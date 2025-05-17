Прогноз на матч Казахстан — США 18 мая 2025 года: американцы не засушат игру

Казахстан выступает на чемпионате мира ниже ожиданий. Сейчас главная борьба сборной направлена на сохранение места в элитном дивизионе. Матч с США должен только подтвердить уровень команды.
Коэффициенты букмекеров на матч Казахстан — США
Букмекеры не сомневаются в успехе фаворита: коэффициент на итоговую победу США составляет 1,01, на Казахстан — 15,00. Голов ждут много — тотал больше 5,5 стоит 1,40.
Прогноз на матч Казахстан — США
США неплохо начали чемпионат мира, но пока не убедили в своей форме. Кажется, с американцами сыграл как раз тот случай, когда классные хоккеисты не готовы выкладываться на полную раньше игр на вылет. Иначе сложно объяснить, как энхаэловцы сначала уперлись в сборную Швейцарии и не смогли забить ни разу, а после чуть не отпустили матч с Норвегией, в котором вели 5:1 уже к середине игры — победили только в овертайме 6:5. Кажется, сильного выступления от этой команды мы не увидим до плей-офф.
При этом потенциал команды точно не назвать слабым — сборная хорошо укомплектована и в обороне, и в атаке, а также имеет полный порядок на вратарской позиции. В игре с аутсайдерами этого точно должно хватать для уверенного набора очков.
А казахстанцев на этом чемпионате мира, к сожалению, отнести можно только к аутсайдерам. Команду набрали, в основном, из игроков «Барыса» и казахстанского чемпионата, добавив к ним вратаря, который был вторым в клубе ВХЛ. С таким составом крайне сложно бороться за что-то серьезное. При этом лидеры Шестаков, Старченко, Михайлис и Орехов делают все от себя зависящее и единственные идут близко к графику «очко за игру».
В матче с американцами рассчитывать на положительный результат не приходится. У сборной не хватает характера — несколько ошибок и пропущенных голов ломают игру команде. Сражаться готовы только некоторые игроки, остальные, кажется, просто переключаются на следующую встречу и докатывают матч. Разгромы от Германии и Дании, а также поражение от Венгрии только подтверждают это.
Наш прогноз: тотал больше 6,5 — за 1,83. Также рискнем и поставим на гол Казахстана в третьем периоде — за 2,80. К этому отрезку США уже будет вести в счете и традиционно расслабится — казахстанцы получат возможность забить и сделают это хотя бы один раз.
Статистические тренды в играх Казахстана и США
|Казахстан
|США
|В 3 из 4 матчей на старте группового этапа забивал в третьем периоде.
|Пропускали в 4 из 6 матчей с Казахстаном.
|Забивал хотя бы раз в каждой игре на чемпионате мира.
|В 3 из 4 последних матчей с Казахстаном пропускали в третьем периоде.
Ставки на матч Казахстан — США 18 мая 2025 года
Тотал больше 6,5 — 1,83.
Казахстан забьет в третьем периоде — 2,80.