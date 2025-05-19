Прогноз на матч Канада — Финляндия 19 мая 2025 года: ставим на голы

В матче с канадцами это будет необходимо. Фавориты чемпионата мира проходятся катком по всем соперникам и одерживают раз за разом крупные победы. В отличие от других сильных сборных «кленовые листья» легко превращают доминирование в матче в результат. Помогает уровень исполнителей, который у Канады с запасом самый мощный на турнире. Маккиннон и Кросби уже набрали 19 очков на двоих.