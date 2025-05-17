Прогноз на матч «Спортинг» — «Витория Гимарайнш» 17 мая 2025 года: Дьокереш защитит чемпионский титул

«Витория» подходит к заключительному туру, занимая пятую строчку, но «Санта-Клара» дышит в спину и уступает лишь по личным встречам. Чтобы остаться в зоне еврокубков, команде из Гимарайнша нужно не только набрать очки, но и надеяться, что прямой конкурент не победит. Учитывая, что «Санта-Клара» играет с мотивированным «Фаренсе», ситуация непредсказуемая. Под конец сезона «Витория» немного сдала — в четырех последних турах только 2 победы и поражение от того самого «Фаренсе» (1:2).