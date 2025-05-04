Прогноз на матч «Факел» — «Спартак» 4 мая 2025 года: Станкович не оставит Шалимову шансов

Если пофантазировать, то можно предположить, что игроки «Факела» захотят напоследок показать себя и сыграют в более открытый футбол. Но даже это вряд ли изменит результат встречи. Ждем уверенной победы от «Спартака» и ставим на их фору −1 — за 1,86. Если есть желание рискнуть сильнее, предлагаем ставку на счет 0:2 в пользу «Спартака» после двух забитых мячей — за 2,45.