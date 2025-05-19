Прогноз на матч Канада — Финляндия 19 мая 2025 года: ставим на голы

Канада впервые на этом чемпионате мира сыграет с сильным соперником. Финны хоть и не доминируют в своих матчах, но пока стабильно добывают победы — 4 раза выиграли в 5 матчах. «Кленовые листья» должны постараться, чтобы вскрыть оборону соперника. Получится ли — покажет игра.
Коэффициенты букмекеров на матч Канада — Финляндия
Букмекеры видят явного фаворита в матче: коэффициент на итоговую победу Канады составляет 1,15, на Финляндию — 5,50. Насколько результативной будет игра, неясно: тотал больше 5,5 стоит 1,88, меньше — 1,92.
Прогноз на матч Канада — Финляндия
Финляндия не изменяет себе на этом чемпионате мира. Сборная привычно терпит и ждет редких шансов у чужих ворот. Причем команда настолько увлеклась аккуратным хоккеем, что одержала только одну победу с разницей больше, чем в одну шайбу. В остальных играх финны минимально переигрывали Францию, Латвию и Австрию.
Стоит выделить и матч со шведами — пока единственная игра с топ-соперником на этом турнире. Финляндия долго отбивалась от мощного давления соперников, а в третьем периоде приблизилась в счете. Победить не удалось, но важные качества игроки продемонстрировали.
В матче с канадцами это будет необходимо. Фавориты чемпионата мира проходятся катком по всем соперникам и одерживают раз за разом крупные победы. В отличие от других сильных сборных «кленовые листья» легко превращают доминирование в матче в результат. Помогает уровень исполнителей, который у Канады с запасом самый мощный на турнире. Маккиннон и Кросби уже набрали 19 очков на двоих.
К тому же пока не дает осечек оборона: лишь две пропущенные шайбы за пять игр на групповом этапе. При этом защитники не всегда действуют идеально и дают соперникам довольно опасно бросать — разницу делают вратари Канады Флери и Биннингтон, которые, наконец, не выглядят слабым звеном команды.
Матч с финнами станет первым серьезным матчем для «кленовых листьев» на этом турнире. Кажется, энхаэловцы заждались серьезного испытания и выйдут на игру заряженными. Терпеть долго с таким соперником сложно, да и смысла особо не имеет — в какой-то момент Финляндии придется перейти к атаке, чтобы отыгрываться. Снова ждем результативную игру.
Наш прогноз: тотал больше 5,5 за 1,93. Также предлагаем ставку на обе забьют в третьем периоде за 2,85.
Статистические тренды в играх Канады и Финляндии
|Канада
|Финляндия
|Побеждает с форой -3,5 пять матчей подряд.
|Забивает в третьем периоде 4 матча подряд.
|Ни разу за 5 матчей не пропустила больше одной шайбы.
|4 победы в 5 последних матчах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Анатолий Емелин ставит на уверенную победу Канады: «На этом турнире Канада гораздо сильнее — выигрывает пока все матчи с разницей как минимум +4. Тогда как финны три из четырех побед одержали с разницей всего в шайбу. Скорее всего, канадцы соорудят очередные +4 и сделают уверенную заявку на первое место в группе».
Ставки на матч Канада — Финляндия 19 мая 2025 года
Тотал больше 5,5 — 1,93.
Обе забьют в третьем периоде — 2,85.