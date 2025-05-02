Прогноз на матч «Краснодар» — «Рубин» 3 мая 2025 года: «быки» выиграют в голевой перестрелке

Однако преподнести сюрприз казанцы точно способны. Расслабленные игроки могут сотворить гол из ничего, как это уже было в матче с «Локомотивом». К тому же у «Краснодара» в последних играх есть проблемы с обороной — семь пропущенных за три последних матча, хотя до этого было 13 голов за 23 игры.