Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА 19 мая 2025 года: армейцам хватит сил на дерби

Несмотря на сложный календарь в апреле и мае, армейцы не просто удержались в лидирующей группе, но и едва не вклинились в чемпионскую гонку. Помешали этому осечки с «Ахматом» и «Крыльями». Но армейцы абсолютно по игре справились и со «Спартаком», и с московским «Динамо» и даже с «Краснодаром». А забить не получилось только действующим чемпионам. Николич проделал отличную работу с командой, перейдя после зимнего перерыва на новую схему, и явно не будет удовлетворен условным четвертым местом.