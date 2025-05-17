Прогноз на матч «Спортинг» — «Витория Гимарайнш» 17 мая 2025 года: Дьокереш защитит чемпионский титул

Концовка в чемпионате Португалии выходит очень интригующей. «Спортинг» и «Бенфика» претендуют на чемпионство и идут с равным количеством очков. Все решится сегодня, в последнем туре. «Спортингу» для чемпионства нужна победа, в соперниках — «Витория Гимарайнш», которая борется за пятую строчку и путевку в Лигу конференций.
Коэффициенты букмекеров на матч «Спортинг» — «Витория Гимарайнш»
Букмекеры отдают предпочтение «Спортингу» в домашнем матче: победа хозяев оценивается в 1,33, ничья — в 5,70, а победа гостей идет за 8,30. Тотал больше 2,5 стоит 1,54.
Прогноз на матч «Спортинг» — «Витория Гимарайнш»
В прошлом туре «Спортинг» мог досрочно оформить чемпионство, но упустил победу в лиссабонском дерби против «Бенфики» (1:1). Команды имеют в активе по 79 очков, но у «львов» преимущество по личным встречам, и в случае равенства они все равно станут первыми.
Домашняя форма «Спортинга» впечатляет — 11 побед в 13 последних матчах. Команда показывает лучший атакующий футбол в чемпионате (86 мячей, 2,61 в среднем за игру) и крайне уверенно играет именно в родных стенах. За главной звездой «Спортинга» Дьокерешем давно охотятся европейские топы, швед второй год подряд — лучший бомбардир чемпионата: 38 голов в 32 турах. Отметим также, что в последних двух очных матчах в Лиссабоне против «Витории» хозяева выигрывали всухую — 3:0.
«Витория» подходит к заключительному туру, занимая пятую строчку, но «Санта-Клара» дышит в спину и уступает лишь по личным встречам. Чтобы остаться в зоне еврокубков, команде из Гимарайнша нужно не только набрать очки, но и надеяться, что прямой конкурент не победит. Учитывая, что «Санта-Клара» играет с мотивированным «Фаренсе», ситуация непредсказуемая. Под конец сезона «Витория» немного сдала — в четырех последних турах только 2 победы и поражение от того самого «Фаренсе» (1:2).
На кону для хозяев титул, для гостей — еврокубковая путевка. Однако текущая форма, глубина состава и статистика личных встреч говорят в пользу «Спортинга». В последних 6 очных встречах лиссабонцы забили 17 мячей. Наш прогноз: победа «Спортинга» с форой −1,5 за 1,90 и тотал больше 3 — 1,85.
Статистические тренды в играх «Спортинга» и «Витории Гимарайнш»
|«Спортинг»
|«Витория Гимарайнш»
|Не проигрывает 16 матчей подряд.
|В 4 матчах подряд тотал больше 2,5.
|Забивал «Гимарайнш» минимум 2 мяча в 6 последних встречах.
|В 5 из 6 последних матчах на выезде сыграла ставка «обе забьют».
Ставки на матч «Спортинг» — «Витория Гимарайнш» 17 мая 2025 года
Победа «Спортинга» с форой −1,5 за 1,90.
Тотал больше 3 — 1,85.