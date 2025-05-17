Прогноз на матч «Боруссия» — «Хольштайн Киль»: Дортмунд достоин играть в Лиге чемпионов

В Бундеслиге же за это время только «Бавария» пропустила от «Боруссии» меньше трех. Даже тот факт, что матч пропустят Шлоттербек, Байер и Гросс не должен помешать «шмелям» обыграть предпоследнюю команду чемпионата. Вопрос лишь, с каким счетом они это сделают и смогут ли не пропустить. «Боруссия» при Коваче играет агрессивно, давит прессингом и атакует на скорости. Такую команду хочетс явидеть и в Лиге чемпионов.