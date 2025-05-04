Прогноз на матч «Рома» — «Фиорентина» 4 мая 2025 года: Раньери воспользуется усталостью гостей

Римляне выдали слабый старт сезона, и это привело к перестановкам: сначала был уволен Де Росси, а затем и Юрич. Все изменилось с приходом Раньери — легендарного специалиста, который вдохнул в команду новую жизнь. С середины декабря «Рома» не знает поражений в Серии A: за 18 туров — 13 побед и 5 ничьих. Такая серия подняла клуб на шестое место, а до зоны Лиги чемпионов — всего два очка.