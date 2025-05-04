Прогноз на Гран-при Майами 4 мая 2025 года: Ферстаппен против «Макларена»

Перед гонкой в Майами снова шел дождь, и это может спутать многие расклады. Но пока они таковы. В победителя квалификации верят меньше, чем в стартующего вторым Норриса. У гонщика «Макларена» по-прежнему более быстрый болид, так что голландцу придется отбиваться, и не факт, что у него это получится. Лидер общего зачета Пиастри стартует только четвертым, но его нельзя сбрасывать со счетов. У Кими Антонелли есть шанс попасть на первый подиум в карьере.