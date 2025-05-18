Прогноз на матч «Интер» — «Лацио» 18 мая 2025 года: хозяева сильнее и интереснее

«Интер» Индзаги готовится снова ехать в Мюнхен, теперь на финал Лиги чемпионов с «ПСЖ», который пройдет 31 мая, но от скудетто, разумеется, отказываться не станет, подтверждением тому стали победы над «Вероной» и «Торино». У «Лацио» Барони свои заботы: борьба за путевки в Лигу чемпионов достигла своего апогея. Ничья с «Ювентусом» в предыдущем туре никакой ясности в нее не внесла. На четвертую строчку в таблице претендуют сразу шесть клубов.