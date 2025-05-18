Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Акрон» 18 мая 2025 года: Гусев продолжит побеждать

Команда играет открыто, старается действовать первым номером и часто рискует — из-за этого «Акрон» пропустил уже 49 голов. Но при этом и забивает прилично: девять мячей за пять последних матчей и 37 в чемпионате. В атаке велика роль Дзюбы. Опытный форвард и цепляется за мячи, и раздает передачи, и забивает сам. Попутно Артем мотивирует себя старыми и новыми рекордами. Из потерь — дисквалификации Беншимола и Савичева, под вопросом участие основного вратаря Васютина.