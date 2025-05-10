Прогноз на матч Словения — Канада 10 мая 2025 года: фавориты ЧМ разомнутся на аутсайдерах

Сборная Канады в этот раз позволила себе пригласить в национальную команду энхаэловцев. В составе их будет много, и на этот раз искать знакомое имя среди заявки не придется: Кросби, Маккиннон, Флери, Биннингтон. К тому же дополнить их удалось достойными работягами в третье-четвертое звено, среди которых выделяются центр из «Нэшвилла» О’Райлли и нападающий «Айлендерс» Хорват. Молодые таланты Фантилли и Селебрини также присутствуют.