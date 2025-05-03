Прогноз на матч «Денвер» — «Клипперс» 4 мая 2025 года: Йокич снова не затащит

Финальный матч серии — это не только про талант, но и про ресурс, ротацию и тактическую зрелость. «Клипперс» играют в более организованный баскетбол, и в их системе каждый знает свою роль. У «Денвера» все держится на перегруженном Йокиче и измотанных партнерах, без должной поддержки скамейки. На дистанции это решающий фактор. Наш прогноз: победа «Клипперс» за 2,00, а также тотал меньше 207,5 — 1,90.