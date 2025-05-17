Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» 17 мая 2025 года: фавориту придется непросто

Наш прогноз на игру: «обе забьют — да» и тотал больше 2,5 за 2,11. Предупреждаем, что ставка рискованная, потому что финалы трудно сравнивать с матчами чемпионата. Тем не менее, в АПЛ «Пэлас» и «Сити» в последнее время чаще всего обмениваются голами, причем от двух с каждой из сторон. Итог очных встреч сезона: 2:2 в Лондоне и 5:2 в Манчестере. Оба клуба умеют «сушить» игру, когда этого требует ситуация, и нередко играют на ноль, но с обороной и там, и там есть проблемы.