Прогноз на матч «Реал» — «Сельта» 4 мая 2025 года: Мадрид пропустит, но выиграет

«Сельта» же таких глобальных проблем с составом не испытывает. Кроме того, коллектив в конце сезона явно сохранил больше сил, потому что не играет на три фронта. Атака команды хорошо показывает себя как в играх с аутсайдерами, так и в матчах с топами. Последнее показала игра с «Барселоной», где «небесные» забили трижды (правда, в итоге проиграли 3:4).



Особенно ярко проявляет себя опытный Борха Иглесиас, у него 4 мяча в двух последних играх. Также хорош весной молодой полузащитник Лопес Фер, забивший «Вильярреалу» и «Мальорке». Как минимум, «Сельта» покусает обескровленный «Реал». Как максимум — замахнется на большее.