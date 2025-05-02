Прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Бавария» 3 мая 2025 года: золотая победа для мюнхенцев

Исторический момент для английского форварда Кейна, который за длинную успешную карьеру еще ни разу не выигрывал трофей. Даже после перехода в «Баварию», которая обычно берет по несколько трофеев за сезон, проклятие продолжилось. Наконец, его клубу представляется шанс стать чемпионами — победа в этом матче гарантирует золото Бундеслиги. Однако англичанин пропустит встречу из-за перебора желтых карточек и, видимо, будет смотреть за игрой с трибун.