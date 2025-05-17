Прогноз на матч Казахстан — США 18 мая 2025 года: американцы не засушат игру

США неплохо начали чемпионат мира, но пока не убедили в своей форме. Кажется, с американцами сыграл как раз тот случай, когда классные хоккеисты не готовы выкладываться на полную раньше игр на вылет. Иначе сложно объяснить, как энхаэловцы сначала уперлись в сборную Швейцарии и не смогли забить ни разу, а после чуть не отпустили матч с Норвегией, в котором вели 5:1 уже к середине игры — победили только в овертайме 6:5. Кажется, сильного выступления от этой команды мы не увидим до плей-офф.