Прогноз на матч «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» 4 мая 2025 года: в АПЛ Аморима не ждет ничего хорошего

В Англии в гостях «МЮ» нестабилен: в среднем забивает 1,06 гола и пропускает 1,24. Несмотря на статус топ-клуба, в текущих условиях «МЮ» выходит на игру, скорее, в роли андердога, особенно с учетом возможной ротации и отсутствия турнирной мотивации. Наш прогноз: победа «Брентфорда» за 1,81, а также тотал больше 3 за 1,92. Можно еще присмотреться к голу Мбемо или Висса, на это дают 2,40.