионов в Кубке.

А вот недавний матч в Ростове с «Локомотивом» удивил. Ростовчане в ослабленном составе, без Ятимова, Сако, Мохеби и Голенкова, переигрывали более мощный «Локо». Гости в итоге спаслись после ошибки Одоевского, но вопросов к Галактионову много. Сегодня от его футболистов ждут другую игру. Поверим в мотивированных хозяев и мы.

Наш прогноз: победа «Локомотива» — 2,10 и обе забьют и тотал больше 2,5 — 1,92.

Статистические тренды в играх «Локомотива» и «Ростова»

«Локомотив»
«Ростов»
Не проигрывает дома 5 матчей подряд.
Выиграл 1 из 5 последних матчей.
В 8 из 10 последних матчей проходила ставка «обе забьют». 
В 3 матчах подряд проходит тотал меньше 2,5.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой предлагает свою ставку: «В прошлом туре на выходных они как раз с “Ростовом” играли, и там победитель выявлен не был — 1:1. Я бы даже сказал, что “Локо” был ближе к неудаче, чем его оппонент. Так что тут я жду борьбы. По несколько голов соперники друг другу забьют, вряд ли все решится у них в основное время. Моя ставка — точный счет 2:2 за 11,00».

Ставки на матч «Локомотив» — «Ростов» 30 апреля 2025 года

Победа «Локомотива» в основное время — 2,10.

Обе забьют и тотал больше 2,5 — 1,92.

Футбол. Кубок России
30.04
Локомотив
:
Ростов
Лучшие коэффициенты Все
П1
2.15
X
3.64
П2
3.75