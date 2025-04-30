Прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов» 30 апреля 2025 года: Галактионову очень нужна победа

В 2025-м «Локомотив» выиграл всего 4 матча из 10. При этом только один раз команда сыграла на ноль, что говорит о серьезных проблемах в защите. Нестабильность в обороне уже никого особо не удивляет, есть проблемы и в атаке вызывает вопросы. Лишь в четырех из десяти встреч «железнодорожники» сумели забить больше одного гола. Важная потеря у «Локомотива» сегодня Батраков, главная звезда команды не сыграет из-за перебора карточек. А это ключевой игрок атаки с 14 голами и 10 передачами в 33 матчах сезона.