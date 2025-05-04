Прогноз на матч «Рома» — «Фиорентина» 4 мая 2025 года: Раньери воспользуется усталостью гостей

Первая встреча этих соперников в сезоне завершилась унизительным поражением римлян во Флоренции (1:5). Тогда у руля был Иван Юрич. Теперь, на фоне эмоционального возвращения Раньери и неудачного результата первого круга, у «Ромы» есть двойная мотивация — борьба за топ-4 и желание отомстить. Стоит отметить, что на «Стадио Олимпико» столичный клуб уже более семи лет не уступает «Фиорентине».
Коэффициенты букмекеров на матч «Рома» — «Фиорентина»
Букмекеры считают «Рому» фаворитом: победа римского клуба оценивается коэффициентом 1,80, ничейный результат — 3,70, а победа гостей идет за 5,00. На тотал больше 2,5 дают 2,00.
Прогноз на матч «Рома» — «Фиорентина»
Римляне выдали слабый старт сезона, и это привело к перестановкам: сначала был уволен Де Росси, а затем и Юрич. Все изменилось с приходом Раньери — легендарного специалиста, который вдохнул в команду новую жизнь. С середины декабря «Рома» не знает поражений в Серии A: за 18 туров — 13 побед и 5 ничьих. Такая серия подняла клуб на шестое место, а до зоны Лиги чемпионов — всего два очка.
С точки зрения статистики, «волки» — лучшая команда второй половины сезона. Ни один клуб не набрал столько очков за последние 10, 15 и 20 туров. При этом результативность снизилась в последние два месяца: «Рома» регулярно забивает ровно один гол. Все-таки отсутствие Дибалы сказывается.
«Фиалки» также прибавили, но прошли путь без смены тренера. Палладино работает с начала сезона, и после адаптации смог наладить игру. В последних шести турах «Фиорентина» не проигрывала: победы над «Ювентусом» (3:0), «Аталантой» (1:0), «Кальяри» (2:1), «Эмполи» (2:1), а также ничьи с «Миланом» (2:2) и «Пармой» (0:0).
В турнирной таблице команда Палладино занимает восьмое место. Однако у гостей есть важный минус: встреча с «Ромой» попадает между двумя матчами полуфинала Лиги конференций. «Фиорентина» только что уступила «Бетису» 1:2. «Фиалкам» тяжело играть сразу на два фронта, а тут еще два выездных матча подряд.
В четырех последних личных встречах команды всегда обменивались голами. В сумме за этот период — 15 забитых мячей, в среднем 3,75 за матч. Также в шести выездных играх подряд с участием «Фиорентины» пробивался тотал больше 2,5. «Рома» способна воспользоваться усталостью «фиалок» и взять реванш за разгром в первом круге.
Наш прогноз: победа «Ромы» за 1,78, а также обе забьют и тотал больше 2,5 за 2,40.
Статистические тренды в играх «Ромы» и «Фиорентины»
|«Рома»
|«Фиорентина»
|Не проигрывает 6 матчей подряд.
|В 6 из 7 последних матчей забивают обе команды.
|В 6 матчах кряду проходит тотал меньше 2,5.
|Проиграла только 1 матч из 10 последних.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов поделился своей ставкой на матч: «Не жду здесь какого-то яркого футбола. “Рома” за последние 6 матчей 4 раза выиграла по 1:0 и дважды сыграла 1:1. “Фиорентина” наверняка подустала в игре против “Бетиса” в Лиге конференций. Поэтому логично ставить на тотал меньше 3».
Ставки на матч «Рома» — «Фиорентина» 4 мая 2025 года
Победа «Ромы» за 1,78.
Обе забьют и тотал больше 2,5 за 2,40.