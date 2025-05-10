Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар» 10 мая 2025 года: Николич не допустит голевого пиршества

«Краснодар» может стать чемпионом уже после этой игры. Однако для этого все должно совпасть. Как минимум, «быкам» надо побеждать, что будет сделать не так просто в гостевой встрече с ЦСКА.
Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Краснодар»
Букмекеры отдают лишь небольшое преимущество гостям: коэффициент на победу «Краснодара» составляет 2,55, на ЦСКА — 2,80. Ничья оценивается в 3,40. Голов от игры, скорее, не ждут — тотал меньше 2,5 стоит 1,77.
Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар»
При хорошем раскладе для «быков» уже эта игра может стать чемпионской. Однако выиграть будет непросто. ЦСКА набрал мощную форму после зимней паузы и выдал серию из шести побед подряд. Правда, сейчас что-то в армейском механизме сломалось — в 5 последних матчах выиграли только раз. Шансы на чемпионство у них все еще остаются, хоть и выглядят исключительно математическими. В любом случае проигрывать москвичи вряд ли захотят.
Тем более для победы у команды все есть — домашнее поле, отличная защита и опытные игроки, на которых почти не будет давления. Конечно, попасть в топ-3 по итогам чемпионата хочется, но сравнивать это с «Краснодаром», борющимся за первое в истории клуба чемпионство, не стоит. Наверняка ЦСКА сделает акцент на своих сильных сторонах и попробует свести матч к минимуму моментов — это им точно под силу.
«Краснодар» же такой сценарий устраивает. В девяти последних матчах чемпионата «быки» проиграли лишь однажды. Еще раз была ничья. Во всех остальных встречах команда добивалась побед и зачастую делала это с минимальным преимуществом в счете. К футболу ЦСКА краснодарцы точно готовы.
К тому же коллектив Мусаева часто делает ставку на активный старт матча и быстрый гол — в 3 из 4 последних матчей забивали гол в первые 20 минут. Если удастся повторить это снова, то игру получится взять под контроль и довести до победы. У атаки армейцев наметился небольшой кризис, который на руку надежной обороне «Краснодара».
Однако ставить на победу какой-либо из команд достаточно рискованно, поэтому возьмем более уверенный тотал меньше 2,5 — за 1,77. Также можно попробовать ставку на гол в интервал с 1-й по 15-ю минуту — за 3,10.
Статистические тренды в играх ЦСКА и «Краснодара»
|ЦСКА
|«Краснодар»
|Лишь одна победа в 5 последних встречах.
|Забивал в первые 20 минут в 3 из 4 последних матчей.
|Забил больше одного мяча только раз за 5 последних матчей.
|1 поражение в 9 последних матчах чемпионата.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Владислав Радимов ждет успеха ЦСКА в матче: «Первое: победа ЦСКА с форой 0 — хороший коэффициент, в случае ничьей — расход. Дома армейцы “Краснодару” не проиграют точно, а здесь есть все шансы выиграть. И второе: желтая карточка Черникова, который отбыл дисквалификацию. Черников на нарушения смотреть не будет совершенно, он очень жесткий игрок».
Ставки на матч ЦСКА — «Краснодар» 10 мая 2025 года
Тотал меньше 2,5 — 1,77.
Гол в интервал с 1-й по 15-ю минуту — 3,10.