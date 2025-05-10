Прогноз на матч «Лацио» — «Ювентус» 10 мая 2025 года: победителя не будет

В «Ювентусе» шесть матчей назад сменился главный тренер — Тудор пришел на место Мотты. Таким решением руководство пыталось взбодрить команду, чтобы помочь ей забраться в зону Лиги чемпионов. Насколько перестановка сыграла, пока судить сложно — три победы, две ничьи и поражение. «Ювентус» находится на четвертом месте за три тура до конца сезона, но рискует в любой момент опустится ниже: у двух команд столько же очков, а третья отстает лишь на один балл.