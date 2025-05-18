Прогноз на матч «Рома» — «Милан» 18 мая 2025 года: игра, в которой голам неоткуда взяться

В Серии А все еще много интриг, в том числе это касается борьбы за места в еврокубках. «Рома», несмотря на поражение в прошлом туре, все еще сохраняет шансы на Лигу чемпионов. «Милан» только что проиграл финал Кубка Италии. Теперь команде Консейсау нужны победы и осечки конкурентов, чтобы хоть как-то спасти неудачный сезон.
Коэффициенты букмекеров на матч «Рома» — «Милан»
Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля: победа «Ромы» оценивается коэффициентом 2,40, на ничейный результат можно поставить за 3,50, а успех «Милана» идет с котировкой 3,10. Голы тут, скорее, ждут, чем нет: тотал больше 2,5 стоит 1,79, меньше 2,5 — 2,10.
Прогноз на матч «Рома» — «Милан»
Поражение от «Аталанты» (1:2) стало первым в чемпионате для «Ромы» с начала 2025 года и прервало 19-матчевую беспроигрышную серию. Команда Раньери плохо начала матч, пропустила быстрый гол, но ближе к перерыву пришла в себя, начала создавать моменты и сравняла счет. Похоже, римлян надломил отмененный с помощью ВАР пенальти в их пользу. Нарушения на Коне не было, так что вмешательство было справедливым, но Раньери и игроки «Ромы» с этим не согласились. «Аталанта» дожала соперника, давшего слабину.
Однако римляне все еще сохраняют реальные шансы на попадание в топ-4 — отставание от «Ювентуса» составляет всего одно очко. После «Милана» команда Раньери отправится в гости к «Торино», а «Юве» сыграет с «Удинезе» и «Венецией».
«Волкам» не хватает Дибалы, все-таки Соуле не дает такого же качества в атаке. При Раньери «Рома» действует более прагматично, делая ставку на надежную оборону, стандарты и навесы в штрафную. Отсюда целая серия матчей, где римляне забивали ровно один гол.
Спасти сезон «Милану» все-таки не удастся. Даже попадание в Лигу Европы — это не достижение по меркам «россонери». Клуб ждут серьезные перемены. Команду покинет главный тренер Консейсау, вовсю идут поиски нового спортивного директора, к лидерам «Милана» прицениваются европейские топы…
Поражение в финале Кубка Италии от «Болоньи» (0:1) было по делу, миланцев просто переиграли и перепрессинговали. Хотя до этого «россонери» выиграли 4 матча подряд. Но сложно ждать стабильности от команды, где не выстроена четкая структура, где нет единства в действиях руководства клуба. Консейсау начал доверять Йовичу, но у форварда всего 4 гола в 2025-м. Даже у новичка Хименеса их 6, а ведь он обычно выходит на замену.
«Рома» уверенно чувствует себя дома, особенно при Раньери. На «Стадио Олимпико» она не проигрывала 16 матчей подряд, из которых 14 завершились победами. «Милан» после поражения в финале Кубка может быть не в оптимальном психологическом состоянии. С поправкой на свежесть, форму и мотивацию хозяев предлагаем поставить на победу «Ромы» за 2,40 и на тотал меньше 3 за 1,70. У римлян сегодня помимо Дибалы не будет форварда Довбика, у гостей — атакующего защитника Тео.
Статистические тренды в играх «Ромы» и «Милана»
|«Рома»
|«Милан»
|Не проигрывает дома 16 матчей подряд.
|Выиграл 4 из 5 последних матчей.
|В 8 последних матчах прошел тотал меньше 3.
|В 7 из 8 последних матчах на выезде был тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинг Букмекеров» Егор Титов ставит на римлян: «Я ожидал, что “Рома” наконец-то оступится в прошлом туре. И она проиграла “Аталанте”. Все по делу было, римляне были слабее. Но здесь домашняя встреча, совсем другая обстановка будет. “Милану” же еще многое будет напоминать на “Олимпико” о поражении от “Болоньи” 3 дня назад».
Ставки на матч «Рома» — «Милан» 18 мая 2025 года
Победа «Ромы» — 2,40.
Тотал меньше 3 — 1,70.