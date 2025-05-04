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Прогноз на Гран-при Майами 4 мая 2025 года: Ферстаппен против «Макларена»

Следим за Гран-при Майами — шестым этапом «Формулы-1» в 2025 году. Варианты для ставок — в прогнозе от Спорт Mail.

Кирилл Русинович
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Гоночный уик-энд в США получился богатым на события. 18-летний гонщик «Мерседеса» Кими Антонелли стал самым молодым победителем в квалификации «Формулы-1». Итальянец занял поул-позишн в спринте, правда, на старте его обогнал Пиастри, а сам спринт выиграл пилот «Макларена» Норрис. Эта гонка проходила в дождь, и гонщикам было непросто. Леклер попал в аварию еще до старта.

Последующую квалификацию взял Ферстаппен. Макс выиграл Гран-при в Японии с поул-позишн, но сейчас ему будет сложнее повторить это достижение. В Майами можно делать больше обгонов. Длинная прямая в конце круга позволит обгонять машинам с высокой максимальной скоростью. Но связки между поворотами 4−8 и 11−16 дадут возможность отыграться машинам, которые выберут более высокую прижимную силу.

Коэффициенты букмекеров на Гран-при Майами

Несмотря на квалификацию, букмекеры чуть выше ставят Норриса, коэффициент на его победу в гонке — 2,35, на победу Ферстаппена — 2,40 (до начала уик-энда было 7,70). Третьим и последним реальным претендентом в США является Пиастри — 4,50.

Прогноз на Гран-при Майами

Перед гонкой в Майами снова шел дождь, и это может спутать многие расклады. Но пока они таковы. В победителя квалификации верят меньше, чем в стартующего вторым Норриса. У гонщика «Макларена» по-прежнему более быстрый болид, так что голландцу придется отбиваться, и не факт, что у него это получится. Лидер общего зачета Пиастри стартует только четвертым, но его нельзя сбрасывать со счетов. У Кими Антонелли есть шанс попасть на первый подиум в карьере.

Норрис уверенно чувствует себя в Майами. Год назад он выиграл здесь первый Гран-при в карьере, в этот уик-энд Ландо был первым в спринте. Ферстаппен ведет неравный бой с двумя машинами «Макларена», Максу еще и не повезло в спринте: он столкнулся с Кими Антонелли в спринте и получил штраф. Ферстаппен еще и стал отцом на этой неделе — слишком много событий, чтобы ставить на победу голландца.

Наш прогноз: победа Норриса за 2,35. Еще один вариант с коэффициентом поменьше — победит пилот «Макларена» за 1,60.

Статистические тренды Гран-при Майами

В Майами прошли три этапа «Формулы-1», и еще ни разу победитель квалификации не выигрывал саму гонку.

ГодПобедительЛучший круг
2024Ландо Норрис («Макларен»)Оскар Пиастри («Макларен»)
2023Макс Ферстаппен («Ред Булл»)Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2022Макс Ферстаппен («Ред Булл»)Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

Ставки на Гран-при Майами 4 мая 2025 года

Победа Норриса за 2,35.

Победит пилот «Макларена» за 1,60.