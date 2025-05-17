Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак» 18 мая 2025 года: Станкович вновь провалит первый тайм

В последних турах самарцы поплыли — после 5-матчевой серии без поражений проиграли дважды, пропустив восемь мячей. Не удалась игра в большинстве против московского «Динамо» (1:3), а в Нижнем Новгороде был шок — 0:4 уже в первом тайме. В центре обороны не было Солдатенкова и Ороза, это давно уже уязвимое место у «Крыльев». Часто стал ошибаться и левый защитник Печенин. В случае еще двух поражений в оставшихся матчах самарцы могут упасть на 13-е место.