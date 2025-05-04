Прогноз на матч «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» 4 мая 2025 года: в АПЛ Аморима не ждет ничего хорошего

«Брентфорд» не обращает внимания на статус соперников. Команда Франка регулярно портит жизнь фаворитам и вносит хаос в борьбу за еврокубковые места. «Манчестер Юнайтед» уверенно движется к финалу Лиги Европы — после победы в Бильбао над «Атлетиком» (3:0) исход полуфинала почти решен. А вот в АПЛ клуб давно сбавил обороты: пять туров без побед — яркое тому подтверждение.
Коэффициенты букмекеров на матч «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»
Редкий случай: букмекеры считают «Брентфорд» фаворитом в матче с «Манчестер Юнайтед». Победа хозяев идет с коэффициентом 1,81, ничья и победа гостей стоят 4,20. На тотал больше 2,5 предлагают 1,61. Эксперты уверены, что обе команды забьют, кэоффициент на это событие равен всего 1,56.
Прогноз на матч «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»
«Брентфорд» борется за попадание в топ-8 и может превзойти результат сезона-2022/23, когда команда завершила чемпионат на девятой строчке. До «Фулхэма» — всего два очка, и подопечные Франка выглядят предпочтительнее конкурентов. «Брентфорд» уверенно набирает очки в сложных матчах: ничьи с «Челси» (0:0) и «Арсеналом» (1:1), победы над «Брайтоном» (4:2) и «Ноттингемом» (2:0).
В домашних матчах команда Франка стабильно активна: в среднем подает 5 угловых и забивает по два мяча. Очень хорош в атаке дуэт Мбемо — Висса, у них 35 голов и 9 передач в АПЛ на двоих. Другой такой пары нападающих во всей лиге нет.
«Манчестер Юнайтед»: АПЛ на паузе, Лига Европы — приоритет. На внутренней арене манкунианцы выглядят пассивно. Пять матчей в АПЛ без побед и 15-е место — главный показатель отношения команды к чемпионату. Зато через Лигу Европы можно пробиться в Лигу чемпионов. После победы (3:0) над «Атлетиком» на выезде «Юнайтед» почти гарантировал себе место в финале.
В Англии в гостях «МЮ» нестабилен: в среднем забивает 1,06 гола и пропускает 1,24. Несмотря на статус топ-клуба, в текущих условиях «МЮ» выходит на игру, скорее, в роли андердога, особенно с учетом возможной ротации и отсутствия турнирной мотивации. Наш прогноз: победа «Брентфорда» за 1,81, а также тотал больше 3 за 1,92. Можно еще присмотреться к голу Мбемо или Висса, на это дают 2,40.
Статистические тренды в играх «Брентфорда» и «Манчестер Юнайтед»
|«Брентфорд»
|«Ман Юнайтед»
|2 победы и 2 ничьи в последних 4 турах.
|Не побеждает в АПЛ 5 матчей кряду.
|В 5 из 6 последних домашних матчей тотал был меньше 2,5.
|В 4 из 6 последних матчей играла ставка «обе забьют».
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко предлагает свой прогноз: «Тут, конечно, стоит вопрос: насколько “Ман Юнайтед” важно набрать очки в АПЛ, в которой и так все потеряно? Я думаю, ответ есть в предыдущем туре, когда с “Борнмутом” “Юнайтед” сыграл основным составом, готовясь к еврокубку, набрал одно очко, боролся до конца. Сейчас тоже все-таки жду борьбы, “Юнайтед” будет на позитивных эмоциях после ЛЕ. Ставлю на то, что “МЮ” не проиграет — коэффициент 2,19».
Ставки на матч «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» 4 мая 2025 года
Победа «Брентфорда» за 1,81.
Тотал больше 3 за 1,92.