Прогноз на матч «Интер» — «Лацио» 18 мая 2025 года: хозяева сильнее и интереснее

Апрельские поражения от «Болоньи» и «Ромы» привели к тому, что в чемпионской гонке Серии А «Интеру» мало выиграть все оставшиеся матчи, надо еще ждать осечек лидирующего «Наполи». Одна из них произошла в предыдущем туре. Команда Конте неожиданно поделила очки с «Дженоа», и разрыв между лидерами сократился до одного балла.
«Интер» Индзаги готовится снова ехать в Мюнхен, теперь на финал Лиги чемпионов с «ПСЖ», который пройдет 31 мая, но от скудетто, разумеется, отказываться не станет, подтверждением тому стали победы над «Вероной» и «Торино». У «Лацио» Барони свои заботы: борьба за путевки в Лигу чемпионов достигла своего апогея. Ничья с «Ювентусом» в предыдущем туре никакой ясности в нее не внесла. На четвертую строчку в таблице претендуют сразу шесть клубов.
Коэффициенты букмекеров на матч «Интер» — «Лацио»
Хозяева сражаются за чемпионский титул, а гости — лишь за путевку в Лигу чемпионов, потому у букмекеров «Интер» — фаворит с отрывом. Коэффициент на победу клуба из Милана — 1,66, а команды из Рима — 5,00, даже больше, чем на ничью — 4,20. Аналитики прогнозируют достаточно высокую результативность: тотал меньше 2,5 доступен с коэффициентом 2,07, а больше 2,5 — 1,76. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1,79.
Прогноз на матч «Интер» — «Лацио»
«Лацио» временами показывает интересный футбол, но попасть на следующий сезон в Лигу чемпионов бело-голубым объективно сложно. Для этого нужно еще и обыгрывать максимально неудобного соперника в гостях. В последний раз это удалось сделать шесть лет назад, а в нынешнем сезоне очные встречи получились совсем уж неудачными: катастрофические 0:6 у себя на «Стадио Олимпико» и кубковые 0:2 в Милане.
Наш прогноз на игру: победа «Интера» и тотал больше 1,5 за 1,84. Героически одолев «Барселону» в полуфинале, «Интер» поймал кураж. Куда-то испарились усталость и игровые проблемы. Пока трудно сказать, как сложится для «Интера» финал Лиги чемпионов с «ПСЖ», но на домашней арене «нерадзурри» сделают все от них зависящее, чтобы помешать «Наполи» вернуть скудетто на юг Италии. Индзаги активно ротирует состав, меняет тактические схемы и вообще претендует на звание лучшего клубного тренера Европы в этом сезоне.
«Лацио», с одной стороны, не часто проигрывает, с другой — слишком часто играет вничью там, где нужны победы. Сейчас римские «орлы» объективно уступают сопернику в готовности и мотивации. Встречи с «Барселоной» показали: когда «Интеру» нужно забить, он делает это быстро, красиво и неожиданными для соперника ходами.
Совершенно непонятно, от кого может исходить угроза: у «Интера» забивают футболисты всех амплуа и позиций. У «Лацио» проблемы с флангами: Барони не может рассчитывать на Дзакканьи и Пеллегрини из-за дисквалификаций — кажется, тут Индзаги и нанесет решающий удар. Травма Лаутаро и возможные проблемы Мхитаряна и Фраттези «Лацио» не спасут, пока Думфрис в сумасшедшей форме.
Статистические тренды в играх «Интера» и «Лацио»
|«Интер»
|«Лацио»
|Выиграл пять из шести последних очных встреч с «Лацио».
|Не проигрывает в Серии А семь матчей подряд.
|Пропускает менее одного гола за матч.
|Забивал в шести последних матчах подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Комментатор Эльвин Керимов сделал свой прогноз на этот матч для «Рейтинга Букмекеров»: «У “Интера” нет права на ошибку, сложнейшая игра, сильный соперник, у команды тяжелый график, она устала. “Интер” выдал четыре подряд низовых матча в чемпионате, но при этом добивался результата. У “Лацио” в 8 из 9 матчей во всех турнирах проходил тотал меньше 2,5. Я бы просто взял здесь низ».
Ставки на матч «Интер» — «Лацио» 18 мая 2025 года
Победа «Интера» и тотал больше 1,5 за 1,84.
Тотал меньше 2,5 за 2,07.