Прогноз на матч «Арсенал» — «Борнмут» 3 мая 2025 года: «канониры» мысленно в Париже

За «канониров» впечатляющая статистика на «Эмирейтс». Дело в том, что «Борнмут» до 2015 года никогда не играл в Премьер-лиге, поэтому история личных встреч с «Арсеналом» у «вишенок» невероятно скромная для Англии: соперники встречались в официальных матчах лишь 17 раз. И все 8 встреч дома «Арсенал» выиграл. Год назад это было почти день в день, 4 мая, и «канониры» победили со счетом 3:0. Интересно, кто-то из авторов голов (Сака, Троссард, Райс) выйдет против «Борнмута» на этот раз? Все они очень нужны Артете свежими в Париже.