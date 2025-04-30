Прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов» 30 апреля 2025 года: Галактионову очень нужна победа

Этой весной в адрес «Локомотива» летит немало критики. Команда переживает тяжелый отрезок в РПЛ и явно не оправдывает ожиданий. Тем не менее «железнодорожники» все еще могут реабилитироваться за счет Кубка России, где продолжают борьбу за трофей. На стадии полуфинала Пути регионов «Локо» предстоит встретиться с «Ростовом». После ухода Карпина южане чуть сбавили обороты, но по-прежнему могут доставить проблемы практически любой команде.
Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Ростов»
По мнению букмекеров, у «Локомотива» чуть больше шансов на победу, на это событие в основное время дают коэффициент 2,10, на ничью — 3,50, на победу «Ростова» — 3,80. Тотал больше 2,5 стоит 1,68, то есть голы тут, скорее, ждут, чем нет.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов»
В 2025-м «Локомотив» выиграл всего 4 матча из 10. При этом только один раз команда сыграла на ноль, что говорит о серьезных проблемах в защите. Нестабильность в обороне уже никого особо не удивляет, есть проблемы и в атаке вызывает вопросы. Лишь в четырех из десяти встреч «железнодорожники» сумели забить больше одного гола. Важная потеря у «Локомотива» сегодня Батраков, главная звезда команды не сыграет из-за перебора карточек. А это ключевой игрок атаки с 14 голами и 10 передачами в 33 матчах сезона.
«Ростов» после зимней паузы тоже мало выигрывает. За десять матчей команда одержала три победы над клубами из нижней части таблицы — «Оренбургом», «Акроном» и «Факелом». Но команде Альбы приходилось чаще играть с топовыми соперниками, так что такие результаты неудивительны. Вряд ли кто-то ожидал, что «Ростов» отправит «Зенит» в Путь регионов в Кубке.
А вот недавний матч в Ростове с «Локомотивом» удивил. Ростовчане в ослабленном составе, без Ятимова, Сако, Мохеби и Голенкова, переигрывали более мощный «Локо». Гости в итоге спаслись после ошибки Одоевского, но вопросов к Галактионову много. Сегодня от его футболистов ждут другую игру. Поверим в мотивированных хозяев и мы.
Наш прогноз: победа «Локомотива» — 2,10 и обе забьют и тотал больше 2,5 — 1,92.
Статистические тренды в играх «Локомотива» и «Ростова»
|«Локомотив»
|«Ростов»
|Не проигрывает дома 5 матчей подряд.
|Выиграл 1 из 5 последних матчей.
|В 8 из 10 последних матчей проходила ставка «обе забьют».
|В 3 матчах подряд проходит тотал меньше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой предлагает свою ставку: «В прошлом туре на выходных они как раз с “Ростовом” играли, и там победитель выявлен не был — 1:1. Я бы даже сказал, что “Локо” был ближе к неудаче, чем его оппонент. Так что тут я жду борьбы. По несколько голов соперники друг другу забьют, вряд ли все решится у них в основное время. Моя ставка — точный счет 2:2 за 11,00».
Ставки на матч «Локомотив» — «Ростов» 30 апреля 2025 года
Победа «Локомотива» в основное время — 2,10.
Обе забьют и тотал больше 2,5 — 1,92.