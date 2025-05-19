Прогноз на матч «Локомотив-Кубань» — «Зенит» 19 мая 2025 года: проблемы для фаворита

«Зенит» с начала серии демонстрирует зрелый баскетбол. Петербуржцы выиграли первые два матча и вновь захватили инициативу в пятой игре, не уступив сопернику ни одной четверти. Главной ударной силой в атаке стали Бэйкон и Фрэйзер, набравшие 59 очков на двоих в последней встрече. При этом команда сохраняет дисциплину и не поддается на провокации, чего не скажешь о сопернике.