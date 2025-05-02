Прогноз на матч «Арсенал» — «Борнмут» 3 мая 2025 года: «канониры» мысленно в Париже

До финиша чемпионата Англии остается четыре тура, и многое уже понятно. Определены чемпион и все вылетающие команды. Осталось разобраться с путевками в еврокубки, которых АПЛ выделено немало. Попадание «Арсенала» в Лигу чемпионов сомнений практически не вызывает. Из первой пятерки «канониры», занимающие сейчас второе место, вряд ли выпадут. А у «Борнмута», крепкого середняка АПЛ, есть рабочий шанс отобраться в Лигу конференций.
«Вишенки» уже могли это сделать, но проиграли в финале Кубка английской лиги «Ньюкаслу». «Сороки» сейчас занимают третье место, и, если северяне не потерпят неудачу в борьбе за попадание в Лигу чемпионов, заработанная ими путевка в Лигу конференций перейдет восьмой команде АПЛ, теоретически даже девятой. Как раз за эти позиции «Борнмут» и сражается на финише сезона с «Фулхэмом», «Брайтоном» и «Брентфордом». Это мощная четверка, которая никак не относится к топам, но спокойно и нередко отбирает у этих топов очки. Домашний матч первого круга с «Арсеналом» «Борнмут» выиграл со счетом 2:0.
Так что «Арсенал» вряд ли ждет легкая прогулка, даже дома, к тому же сейчас все мысли команды Артеты сосредоточены на полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ». Первый раунд на «Эмирейтс» проигран 0:1, но разница в один мяч позволяет мечтать об успехе в Париже и попадании в мюнхенский финал. Силы игроков уже на исходе, и ротация наверняка будет — в этом шанс «Борнмута».
Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Борнмут»
Букмекеры тоже понимают, что в промежутке между битвами с «ПСЖ» для «Арсенала» все остальное уходит на второй план. Они фавориты домашней игры в АПЛ, но с очень высоким коэффициентом 2,13 на победу. Как мы уже сказали, она им сейчас не очень нужна, когда чемпионская гонка завершена. Вероятность выигрыша «Борнмута» оценивается коэффициентом 3,30, ничья — 3,60. По голам и тоталу ярко выраженных трендов не наблюдается: сценарий матча может быть любым.
Прогноз на матч «Арсенал» — «Борнмут»
Совсем отвлекаться от АПЛ «Арсенал» не может и не станет. Это самый престижная лига мира, а второе место близко, но еще не завоевано. Матч с «Борнмутом» — хороший шанс проявить себя для игроков, попадающих в состав реже лидеров и конкурентов за позицию на поле, вроде Стерлинга, Зинченко, Уайта.
За «канониров» впечатляющая статистика на «Эмирейтс». Дело в том, что «Борнмут» до 2015 года никогда не играл в Премьер-лиге, поэтому история личных встреч с «Арсеналом» у «вишенок» невероятно скромная для Англии: соперники встречались в официальных матчах лишь 17 раз. И все 8 встреч дома «Арсенал» выиграл. Год назад это было почти день в день, 4 мая, и «канониры» победили со счетом 3:0. Интересно, кто-то из авторов голов (Сака, Троссард, Райс) выйдет против «Борнмута» на этот раз? Все они очень нужны Артете свежими в Париже.
Наш прогноз на игру: тотал меньше 2,5 за 1,97. Выбрать ставку сложно, потому что, например, совершенно непонятен состав «Арсенала» на этот матч, но есть несколько аргументов в пользу того, что встреча выйдет нетипично закрытой для АПЛ. О победе любой ценой в «Арсенале» точно не думают.
Команда Ираолы очень кусачая, любит и умеет противостоять большим клубам. Туром ранее «Борнмут» лишь на 96-й минуте упустил победу над «Манчестер Юнайтед» (1:1). На этот раз «вишенки» играют в гостях, но сценарий матча может быть очень похож на тот. «Борнмут» в последнее время мало пропускает, а «Арсенал» — лучший в АПЛ по игре в обороне. Команда с берегов Ла-Манша часто играет вничью, кстати, как и «Арсенал» — это вариант для смелой ставки.
Статистические тренды в играх «Арсенала» и «Борнмута»
|«Арсенал»
|«Борнмут»
|Выиграл все 8 матчей дома с «Борнмутом».
|Обыграл "Арсенал" дважды за 17 попыток.
|Лучшая оборона в АПЛ: 29 пропущенных в 34 турах.
|Проиграл один из пяти последних матчей в АПЛ.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру по АПЛ Роман Павлюченко считает, что игра «Арсенала» на два фронта «Борнмуту» не поможет: «Не жду легкой игры для хозяев — они участвуют в полуфинале Лиги чемпионов. А соперник еще и редко проигрывает. “Борнмут” идет на десятой строчке. “Вишни” не показывали таких результатов, чтобы рассчитывать на повышение. Я верю в “Арсенал”. “Борнмут” испытывает определенные проблемы, вряд ли сможет набрать очки. Ставлю на победу “Арсенала” за 2,10».
Ставки на матч «Арсенал» — «Борнмут» 3 мая 2025 года
Тотал меньше 2,5 за 1,97.
Ничья за 3,60.