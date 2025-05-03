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Прогноз на матч «Денвер» — «Клипперс» 4 мая 2025 года: Йокич снова не затащит

В 7-м матче первого раунда плей-офф НБА «Денвер» встретится с «Клипперс». Варианты для ставок — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Год назад «Наггетс» умудрились растерять преимущество в 20 очков в седьмой домашней игре против «Миннесоты» и вылетели из плей-офф. Теперь история повторяется: снова решающая встреча в Денвере — но уже в битве с «Клипперс». Сумеет ли Никола Йокич в одиночку затащить команду в следующий раунд?

Коэффициенты букмекеров на матч «Денвер» — «Клипперс»

Букмекеры оценивают шансы команд примерно равными: победа «Денвера» идет с коэффициентом 1,85, а успех гостей — за 2,00. На тотал больше 206,5 дают 1,80.

Прогноз на матч «Денвер» — «Клипперс»

Серия с «Клипперс» складывается для «Наггетс» непросто. Команда вытащила пятый матч, показав агрессию и плотность в нападении, но в шестой встрече, несмотря на качественный процент с игры (52,4%) и с дуги (40,7%), уступила 105:111. Лидеры провели за 40 минут и более, и это уже не исключение, а норма: в ротации у «Денвера» остается минимум ресурсов, чтобы распределить нагрузку.

Кроме того, «Наггетс» уступают сопернику по глубине и дисциплине. Даже когда Мюррей и Йокич тащат в атаке, защита проваливается: команда входит в восьмерку худших по оборонительным метрикам среди всех участников плей-офф. Вдобавок отсутствует главный тренер Майк Мэлоун, и на длинной дистанции это чувствуется — особенно в концовках, где тактическая гибкость имеет ключевое значение.

«Клипперс» от матча к матчу прибавляют: с каждой игрой сокращается количество потерь (в последних пяти — от 7 до 11), а лидерская тройка Ленард, Харден и Пауэлл держит стабильный уровень. В шестой игре все трое набрали 24 очка и больше, при этом Тайрон Лю гибко перестраивал схемы, сохранив баланс между атакой и обороной.

Серьезную работу провели Зубац и Батюм, которые, в связке и поочередно, максимально затрудняли жизнь Йокичу под щитом. При этом на площадке у «Клипперс» всегда находится свежий игрок — семь человек стабильно получают больше 20 минут. Это позволяет выдерживать темп и контролировать концовки.

По защитному рейтингу «Клипперс» — в топ-4 всей лиги, и именно в защите им удается нейтрализовать попытки «Наггетс» уходить в ранний отрыв. Команда не ломается даже проигрывая по ходу встречи — их хладнокровие и вариативность делают разницу.

Финальный матч серии — это не только про талант, но и про ресурс, ротацию и тактическую зрелость. «Клипперс» играют в более организованный баскетбол, и в их системе каждый знает свою роль. У «Денвера» все держится на перегруженном Йокиче и измотанных партнерах, без должной поддержки скамейки. На дистанции это решающий фактор. Наш прогноз: победа «Клипперс» за 2,00, а также тотал меньше 207,5 — 1,90.

Статистические тренды в играх «Денвера» и «Клипперс»

«Денвер»
«Клипперс»
В 5 из 6 последних матчей забивали больше 100,5 очков.
Выиграли 4 из 6 последних матчей на выезде.
В 3 из 5 последних матчах не пробивался тотал больше 210,5.
В 5 из 6 последних матчах не пробивают отметку в 115,5 очков.

Ставки на матч «Денвер» — «Клипперс» 4 мая 2025 года

Победа «Клипперс» — 2,00.

Тотал меньше 207.5 — 1,90.