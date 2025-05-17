Прогноз на матч «Боруссия» — «Хольштайн Киль»: Дортмунд достоин играть в Лиге чемпионов

Главная интрига 34-го тура чемпионата Германии — кто выйдет в Лигу чемпионов. Пока что мимо главного европейского турнира пролетает дортмундская «Боруссия», она отстает от «Фрайбурга» на одно очко. Но у команды Ковача, находящейся в отличной форме, шансы еще не потеряны. «Хольштайн» идет на предпоследнем месте и уже потерял шансы на спасение. Но возможно, гости захотят напоследок хлопнуть дверью.
Коэффициенты букмекеров на матч «Боруссия» Дортмунд — «Хольштайн Киль»
Букмекеры не дают гостям никаких шансов на победу. Выигрыш «Боруссии» оценивается коэффициентом 1,16, а успех «Хольштайна» — 14,00. На ничью можно поставить с коэффициентом 11. В игре ожидают большое количество голов: тотал больше 2,5 идет за 1,15, а меньше 2,5 — 5,50.
Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Хольштайн Киль»
Перед последним туром в активе «Боруссии», занимающей 5-е место, 54 очка, у «Фрайбурга» — 55. И если Дортмунд встречается с аутсайдером «Хольштайном», то «Фрайбург» сыграет с третьей командой лиги «Айнтрахтом» на своем стадионе. У Франкфурта 57 очков, он еще не гарантировал себе путевку в ЛЧ. При равенстве очков все решит разница забитых и пропущенных, тут ситуация такая: у «Айнтрахта» +20, у «Фрайбурга» −2, у «Боруссии» +17.
Так как кто-то из конкурентов точно потеряет очки, «Боруссии» крайне важно обыграть своего соперника и сделать это крупно. К счастью для Нико Ковача, соперник для победной точки в сезоне попался подходящая.
У «Хольштайна», правда, в концовке чемпионата наметился поздний ренессанс. В 10 последних матчах было набрано 12 очков — почти столько же, сколько за две трети чемпионата. Но упущено было слишком много. Команда регулярно забивает своим соперникам.
За последние 5 игр у «Хольштайна» две победы и ничья. На поле сине-бело-красных с трудом одержал волевую победу «Фрайбург», а менхенгладбахская «Боруссия» и вовсе уступила в матче-триллере (победа «Хольштайна» 4:3). Обыграть команду Раппа не смог и «РБ Лейпциг» (1:1). Матино и Бернхардссон сделали все, чтобы «Хольштайн» не вылетел, у каждого по 4 гола в последних турах. Но этого не хватило.
Поэтому наивно полагать, что «Боруссии» будет легко получить место в топ-4 чемпионата страны. Однако команде это точно по силам. С учетом Лиги чемпионов черно-желтые с апреля проиграли лишь один раз, и то «Барселоне» на выезде (0:4), после чего едва не устроили камбэк перед своими болельщиками.
В Бундеслиге же за это время только «Бавария» пропустила от «Боруссии» меньше трех. Даже тот факт, что матч пропустят Шлоттербек, Байер и Гросс не должен помешать «шмелям» обыграть предпоследнюю команду чемпионата. Вопрос лишь, с каким счетом они это сделают и смогут ли не пропустить. «Боруссия» при Коваче играет агрессивно, давит прессингом и атакует на скорости. Такую команду хочетс явидеть и в Лиге чемпионов.
В очных встречах команд любопытное равенство: одна победа у гостей и одна у хозяев. В Бундеслиге выиграл «Хольштайн» 4:2, а в Кубке в 2021 году Дортмунд разгромил Киль 5:0. Наш прогноз — игра будет результативной: победа «Боруссии» с форой −2,5 за 1,93, обе забьют и тотал больше 3,5 за 1,90.
Статистические тренды в играх «Боруссии» и «Хольштайна»
|«Боруссия»
|«Хольштайн Киль»
|Забила 15 мячей в 5 последних играх.
|Не забил только раз за последние 10 туров.
|Не пропустила только два раза за последние 10 туров.
|Отыграл только один матч на ноль в 2025 году.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Андронов уверен в победе фаворита: «На такие матчи сложно сказать ставку, но предположу, что “Боруссия” выиграет в обоих таймах с коэффициентом 1,72. Во всяком случае, это выглядит наиболее логично из всего того, что вообще можно найти на этот матч».
Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Хольштайн Киль» 17 мая 2025 года
Победа «Боруссии» с форой −2,5 за 1,93.
Обе забьют и тотал больше 3,5 за 1,90.