Прогноз на матч «Локомотив-Кубань» — «Зенит» 19 мая 2025 года: проблемы для фаворита

Серия между «Локомотивом» и «Зенитом» превратилась в настоящую битву характеров: команды забирают домашние матчи и довели противостояние до шестой игры. Вопрос предельно простой — увидим ли мы седьмой матч в Санкт-Петербурге или все закончится уже в Краснодаре?
Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив-Кубань» — «Зенит»
Букмекеры немного больше верят в успех «Зенита»: на победу питерцев дают коэффициент 1,72. Успех «Локомотива-Кубань» оценивается в 2,12. На тотал больше 168,5 предлагают 1,92, он в этой серии пробивался 3 раза.
Прогноз на матч «Локомотив-Кубань» — «Зенит»
«Локомотив-Кубань» проявил бойцовские качества и после двух поражений в Петербурге смог восстановить равновесие в серии. Особенно впечатлила вторая игра в Краснодаре: победа в овертайме, полная эмоций, с итоговым счетом 96:88. Однако в пятом матче «Локо» вновь уступил, и теперь нет права на ошибку.
Есть и объективные трудности: сложная логистика и постоянные переезды явно сказываются на «физике». В пятой игре «железнодорожники» проиграли подбор 32:42 и сделали всего восемь подборов в атаке — показатель, который нужно срочно исправлять. Дома команда выглядит увереннее и в «Баскет-Холле» способна навязать борьбу лидеру регулярки.
«Зенит» с начала серии демонстрирует зрелый баскетбол. Петербуржцы выиграли первые два матча и вновь захватили инициативу в пятой игре, не уступив сопернику ни одной четверти. Главной ударной силой в атаке стали Бэйкон и Фрэйзер, набравшие 59 очков на двоих в последней встрече. При этом команда сохраняет дисциплину и не поддается на провокации, чего не скажешь о сопернике.
«Зенит» чуть стабильнее выглядит на дуге — реализация трехочковых составляет 38,2%, в то время как у «Локо» около 35%. Также важно, что петербуржцы допускают меньше потерь (10,8 против 12,9) и лучше контролируют мяч.
Шестая встреча пройдет в Краснодаре, и это снова аргумент в пользу хозяев. Все пять предыдущих игр серии завершались победами домашних команд — это главный тренд. «Локомотив-Кубань» при поддержке болельщиков способен навязать борьбу и сравнять счет в серии.
Что касается результативности, серия проходит под знаком плотной обороны. Две игры в Краснодаре были низовыми — 162 и 156 очков за основное время. Ожидаем, что и эта встреча не станет исключением. Наш прогноз: победа «Локомотива» с форой +4,5 за 1,72 и тотал меньше 168,5 за 1,88.
Статистические тренды в играх «Локомотива-Кубани» и «Зенита»
|«Локомотив-Кубань»
|«Зенит»
|Не проигрывает в серии на домашнем паркете.
|Средняя результативность в серии 89,6 очков.
|В 4 из 5 матчей в серии не набирал больше 86,5 очков.
|В 4 матчах подряд на выезде не пробивался тотал 168,5.
Ставки на матч «Локомотив-Кубань» — «Зенит» 19 мая 2025 года
Победа «Локомотива» с форой +4,5 за 1,72.
Тотал меньше 168,5 за 1,88.