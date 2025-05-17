Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» 17 мая 2025 года: фавориту придется непросто

Многострадальный в этом сезоне «Манчестер Сити» все-таки может закончить футбольный год выигрышем трофея, причем старейшего и одного из самых престижных в мире. Но те, кто думает, что расклад сил в финале на «Уэмбли» абсолютно понятен и гранд легко справится с середняком АПЛ, наверняка ошибаются. Даже несмотря на то, что «Ман Сити» семь раз побеждал в этом турнире, а «Пэлас» — никогда.
По результатам «Сити» после катастрофической осени и тяжелой зимы вроде бы набрал ход, но все равно не покидает ощущение, что с этой командой все еще что-то не так. Как подтверждение — нелепая ничья 0:0 с «Саутгемптоном» неделю назад, худшей командой АПЛ по набранным очкам за последние 17 лет. «Святые» пропустили за этот чемпионат кошмарные 82 гола, но против Холанда, Де Брейне, Фодена, Доку умудрились сохранить ворота на замке. «Кристал Пэлас», мягко говоря, сильнее.
У австрийского тренера Оливера Гласнера (как говорят в Англии, лучшего немецкоязычного специалиста после Юргена Клоппа) интересная самобытная команда, которая никому не дает спуску. Да, она может пропустить пять голов от того же «Сити» (как было месяц назад), «Ньюкасла» или «Арсенала». Но может и разгромить участника Лиги чемпионов «Астон Виллу», как было в полуфинале Кубка. Трудно наверняка предсказать, кому сегодня достанется победа, будет ли результат оформлен в основное время, но игры в одни ворота точно не ждем.
Коэффициенты букмекеров на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»
Букмекеры полагаются на статистику, а не эмоции и впечатления, поэтому коэффициент на выигрыш трофея «Манчестер Сити» в два раза меньше, чем для «Кристал Пэлас» (1,42 против 2,85). Кстати, 2,85 — это гораздо ниже, чем обычно дают на явного аутсайдера. «Пэлас» им и не является, мы уже это подчеркнули. Ставка на победу «Сити» в основное время оценивается коэффициентом 1,82. «Пэлас» — 4,20. Ничья тоже вполне возможна — 3,80. Можно даже поставить на то, что матч завершится серией пенальти — за 6,20.
Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»
Напомним, что на финише сезона «Ман Сити» борется за попадание в Лигу чемпионов, занимая промежуточное пятое место в АПЛ, но плотность в верней части таблицы, не считая оторвавшегося от всех «Ливерпуля», очень высокая, и шансы у теперь уже экс-чемпионов занять, например, итоговое второе место примерно такие же, как итоговое седьмое. «Кристал Пэлас» на 12-м месте в таблице за два тура до финиша. Команда Гласнера могла быть и повыше, но многовато играет вничью, а поражений у нее, к слову, лишь на два больше, чем у коллектива Гвардиолы.
Наш прогноз на игру: «обе забьют — да» и тотал больше 2,5 за 2,11. Предупреждаем, что ставка рискованная, потому что финалы трудно сравнивать с матчами чемпионата. Тем не менее, в АПЛ «Пэлас» и «Сити» в последнее время чаще всего обмениваются голами, причем от двух с каждой из сторон. Итог очных встреч сезона: 2:2 в Лондоне и 5:2 в Манчестере. Оба клуба умеют «сушить» игру, когда этого требует ситуация, и нередко играют на ноль, но с обороной и там, и там есть проблемы.
Отдав должное «Пэлас» и похвалив команду Гласнера за сезон в АПЛ и Кубке, нельзя не сказать о том, что опыта больших матчей за трофеи у лондонской команды нет никакого. В финале Кубка она была дважды, в далеком 1990-м и относительно свежем 2016-м, и оба раза уступила «Манчестер Юнайтед» — 0:1 и 1:2.
У «Сити» большинство футболистов, не говоря уже о тренере, какие только турниры ни выигрывали, включая, например, Лигу чемпионов. Их финалами и огромным «Уэмбли» не удивишь. Опыт — решающий фактор, который может принести очередной трофей «горожанам». Что касается реализации моментов, трудно представить, что аномальный расклад в Саутгемптоне, когда игроки «Сити» 26 раз пробили по воротам и запороли минимум 5−6 стопроцентных шансов, может повториться второй раз подряд.
Статистические тренды в играх «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити»
|«Кристал Пэлас»
|«Манчестер Сити»
|Забивал "Сити" по два гола в пяти из шести последних очных встреч.
|Пропустил 1 гол в 5 последних матчах.
|Пропустил один гол в этом розыгрыше Кубка Англии, в 4 из 5 матчей сыграв на ноль.
|Забивал не менее двух голов в 12 из 15 последних матчей в Кубке.
Мнение эксперта: шансы на победу
Известный комментатор и эксперт по английскому футболу Денис Казанский верит, что «Кристал Пэлас» не уступит в основное время (1Х за 2,11): «Одна команда провалила сезон, а другая провела его на невероятном уровне. “Манчестер Сити” вылетел отовсюду кроме Кубка. “Кристал Пэлас” — другое дело. Ребят не было в финале больше 10 лет, и вот есть шанс этот трофей получить. “Пэлас” подготовился круто — отличная атака, классные стандарты, надежная оборона, качественный вратарь. Думаю, что в этой игре все не так очевидно, и “Кристал Пэлас” в основное время не проиграет», — цитирует Казанского «Рейтинг Букмекеров».
Ставки на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» 17 мая 2025 года
«Обе забьют — да» и тотал больше 2,5 за 2,11.
Победа «Манчестер Сити» за 1,82.