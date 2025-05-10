Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар» 10 мая 2025 года: Николич не допустит голевого пиршества

Тем более для победы у команды все есть — домашнее поле, отличная защита и опытные игроки, на которых почти не будет давления. Конечно, попасть в топ-3 по итогам чемпионата хочется, но сравнивать это с «Краснодаром», борющимся за первое в истории клуба чемпионство, не стоит. Наверняка ЦСКА сделает акцент на своих сильных сторонах и попробует свести матч к минимуму моментов — это им точно под силу.