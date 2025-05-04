Прогноз на матч «Брайтон» — «Ньюкасл» 4 мая 2025 года: «сороки» возьмут реванш

«Брайтон» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию, выдав яркий матч с «Вест Хэмом» (3:2). Победа позволила «чайкам» продолжить борьбу за восьмое место — позицию, которая при определенных раскладах позволит выступить в Лиге конференций. Однако задача на этот тур сложная. В гости едет «Ньюкасл», набравший отличный ход. После осечки «Ноттингема» «сороки» вышли на третье место в АПЛ по потерянным очкам и точно не намерены его уступать.
Коэффициенты букмекеров на матч «Брайтон» — «Ньюкасл»
Фаворита в этом матче, по сути, нет: победа гостей оценивается коэффициентом 2,40, ничья — в 3,80, а победа хозяев — в 2,90. С голами ясности больше, тут их ждут: на тотал больше 2,5 дают всего 1,54.
Прогноз на матч «Брайтон» — «Ньюкасл»
Победа над «Вест Хэмом» далась «чайкам» непросто. До 88-й минуты команда уступала 1:2, и в целом, успех стал, скорее, результатом удачного эпизода, чем уверенной игры. Главный голеадор Жоао Педро дисквалифицирован, впереди выйдут Митома и Уэлбек. На «Амекс» команда по-прежнему опасна: за 17 домашних туров — 7 побед, всего 3 поражения. Правда, в последних матчах и здесь случаются сбои: 0:3 от «Астон Виллы», 2:2 с «Лестером».
«Сороки» не всегда стабильны, но в хорошей форме представляют серьезную угрозу. Поражения от «Ман Сити» (0:4) и «Астон Виллы» (1:4) остались позади — сейчас у «Ньюкасла» 7 побед в 8 матчах, включая финал Кубка лиги. Разгромы, «сухари», трофей, промежуточное третье место в АПЛ — команда Хау проводит один из лучших отрезков в сезоне.
Из лазарета вернулся Ботман, но вне игры остаются Жоэлинтон, Холл, Лассельс и Таргетт. Впрочем, глубины состава хватает, чтобы поддерживать высокий темп. Статистика говорит сама за себя: в 18 из 21 последних матчей команды проходил тотал больше 2,5. «Ньюкасл» стабильно забивает и способен навязать темп любому сопернику.
В нынешнем сезоне «Брайтон» уже дважды обыгрывал «Ньюкасл» — 1:0 в чемпионате и 2:1 в Кубке Англии. Обе встречи прошли на поле «сорок». Команда Хау сейчас объективно сильнее и стабильнее. Учитывая спад «чаек», у «Ньюкасла» есть отличная возможность взять реванш за предыдущие неудачи и укрепиться в зоне Лиги чемпионов.
Наш прогноз: победа «Ньюкасла» за 2,40 и тотал больше 3 за 1,85.
Статистические тренды в играх «Брайтона» и «Ньюкасла»
|«Брайтон»
|«Ньюкасл»
|Победил 1 раз в последних 7 матчах.
|Победил в 8 из 9 последних матчах.
|В 3 последних матчах пробивался тотал больше 3,5.
|7 матчей подряд проходит тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов уверен, что игра будет голевой: «Если взять последние 3 матча “Брайтона”, то там такие счета — 3:2, 2:4, 2:2. Забьют наверняка и здесь, но и пропустит однозначно. “Ньюкасл” и атакует здорово, и мотивация сумасшедшая. Так что здесь надо брать тотал больше 3».
Ставки на матч «Брайтон» — «Ньюкасл» 4 мая 2025 года
Победа «Ньюкасла» — 2,40.
Тотал больше 3 — 1,85.