Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Акрон» 18 мая 2025 года: Гусев продолжит побеждать

В концовке сезона «Динамо» сосредоточено на борьбе за третье место в чемпионате. Бело-голубые уступают ЦСКА два очка. При Гусеве динамовцы выиграли два матча и рассчитывают сегодня продлить победную серию. «Акрон» особых турнирных задач уже не решает, но не катится до финиша по инерции. Команда Тедеева может отнять очки практически у любой команды, а Дзюба всегда готов улучшить свою статистику.
Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Москва — «Акрон»
Букмекеры считают «Динамо» фаворитом в домашнем матче: победа хозяев оценивается в 1,48, ничья — в 5,30, а на победу гостей дают 6,00. У обеих команд есть проблемы в обороне, и аналитики букмекерских контор отразили это в коэффициентах на тотал. Тотал больше 2,5 стоит всего 1,31, а на обе забьют предлагают 1,41.
Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Акрон»
Приход Гусева на место Лички взбодрил «Динамо», команда обыграла «Крылья Советов» (3:1) и «Спартак» (2:0). В Самаре классный матч выдал Гладышев, на его счету дубль и передача. А с красно-белыми сработали стандарты, оба гола в первом тайме пришли после угловых. Получив преимущество, «Динамо» перешло на игру от обороны и отбилось от атак «Спартака».
Даже несмотря на потери — в лазарете по-прежнему находятся Тюкавин, Артур, Лаксальт, Майсторович и Чавес — у «Динамо» хватает ресурсов. Глебов и Фомин надежно держат центр поля, а нападение с Бителло, Карраскалем и Гладышевым постоянно создает моменты. Бело-голубые играют без центрфорварда, так что на острие атаки может оказаться любой из этой тройки плюс Нгамале. «Динамо» — самая результативная команда чемпионата (59 голов). На своем поле бело-голубые выиграли 10 матчей из 14.
«Акрон» очень хорошо проводит дебютный сезон в РПЛ по меркам команды с небольшим бюджетом. Подопечные Тедеева в мае сняли вопрос о вылете, но даже без турнирной мотивации продолжают цепко играть и добывать очки. В последних пяти турах тольяттинцы проиграли лишь однажды — в равной игре со «Спартаком» (2:3). При этом одержали победы над «Ахматом» (3:2), махачкалинским «Динамо» (1:0) и «Факелом» (1:0), а с «Химками» разошлись миром (2:2).
Команда играет открыто, старается действовать первым номером и часто рискует — из-за этого «Акрон» пропустил уже 49 голов. Но при этом и забивает прилично: девять мячей за пять последних матчей и 37 в чемпионате. В атаке велика роль Дзюбы. Опытный форвард и цепляется за мячи, и раздает передачи, и забивает сам. Попутно Артем мотивирует себя старыми и новыми рекордами. Из потерь — дисквалификации Беншимола и Савичева, под вопросом участие основного вратаря Васютина.
Обе команды сейчас на ходу, но «Динамо» играет с гораздо большей мотивацией и классом. В первом круге москвичи уже обыгрывали «Акрон» — 2:0, и сейчас есть все шансы повторить успех. Наш прогноз: победа «Динамо» с форой −1 — 1,70, а также обе забьют и тотал больше 3,5 — 2,05.
Статистические тренды в играх «Динамо» и «Акрона»
|«Динамо»
|«Акрон»
|В 4 из 5 последних матчах был тотал больше 2,5.
|Проиграл 1 из 5 последних матчей.
|Не проигрывает дома уже 6 матчей.
|Забивает в 5 матчах кряду.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дмитрий Градиленко предлагает комбинированный вариант: «Мой прогноз, учитывая статистические показатели обеих команд в строке “забитые и пропущенные голы” и место проведения матча, очень простой — победа “Динамо” и тотал больше 2,5 за 1,96».
Ставки на матч «Динамо» Москва — «Акрон» 18 мая 2025 года
Победа «Динамо» с форой −1 — 1,70.
Обе забьют и тотал больше 3,5 — 2,05.