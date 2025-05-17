Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак» 18 мая 2025 года: Станкович вновь провалит первый тайм

«Спартак» окончательно выпал из гонки за чемпионство РПЛ. Команда проваливает концовку сезона и не побеждала уже в трех матчах подряд. В следующей игре им предстоит противостояние с «Крыльями Советов», которые могут сделать интересным любой матч. У самарцев 30 очков, они еще не оторвались от зоны стыков на безопасное расстояние.
Коэффициенты букмекеров на матч «Крылья Советов» — «Спартак»
Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: коэффициент на победу «Спартака» составляет 2,14, на «Крылья Советов» — 3,15. Ничья оценивается в 3,75. По голам ясности немного: тотал больше 2,5 стоит 1,82, тотал меньше 2,5 — 2,06.
Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак»
«Крылья Советов» — одна из самых непредсказуемых команд второй половины чемпионата. Стоит вспомнить только разгромную победу над «Локомотивом» 5:1 и недавнее поражение от «Пари НН» 2:5. В предстоящей игре можно ждать чего-то подобного.
В последних турах самарцы поплыли — после 5-матчевой серии без поражений проиграли дважды, пропустив восемь мячей. Не удалась игра в большинстве против московского «Динамо» (1:3), а в Нижнем Новгороде был шок — 0:4 уже в первом тайме. В центре обороны не было Солдатенкова и Ороза, это давно уже уязвимое место у «Крыльев». Часто стал ошибаться и левый защитник Печенин. В случае еще двух поражений в оставшихся матчах самарцы могут упасть на 13-е место.
У «Спартака» ситуация еще хуже — от клуба все еще ждут побед, он много тратит на трансферы, но столичный клуб все никак не может подняться выше 5-го места. А тут еще красно-белые вылетели из Кубка России, проиграв «Ростову». Моменты у чужих ворот есть, но не хватает реализации.
Главная проблема москвичей — первый тайм. Команда Станковича с трудом включается в матчи и часто начинает показывать хороший футбол только со второго тайма — в 6 последних играх не удавалось выиграть первый тайм. Отыграться с 0:2 не получилось ни в Казани, ни дома с Махачкалой, ни с «Динамо» в прошлом туре. Яркий камбэк был только с «Акроном», но тольяттинцы известны нелучшей игрой в обороне.
Наш прогноз: «Крылья Советов» выиграют первый тайм с форой 0 за 2,20. Также можно взять тотал больше 2,5 — 1,82.
Статистические тренды в играх «Крыльев Советов» и «Спартака»
«Крылья Советов»
|«Крылья Советов»
|«Спартак»
|Пропустили 8 мячей за две последние игры.
|1 победа в 5 последних матчах.
|Проиграли «Спартаку» 4 последние встречи.
|Не выигрывает первый тайм 6 матчей подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич ждет яркий результативный матч: «Скорее всего, и Солари, и Бонгонда получат минуты в стартовом составе, в центре поля Пруцев, скорее всего, сыграет. В общем, такой смешанный состав “Спартака” против достаточно мотивированных “Крыльев”. Я думаю, что будет весело и результативно. “Обе забьют и тотал больше 2,5” за 2,1 — мой прогноз на эту встречу».
Ставки на матч «Крылья Советов» — «Спартак» 18 мая 2025 года
«Крылья Советов» выиграют первый тайм с форой 0 — 2,20.
Тотал больше 2,5 — 1,82.