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Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак» 18 мая 2025 года: Станкович вновь провалит первый тайм

В гости к «Крыльям Советов» приедет «Спартак» на матч 29-го тура РПЛ. Что ждать от игры — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Спартак» окончательно выпал из гонки за чемпионство РПЛ. Команда проваливает концовку сезона и не побеждала уже в трех матчах подряд. В следующей игре им предстоит противостояние с «Крыльями Советов», которые могут сделать интересным любой матч. У самарцев 30 очков, они еще не оторвались от зоны стыков на безопасное расстояние.

Коэффициенты букмекеров на матч «Крылья Советов» — «Спартак»

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: коэффициент на победу «Спартака» составляет 2,14, на «Крылья Советов» — 3,15. Ничья оценивается в 3,75. По голам ясности немного: тотал больше 2,5 стоит 1,82, тотал меньше 2,5 — 2,06.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак»

«Крылья Советов» — одна из самых непредсказуемых команд второй половины чемпионата. Стоит вспомнить только разгромную победу над «Локомотивом» 5:1 и недавнее поражение от «Пари НН» 2:5. В предстоящей игре можно ждать чего-то подобного.

В последних турах самарцы поплыли — после 5-матчевой серии без поражений проиграли дважды, пропустив восемь мячей. Не удалась игра в большинстве против московского «Динамо» (1:3), а в Нижнем Новгороде был шок — 0:4 уже в первом тайме. В центре обороны не было Солдатенкова и Ороза, это давно уже уязвимое место у «Крыльев». Часто стал ошибаться и левый защитник Печенин. В случае еще двух поражений в оставшихся матчах самарцы могут упасть на 13-е место.

У «Спартака» ситуация еще хуже — от клуба все еще ждут побед, он много тратит на трансферы, но столичный клуб все никак не может подняться выше 5-го места. А тут еще красно-белые вылетели из Кубка России, проиграв «Ростову». Моменты у чужих ворот есть, но не хватает реализации.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 29, 18.05.2025, 13:30
Крылья Советов
-
Спартак
-

Главная проблема москвичей — первый тайм. Команда Станковича с трудом включается в матчи и часто начинает показывать хороший футбол только со второго тайма — в 6 последних играх не удавалось выиграть первый тайм. Отыграться с 0:2 не получилось ни в Казани, ни дома с Махачкалой, ни с «Динамо» в прошлом туре. Яркий камбэк был только с «Акроном», но тольяттинцы известны нелучшей игрой в обороне.

Наш прогноз: «Крылья Советов» выиграют первый тайм с форой 0 за 2,20. Также можно взять тотал больше 2,5 — 1,82.

Статистические тренды в играх «Крыльев Советов» и «Спартака»

«Крылья Советов»

«Крылья Советов»
«Спартак»
Пропустили 8 мячей за две последние игры.
1 победа в 5 последних матчах.
Проиграли «Спартаку» 4 последние встречи.
Не выигрывает первый тайм 6 матчей подряд.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич ждет яркий результативный матч: «Скорее всего, и Солари, и Бонгонда получат минуты в стартовом составе, в центре поля Пруцев, скорее всего, сыграет. В общем, такой смешанный состав “Спартака” против достаточно мотивированных “Крыльев”. Я думаю, что будет весело и результативно. “Обе забьют и тотал больше 2,5” за 2,1 — мой прогноз на эту встречу».

Ставки на матч «Крылья Советов» — «Спартак» 18 мая 2025 года

«Крылья Советов» выиграют первый тайм с форой 0 — 2,20.

Тотал больше 2,5 — 1,82.

Футбол. Премьер-лига
18.05
Крылья Советов
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.85
П2
2.18