Прогноз на матч «Арсенал» — «Ньюкасл» 18 мая 2025 года: кто будет второй командой Англии?

«Арсенал» почти весь сезон шел на втором месте, но за два тура до конца чемпионата еще не гарантировал себе места в Лиге чемпионов. У команды Артеты лишь два очка преимущества над «Ньюкаслом», «Челси» и «Астон Виллой», правда, два последних клуба уже выиграли свои матчи в этом туре. По расчетам Opta, шансы «канониров» остаться в топ-5 — 99,9%, шансы «Ньюкасла» — 95,5%. В последнем туре «Арсеналу» осталось сыграть с уже вылетевшим «Саутемптоном», а «сорокам» — с «Эвертоном».