Прогноз на матч «Реал» — «Сельта» 4 мая 2025 года: Мадрид пропустит, но выиграет

«Реал» никак не может быть доволен текущим сезоном. Клуб, который ранее демонстрировал инстинкт убийцы в любом состоянии, сейчас рискует остаться без трофеев. В апреле команда поочередно выбыла из Лиги чемпионов и отдала Кубок страны «Барселоне». В чемпионате же долгое время сохраняется отставание от принципиального соперника на 4 очка. Поэтому матч с «Сельтой» в конце сезона приобретает важнейшее значение — победа в нем оставит команду Анчелотти в борьбе за золото.
У «Сельты» цели на сезон намного скромнее. Команда идет на 7-м месте в турнирной таблице, дающее право на Лигу Европы, и это — предел мечтаний для клуба в текущей ситуации. Сейчас у «Сельты» 46 очков, и команда гораздо ближе к 12-му месту, чем к пятому.
Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Сельта»
Фаворитом в матче, судя по котировкам букмекеров, является «Реал». На его победу можно поставить за 1,41. Успех «Сельты» оценивается коэффициентом 7,20. На ничью можно поставить с коэффициентом 5,60. Эксперты верят в атакующий футбол: тотал больше 2,5 идет за 1,35, а меньше 2,5 — за 3,10.
Прогноз на матч «Реал» — «Сельта»
Несмотря на то, что в чемпионате «Реал» исправно набирает очки (всего одно поражение от «Валенсии» в пяти последних играх), команда переживает спад. В конце сезона сказывается отсутствие важных игроков. Еще осенью из строя выбыли Карвахаль и Милитао.
А из-за возросшей нагрузки на других оборонительных игроков ситуация стала хуже в апреле. После проигранного финала Кубка «Барселоне» (2:3 в дополнительное время) Анчелотти потерял еще трех защитников — Рюдигера, Менди и Алабу. Чуть ранее «сломался» Камавинга. Оставаться конкурентоспособными в такой ситуации довольно сложно.
Здоровые игроки обороны помогали «Реалу» не пропускать, но вот атака в этот период буксовала, как могла. В чемпионате, да и в Лиге чемпионов, мадридцы испытывают проблемы в завершении: в апреле коллектив в Ла Лиге забивает ровно один мяч за игру. Свои ворота при этом трижды удалось сохранить в неприкосновенности, но провернуть этот трюк без профильных защитников — довольно сложно.
В Лиге чемпионов же Мадрид пропустил 5 от «Арсенала» в двух играх даже с основной обоймой игроков, а забил так же один раз. Огромная нагрузка в конце сезона выпадет на Асенсио и Франа Гарсию, игроки уже стали частью основной обоймы «Реала», но в статусе и мастерстве конкурентам пока уступают.
«Сельта» же таких глобальных проблем с составом не испытывает. Кроме того, коллектив в конце сезона явно сохранил больше сил, потому что не играет на три фронта. Атака команды хорошо показывает себя как в играх с аутсайдерами, так и в матчах с топами. Последнее показала игра с «Барселоной», где «небесные» забили трижды (правда, в итоге проиграли 3:4).
Особенно ярко проявляет себя опытный Борха Иглесиас, у него 4 мяча в двух последних играх. Также хорош весной молодой полузащитник Лопес Фер, забивший «Вильярреалу» и «Мальорке». Как минимум, «Сельта» покусает обескровленный «Реал». Как максимум — замахнется на большее.
Наш прогноз: победа «Реала» и обе забьют за 2,40, а также тотал больше 3,5 за 1,96.
Статистические тренды в играх «Реала» и «Сельты»
|«Реал»
|«Сельта»
|Одержал 4 победы в 5 последних домашних матчах лиги.
|Проиграла «Реалу» 9 матчей подряд в Ла Лиге.
|В трех последних матчах чемпионата не пропускает.
|Забила 9 голов в последних 5 турах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич ждет голов от обеих команд: «С учетом дефицита кадров у хозяев и активного стиля гостей, логично ожидать результативный матч. Гол от “Сельты” — вполне вероятный исход. Победа “Реала” и обе команды забьют — интересный вариант».
Ставки на матч «Реал» — «Сельта» 4 мая 2025 года
Победа «Реала» и обе забьют за 2,40.
Тотал больше 3,5 за 1,96.