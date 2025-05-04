Прогноз на матч «Факел» — «Спартак» 4 мая 2025 года: Станкович не оставит Шалимову шансов

У «Факела» почти не осталось шансов на сохранение места в РПЛ на следующий сезон, а «Спартак» может зацепиться только за топ-3, но никак не за золотые медали чемпионата. Кому из них нужнее победа, покажет игра сегодня.
Коэффициенты букмекеров на матч «Факел» — «Спартак»
Букмекеры считают гостей фаворитами встречи: коэффициент на победу «Спартака» составляет 1,49, на «Факел» — 7,60. Ничья оценивается в 4,00. По голам ясности нет — тотал меньше 2,5 стоит 1,80, больше 2,5 — 2,08.
Прогноз на матч «Факел» — «Спартак»
«Спартак» был хорош перед зимним перерывом, но весной не смог сохранить темп набора очков и отстал от лидеров чемпионской гонки. За топ-3 москвичи побороться еще могут — набрали лишь на один балл меньше ЦСКА. Да и календарь не выглядит сложным: красно-белые будут однозначными фаворитами в трех из четырех оставшихся матчей.
Следующая встреча пройдет с «Факелом», который, видимо, вылетает из РПЛ. Даже потеря креативщика Барко не выглядит проблемой для «Спартака» перед предстоящей игрой. У москвичей было не так много времени после кубкового матча, но дальше перерыв будет больше, поэтому беречь силы смысла нет — красно-белые должны сыграть активно и снять все вопросы еще в первом тайме.
От «Факела» сложно ждать сюрпризов — после зимней паузы команда забила лишь один мяч в восьми матчах. Правда, отличиться удалось как раз в прошлом туре с «Рубином». Воронежцы выходят на каждый матч терпеть и пытаться не пропустить много. Однако играть в автобус и отбиваться сложнее, если знать, что это все равно не поможет добиться результата.
Если пофантазировать, то можно предположить, что игроки «Факела» захотят напоследок показать себя и сыграют в более открытый футбол. Но даже это вряд ли изменит результат встречи. Ждем уверенной победы от «Спартака» и ставим на их фору −1 — за 1,86. Если есть желание рискнуть сильнее, предлагаем ставку на счет 0:2 в пользу «Спартака» после двух забитых мячей — за 2,45.
Статистические тренды в играх «Факела» и «Спартака»
|«Факел»
|«Спартак»
|Ничья и 7 поражений в 8 матчах после зимней паузы.
|3 победы в 4 последних матчах.
|Забил лишь раз в 8 последних встречах.
|В 6 последних матчах проходил тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко ставит на победу «Спартака» в малорезультативной встрече: «Тут для меня исход очевиден — “Спартак” выиграет, его уровень намного выше. Но крупного счета не жду, учитывая, что встреча пройдет в Воронеже, а красно-белые еще полностью не восстановились после кубкового матча. Мой выбор — победа “Спартака” и тотал меньше 3,5 голов за 2,40».
Ставки на матч «Факел» — «Спартак» 4 мая 2025 года
Победа «Спартака» с форой −1 — 1,86.
Счет 0:2 в пользу «Спартака» после двух забитых мячей — 2,45.