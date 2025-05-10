Прогноз на матч «Лацио» — «Ювентус» 10 мая 2025 года: победителя не будет

Важнейший матч в борьбе за зону Лиги чемпионов пройдет в Серии А. «Ювентус» приедет в гости к «Лацио», где сразится за четвертую строчку чемпионата. Вот только вариант с ничьей может отобрать шансы на участие в главном еврокубке у обоих клубов. Самое интересное, что именно такой исход выглядит наиболее вероятным.
Коэффициенты букмекеров на матч «Лацио» — «Ювентус»
Букмекеры чуть больше верят в успех хозяев: коэффициент на победу «Лацио» составляет 2,47, на «Ювентус» — 3,10. Ничья оценивается в 3,20. Тотал меньше 2,5 стоит 1,68, а вариант «обе забьют» — 1,90.
Прогноз на матч «Лацио» — «Ювентус»
В «Ювентусе» шесть матчей назад сменился главный тренер — Тудор пришел на место Мотты. Таким решением руководство пыталось взбодрить команду, чтобы помочь ей забраться в зону Лиги чемпионов. Насколько перестановка сыграла, пока судить сложно — три победы, две ничьи и поражение. «Ювентус» находится на четвертом месте за три тура до конца сезона, но рискует в любой момент опустится ниже: у двух команд столько же очков, а третья отстает лишь на один балл.
В момент, когда ошибаться нельзя, клуб сыграет с прямым конкурентом — «Лацио». Тудору во главе «старой синьоры» пока не удается обыгрывать равных соперников: ничьи с «Ромой» и «Болоньей». В следующей игре добиться результата будет еще сложнее, так как к травмированным игрокам, которых в команде и так немало, добавился защитник Камбьязо, а полузащитник Йылдыз пропустит матч из-за красной карточки.
Непросто будет и «Лацио», у которого из-за красной карточки выбыл защитник Хюсай. К тому же в случае поражения от «Ювентуса» римляне могут вовсе остаться без еврокубков — следующим соперником станет мощный «Интер», который борется за чемпионство. Набрать очки реальнее сейчас.
Однако победы ждать вряд ли стоит. В домашних матчах «Лацио» давно не проигрывает, но и баллов много не набирает — 5 ничьих подряд в чемпионате. В напряженной игре с прямым конкурентом риск ошибки будет крайне высок, поэтому стоит вновь ждать осторожный футбол. Выигрывать с ним тяжело, но свое римляне возьмут.
Наш прогноз: ничья — за 3,25. Также можно взять ставку «обе забьют» — за 1,90.
Статистические тренды в играх «Лацио» и «Ювентуса»
|«Лацио»
|«Ювентус»
|5 ничьих подряд в чемпионате на домашнем стадионе.
|Не выигрывает на выезде 4 матча подряд.
|Ставка «обе забьют» проходит в 12 последних матчах дома.
|Тотал меньше 2,5 проходил в 4 из 5 последних выездных матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой также ждет ничью в этой игре: «Тут шансы на успех примерно равны у соперников. “Ювентус” чуть лучше сезон проводит, но в последнее время он хуже выступал. Очки нужны им обоим для финиша в топ-4. Я тут все-таки за ничью. Мой выбор — 1:1 за 5,40».
Ставки на матч «Лацио» — «Ювентус» 10 мая 2025 года
Ничья — 3,25.
Обе забьют — 1,90.