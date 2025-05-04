Прогноз на Гран-при Майами 4 мая 2025 года: Ферстаппен против «Макларена»

Гоночный уик-энд в США получился богатым на события. 18-летний гонщик «Мерседеса» Кими Антонелли стал самым молодым победителем в квалификации «Формулы-1». Итальянец занял поул-позишн в спринте, правда, на старте его обогнал Пиастри, а сам спринт выиграл пилот «Макларена» Норрис. Эта гонка проходила в дождь, и гонщикам было непросто. Леклер попал в аварию еще до старта.
Последующую квалификацию взял Ферстаппен. Макс выиграл Гран-при в Японии с поул-позишн, но сейчас ему будет сложнее повторить это достижение. В Майами можно делать больше обгонов. Длинная прямая в конце круга позволит обгонять машинам с высокой максимальной скоростью. Но связки между поворотами 4−8 и 11−16 дадут возможность отыграться машинам, которые выберут более высокую прижимную силу.
Коэффициенты букмекеров на Гран-при Майами
Несмотря на квалификацию, букмекеры чуть выше ставят Норриса, коэффициент на его победу в гонке — 2,35, на победу Ферстаппена — 2,40 (до начала уик-энда было 7,70). Третьим и последним реальным претендентом в США является Пиастри — 4,50.
Прогноз на Гран-при Майами
Перед гонкой в Майами снова шел дождь, и это может спутать многие расклады. Но пока они таковы. В победителя квалификации верят меньше, чем в стартующего вторым Норриса. У гонщика «Макларена» по-прежнему более быстрый болид, так что голландцу придется отбиваться, и не факт, что у него это получится. Лидер общего зачета Пиастри стартует только четвертым, но его нельзя сбрасывать со счетов. У Кими Антонелли есть шанс попасть на первый подиум в карьере.
Норрис уверенно чувствует себя в Майами. Год назад он выиграл здесь первый Гран-при в карьере, в этот уик-энд Ландо был первым в спринте. Ферстаппен ведет неравный бой с двумя машинами «Макларена», Максу еще и не повезло в спринте: он столкнулся с Кими Антонелли в спринте и получил штраф. Ферстаппен еще и стал отцом на этой неделе — слишком много событий, чтобы ставить на победу голландца.
Наш прогноз: победа Норриса за 2,35. Еще один вариант с коэффициентом поменьше — победит пилот «Макларена» за 1,60.
Статистические тренды Гран-при Майами
В Майами прошли три этапа «Формулы-1», и еще ни разу победитель квалификации не выигрывал саму гонку.
|Год
|Победитель
|Лучший круг
|2024
|Ландо Норрис («Макларен»)
|Оскар Пиастри («Макларен»)
|2023
|Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
|Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
|2022
|Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
|Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
Ставки на Гран-при Майами 4 мая 2025 года
Победа Норриса за 2,35.
Победит пилот «Макларена» за 1,60.