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Прогноз на матч «Лацио» — «Ювентус» 10 мая 2025 года: победителя не будет

«Ювентус» сыграет с «Лацио» в 36-м туре Серии А. Что ждать от игры — в прогнозе на Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Важнейший матч в борьбе за зону Лиги чемпионов пройдет в Серии А. «Ювентус» приедет в гости к «Лацио», где сразится за четвертую строчку чемпионата. Вот только вариант с ничьей может отобрать шансы на участие в главном еврокубке у обоих клубов. Самое интересное, что именно такой исход выглядит наиболее вероятным.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лацио» — «Ювентус»

Букмекеры чуть больше верят в успех хозяев: коэффициент на победу «Лацио» составляет 2,47, на «Ювентус» — 3,10. Ничья оценивается в 3,20. Тотал меньше 2,5 стоит 1,68, а вариант «обе забьют» — 1,90.

Прогноз на матч «Лацио» — «Ювентус»

В «Ювентусе» шесть матчей назад сменился главный тренер — Тудор пришел на место Мотты. Таким решением руководство пыталось взбодрить команду, чтобы помочь ей забраться в зону Лиги чемпионов. Насколько перестановка сыграла, пока судить сложно — три победы, две ничьи и поражение. «Ювентус» находится на четвертом месте за три тура до конца сезона, но рискует в любой момент опустится ниже: у двух команд столько же очков, а третья отстает лишь на один балл.

В момент, когда ошибаться нельзя, клуб сыграет с прямым конкурентом — «Лацио». Тудору во главе «старой синьоры» пока не удается обыгрывать равных соперников: ничьи с «Ромой» и «Болоньей». В следующей игре добиться результата будет еще сложнее, так как к травмированным игрокам, которых в команде и так немало, добавился защитник Камбьязо, а полузащитник Йылдыз пропустит матч из-за красной карточки.

Футбол
Италия 2024/2025
Тур 36, 10.05.2025, 19:00
Лацио
-
Ювентус
-

Непросто будет и «Лацио», у которого из-за красной карточки выбыл защитник Хюсай. К тому же в случае поражения от «Ювентуса» римляне могут вовсе остаться без еврокубков — следующим соперником станет мощный «Интер», который борется за чемпионство. Набрать очки реальнее сейчас.

Однако победы ждать вряд ли стоит. В домашних матчах «Лацио» давно не проигрывает, но и баллов много не набирает — 5 ничьих подряд в чемпионате. В напряженной игре с прямым конкурентом риск ошибки будет крайне высок, поэтому стоит вновь ждать осторожный футбол. Выигрывать с ним тяжело, но свое римляне возьмут.

Наш прогноз: ничья — за 3,25. Также можно взять ставку «обе забьют» — за 1,90.

Статистические тренды в играх «Лацио» и «Ювентуса»

«Лацио»
«Ювентус»
5 ничьих подряд в чемпионате на домашнем стадионе.
Не выигрывает на выезде 4 матча подряд.
Ставка «обе забьют» проходит в 12 последних матчах дома.
Тотал меньше 2,5 проходил в 4 из 5 последних выездных матчей.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой также ждет ничью в этой игре: «Тут шансы на успех примерно равны у соперников. “Ювентус” чуть лучше сезон проводит, но в последнее время он хуже выступал. Очки нужны им обоим для финиша в топ-4. Я тут все-таки за ничью. Мой выбор — 1:1 за 5,40».

Ставки на матч «Лацио» — «Ювентус» 10 мая 2025 года

Ничья — 3,25.

Обе забьют — 1,90.

Футбол. Зарубежный
10.05
Лацио
:
Ювентус
Лучшие коэффициенты Все
П1
2.39
X
3.23
П2
3.30