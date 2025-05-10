Прогноз на матч Словения — Канада 10 мая 2025 года: фавориты ЧМ разомнутся на аутсайдерах

Сборная Канады сегодня начнет выступление на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Швеции и Дании. В этот раз у «кленовых листьев» собрался звездный состав. Фавориты турнира сыграют против явных аутсайдеров — словенцев.
Коэффициенты букмекеров на матч Словения — Канада
Букмекеры совсем не верят в номинальных хозяев: коэффициент на итоговую победу Словении составляет 25,00, на Канаду — 1,01. Голов от игры ждут много — тотал больше 5,5 стоит 1,32.
Прогноз на матч Словения — Канада
Сборная Словении привезла на турнир довольно возрастную команду, в которой сложно найти звездное имя. В группе А этот коллектив выглядит аутсайдером и с трудом сможет составить конкуренцию за выход в плей-офф. Тем более стартовать им придется в матче с канадцами, которые выглядят свирепо. Единственный шанс словенцев — отбиваться и ждать ошибок соперников.
Сборная Канады в этот раз позволила себе пригласить в национальную команду энхаэловцев. В составе их будет много, и на этот раз искать знакомое имя среди заявки не придется: Кросби, Маккиннон, Флери, Биннингтон. К тому же дополнить их удалось достойными работягами в третье-четвертое звено, среди которых выделяются центр из «Нэшвилла» О’Райлли и нападающий «Айлендерс» Хорват. Молодые таланты Фантилли и Селебрини также присутствуют.
В защите стоит ждать полный порядок: ранний вылет «Миннесоты» позволил присоединиться к сборной опытному Сперджену, а Монтур, Добсон и Уигар помогут ему, разобрав большую часть игрового времени. Единственной проблемой канадцев может стать настрой. Часто случается, что энхаэловцы довольно легкомысленно относятся к групповому этапу, собираясь лишь на плей-офф.
В предстоящей игре стоит ждать классного начала и легкости от канадцев, но большого количества голов быть не должно. Кажется, особого интереса в предстоящей игре у команды не будет, поэтому игроки сделают минимум для победы. Словенцы же, напротив, попробуют хорошо начать турнир и собраться на серьезного соперника.
Наш прогноз: победа Канады и тотал меньше 6,5 — за 2,40. Также можно взять ставку, что в первом периоде будут забиты 2 или 3 гола — за 1,98.
Статистические тренды в играх Словении и Канады
|Словения
|Канада
|Забрасывала минимум две шайбы в 4 из 5 последних матчей.
|Выигрывала минимум два периода в 4 из 5 последних матчей.
|Не проигрывает первый период 6 матчей подряд.
|Забивала минимум пять шайб в 3 из 4 последних матчей.
Ставки на матч Словения — Канада 10 мая 2025 года
Победа Канады и тотал меньше 6,5 — 2,40.
В первом периоде будут забиты 2 или 3 гола — 1,98.