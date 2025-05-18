Прогноз на матч «Рома» — «Милан» 18 мая 2025 года: игра, в которой голам неоткуда взяться

Поражение от «Аталанты» (1:2) стало первым в чемпионате для «Ромы» с начала 2025 года и прервало 19-матчевую беспроигрышную серию. Команда Раньери плохо начала матч, пропустила быстрый гол, но ближе к перерыву пришла в себя, начала создавать моменты и сравняла счет. Похоже, римлян надломил отмененный с помощью ВАР пенальти в их пользу. Нарушения на Коне не было, так что вмешательство было справедливым, но Раньери и игроки «Ромы» с этим не согласились. «Аталанта» дожала соперника, давшего слабину.