Прогноз на матч «Арсенал» — «Ньюкасл» 18 мая 2025 года: кто будет второй командой Англии?

«Арсенал» почти весь сезон шел на втором месте, но за два тура до конца чемпионата еще не гарантировал себе места в Лиге чемпионов. У команды Артеты лишь два очка преимущества над «Ньюкаслом», «Челси» и «Астон Виллой», правда, два последних клуба уже выиграли свои матчи в этом туре. По расчетам Opta, шансы «канониров» остаться в топ-5 — 99,9%, шансы «Ньюкасла» — 95,5%. В последнем туре «Арсеналу» осталось сыграть с уже вылетевшим «Саутемптоном», а «сорокам» — с «Эвертоном».
Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Ньюкасл»
Букмекеры считают «Арсенал» небольшим фаворитом: победа хозяев идет за 2,05, ничейный результат оценивают в 3,70, а победу гостей — в 3,80. На тотал больше 2,5 дают 1,77. Голы от обеих команд сюрпризом не станут, на это предлагают 1,63.
Прогноз на матч «Арсенал» — «Ньюкасл»
Безвыигрышная серия «Арсенала» достигла пяти матчей с учетом Лиги чемпионов, «канонирам» явно не хватает свежести и концентрации. Особенно уязвимо выглядит оборона — 9 пропущенных мячей за этот отрезок. Неделю назад «Арсенал» начал с 0:2 на «Энфилде», но проявил характер и отыгрался благодаря голам Мартинелли и Мерино. Помогло и то, что «Ливерпуль» расслабился раньше времени.
Артете по-прежнему не хватает профильного центрфорварда, Сака после травмы продолжает промахиваться из убойных позиций, в защите не хватает Габриэла. Еще одна проблема — частые удаления. Вот и на этот раз необязательную красную карточку получил Мерино. Дома «Арсенал» уступил лишь дважды за весь сезон, но по набранным очкам на «Эмирейтс» занимает только 6-е место в лиге.
«Ньюкасл» подошел к концу сезона в отличной форме: восемь побед в десяти последних матчах и уверенная игра как в атаке, так и в защите. Общая разница мячей — 24:8. Команда Хау хорошо прессингует и может физически задавить соперника. Это было видно, например, в первые полчаса матча с «Челси», когда Тонали забил после того, как сам отобрал мяч у чужой штрафной. После этого «сороки» расслабились, играя в меньшинстве, но все-таки довели игру до победы.
Сложно выделить явного фаворита: многое зависит от того, сколько у команд сил и мотивации биться за победу. Ничья может устроить и тех, и других. Гости уже трижды в сезоне обыгрывали «канониров», и в этот раз тоже вряд ли уедут с «Эмирейтс» ни с чем. Наш прогноз: «Ньюкасл» не проиграет — 1,82, а также тотал больше 2,5 — 1,77.
Статистические тренды в играх «Арсенала» и «Ньюкасла»
|«Арсенал»
|«Ньюкасл»
|Не выигрывает уже 5 матчей.
|Выиграл 8 из 10 последних матчей.
|В 6 из 7 последних матчей был тотал больше 2,5.
|Забивает в 11 матчах подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко поделился такой ставкой: «Да, “Арсенал” больше очков терял в последнее время. Но сейчас — финал сезона, играть спустя рукава никак нельзя. Плюс, команда Артеты намерена взять реванш у “Ньюкасла” за вылет в полуфинале Кубка лиги (0:2 оба раза). У себя дома “Арсенал” выиграет».
Ставки на матч «Арсенал» — «Ньюкасл» 18 мая 2025 года
«Ньюкасл» не проиграет — 1,82.
Тотал больше 2,5 — 1,77.