Прогноз на матч «Брайтон» — «Ньюкасл» 4 мая 2025 года: «сороки» возьмут реванш

«Брайтон» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию, выдав яркий матч с «Вест Хэмом» (3:2). Победа позволила «чайкам» продолжить борьбу за восьмое место — позицию, которая при определенных раскладах позволит выступить в Лиге конференций. Однако задача на этот тур сложная. В гости едет «Ньюкасл», набравший отличный ход. После осечки «Ноттингема» «сороки» вышли на третье место в АПЛ по потерянным очкам и точно не намерены его уступать.