Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз на матч «Локомотив-Кубань» — «Зенит» 19 мая 2025 года: проблемы для фаворита

«Локомотив-Кубань» принимает «Зенит» в полуфинале Единой лиги ВТБ. На что ставить в шестом матче серии — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: БК "Зенит"

Серия между «Локомотивом» и «Зенитом» превратилась в настоящую битву характеров: команды забирают домашние матчи и довели противостояние до шестой игры. Вопрос предельно простой — увидим ли мы седьмой матч в Санкт-Петербурге или все закончится уже в Краснодаре?

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив-Кубань» — «Зенит»

Букмекеры немного больше верят в успех «Зенита»: на победу питерцев дают коэффициент 1,72. Успех «Локомотива-Кубань» оценивается в 2,12. На тотал больше 168,5 предлагают 1,92, он в этой серии пробивался 3 раза.

Прогноз на матч «Локомотив-Кубань» — «Зенит»

«Локомотив-Кубань» проявил бойцовские качества и после двух поражений в Петербурге смог восстановить равновесие в серии. Особенно впечатлила вторая игра в Краснодаре: победа в овертайме, полная эмоций, с итоговым счетом 96:88. Однако в пятом матче «Локо» вновь уступил, и теперь нет права на ошибку.

Есть и объективные трудности: сложная логистика и постоянные переезды явно сказываются на «физике». В пятой игре «железнодорожники» проиграли подбор 32:42 и сделали всего восемь подборов в атаке — показатель, который нужно срочно исправлять. Дома команда выглядит увереннее и в «Баскет-Холле» способна навязать борьбу лидеру регулярки.

«Зенит» с начала серии демонстрирует зрелый баскетбол. Петербуржцы выиграли первые два матча и вновь захватили инициативу в пятой игре, не уступив сопернику ни одной четверти. Главной ударной силой в атаке стали Бэйкон и Фрэйзер, набравшие 59 очков на двоих в последней встрече. При этом команда сохраняет дисциплину и не поддается на провокации, чего не скажешь о сопернике.

«Зенит» чуть стабильнее выглядит на дуге — реализация трехочковых составляет 38,2%, в то время как у «Локо» около 35%. Также важно, что петербуржцы допускают меньше потерь (10,8 против 12,9) и лучше контролируют мяч.

Шестая встреча пройдет в Краснодаре, и это снова аргумент в пользу хозяев. Все пять предыдущих игр серии завершались победами домашних команд — это главный тренд. «Локомотив-Кубань» при поддержке болельщиков способен навязать борьбу и сравнять счет в серии.

Что касается результативности, серия проходит под знаком плотной обороны. Две игры в Краснодаре были низовыми — 162 и 156 очков за основное время. Ожидаем, что и эта встреча не станет исключением. Наш прогноз: победа «Локомотива» с форой +4,5 за 1,72 и тотал меньше 168,5 за 1,88.

Статистические тренды в играх «Локомотива-Кубани» и «Зенита»

«Локомотив-Кубань»«Зенит»
Не проигрывает в серии на домашнем паркете.
Средняя результативность в серии 89,6 очков.
В 4 из 5 матчей в серии не набирал больше 86,5 очков.
В 4 матчах подряд на выезде не пробивался тотал 168,5.

Ставки на матч «Локомотив-Кубань» — «Зенит» 19 мая 2025 года

Победа «Локомотива» с форой +4,5 за 1,72.

Тотал меньше 168,5 за 1,88.