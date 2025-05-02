Прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Бавария» 3 мая 2025 года: золотая победа для мюнхенцев

Исторический момент для английского форварда Кейна, который за длинную успешную карьеру еще ни разу не выигрывал трофей. Даже после перехода в «Баварию», которая обычно берет по несколько трофеев за сезон, проклятие продолжилось. Наконец, его клубу представляется шанс стать чемпионами — победа в этом матче гарантирует золото Бундеслиги. Однако англичанин пропустит встречу из-за перебора желтых карточек и, видимо, будет смотреть за игрой с трибун.
Коэффициенты букмекеров на матч «РБ Лейпциг» — «Бавария»
Букмекеры видят мюнхенцев фаворитами встречи: коэффициент на победу «Баварии» составляет 1,62, на «РБ Лейпциг» — 4,70. Ничья оценивается в 4,80. Голов ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,37.
Прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Бавария»
«Бавария» вышла на финишную прямую сезона. Нельзя сказать, что этот год получился у команды феерическим в плане результатов, но мюнхенцы, наконец, уверенно должны выигрывать Бундеслигу. Сейчас все зависит только от их игры — любая победа «Баварии» в трех ближайших турах делает их чемпионами. Затягивать клуб не должен и постарается добыть трофей уже с «РБ Лейпциг».
Однако сделать это будет непросто. У команды Компани слишком много потерь — не сыграют футболисты основного состава Кейн, Дэвис, Мусиала, Упамекано и Геррейру. Также под вопросом участие в матче Кима и Нойера. При этом глубины состава все равно должно хватить для достижения результата.
«Бавария» отлично смотрится у чужих ворот — постоянные атаки, которые волнами давят на защиту соперников, приносят результат. Чаще всего отличиться удается уже во втором тайме, когда уставшие соперники начинают допускать ошибки. Против свежей обороны мюнхенцам играть тяжело, так как без главного креативщика Мусиалы все их атаки выглядят прямолинейно. К тому же потеря Кейна может создать проблемы с реализацией.
У «Лейпцига» дела идут не очень — команда претендует на выход в Лигу чемпионов, но пока проваливает концовку чемпионата и идет лишь на пятом месте. В последнем туре разгромно проиграли «Айнтрахту» со счетом 4:0, а до этого откатали ничью с предпоследним клубом лиги «Хольштайном».
Много проблем у команды с атакой, где все зависит от формы молодого Симонса. Да и травма основного вратаря Гулачи спутала карты временному тренеру Леву. В воротах выходит безальтернативный бельгиец Вандевордт, который не провел сильно еще ни одной встречи.
В предстоящем матче «РБ Лейпциг» может надеяться только на свой характер и слабую игру соперника. Однако особо ждать этого не стоит, так как у «Баварии» мотивация не хуже, а тренер Компани уже дал понять, что к этой встрече они готовятся максимально серьезно.
Наш прогноз: победа «Баварии» — за 1,62. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на тотал меньше 3 — за 2,50.
Статистические тренды в играх «РБ Лейпциг» и «Баварии»
|«РБ Лейпциг»
|«Бавария»
|1 поражение в 11 последних домашних матчах.
|9 матчей в гостях без поражений.
|Тотал больше 3,5 проходил в 4 из 5 последних матчей.
|В 7 матчах подряд проходит тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Гасилин ставит на гостей: «Я думаю, что “Бавария” приедет играть на классе и побеждать. “Лейпциг” играет безобразно в этом сезоне, а ведь команда хочет попасть в зону Лиги чемпионов. В обороне большие проблемы, пропустили два мяча даже от “Вольфсбурга”. Поэтому для меня ставка очевидная — на тотал 2,5 больше при победе “Баварии”.
Ставки на матч «РБ Лейпциг» — «Бавария» 3 мая 2025 года
Победа «Баварии» — 1,62.
Тотал меньше 3 — 2,50.