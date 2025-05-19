Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА 19 мая 2025 года: армейцам хватит сил на дерби

В турнирном плане этот матч важнее для ЦСКА. Команде Николича необходимо оборонять третье место, на которую после своей победы уже запрыгнуло московское «Динамо». ЦСКА, безусловно, — лучшая команда РПЛ этой весной, что подтверждает выступление в Кубке и игра в чемпионате. Но и сил армейцы тратят намного больше конкурентов. Им удалось пройти «Зенит» на кураже в финале Пути РПЛ Кубка России. Однако, практически все основные футболисты Николича не получили отдых. Этим и может воспользоваться «Локомотив».
То, что «железнодорожники» готовы ловить ЦСКА на ошибках, показал первый матч команд в сезоне. Армейцы владели территориальным преимуществом всю игру, но пропустили на 90-й минуте от Тикнизяна. По иронии судьбы он вышел на поле во втором тайме и был просто свежее уставшей обороны ЦСКА.
Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — ЦСКА
Явного фаворита в дерби нет. Коэффициент на победу ЦСКА составляет 2,38, на «Локомотив» можно поставить за 3,10. Ничья оценивается в 3,60. По голам ясности еще меньше: тоталы больше 2,5 и меньше 2,5 стоят в районе 1,90.
Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА
Несмотря на сложный календарь в апреле и мае, армейцы не просто удержались в лидирующей группе, но и едва не вклинились в чемпионскую гонку. Помешали этому осечки с «Ахматом» и «Крыльями». Но армейцы абсолютно по игре справились и со «Спартаком», и с московским «Динамо» и даже с «Краснодаром». А забить не получилось только действующим чемпионам. Николич проделал отличную работу с командой, перейдя после зимнего перерыва на новую схему, и явно не будет удовлетворен условным четвертым местом.
«Локомотив» начинал весну конкурентом ЦСКА за медали и грезил погоней за «Краснодаром». Но если в декабре отрыв от южан составлял всего четыре очка, то сейчас — 15. Разладилось примерно все. После возобновления чемпионата «Локо» терял очки в семи играх. Сильнее всего «железнодорожники» пострадали от «Крыльев Советов» (1:5), и от «Рубина» (0:1). Ничьи с «Оренбургом», «Ростовом», «Ахматом» и махачкалинским «Динамо» усугубили ситуацию. Команда мало забивает весной, кроме разгрома «Пари НН» вспомнить болельщикам и нечего.
У ЦСКА дела обстоят получше. Очевидно, что оборона армейцев с Рошей, Дивеевым и Мойзесом сильнее. На дистанции видно, что пропущенных мячей у красно-синих вдвое меньше. В то же время атака у команд сопоставимая (45 мячей забил «Локомотив», 43 — ЦСКА). Но на коротком отрезке в 5 послендих туров преимущество армейцев уже скромнее: 7 забитых и 3 пропущенных против 6 забитых и 3 пропущенных у красно-зеленых. Правда, календарь «Локомотива» был существенно проще.
Фактор свежести — действительно, ключевой в матче. «Локомотив» провел свою последнюю игру 11 мая, когда обыграл «Факел» 1:0. ЦСКА в Кубке с «Зенитом» сыграл 14 мая. Из безоговорочно основных игроков на скамейке остался лишь Акинфеев. Плюс игровое время не получил Келлвен. Все остальные бились за возможность выиграть Кубок. Понятно, что именно на этот турнир ЦСКА и делает сейчас ставку, но упускать бронзу — тоже не вариант.
Вряд ли игра получится суперголевой, хоть прошлой весной команды и устроили концерт с шестью голами (3:3). Скорее всего, сил на такое выступление у ЦСКА не осталось, а «Локомотив» сейчас просто не настолько хорош. Исходя из того, что показывают команды в мае, преимущество на стороне армейцев. Наш прогноз: победа ЦСКА за 2,38 и тотал меньше 2,5 за 1,94.
Статистические тренды в играх «Локомотива» и ЦСКА
|«Локомотив»
|ЦСКА
|Один раз за 7 туров забил больше гола за игру.
|В последних 8 матчах сыграл тотал меньше 3,5.
|В весенней части чемпионата у команды всего 3 победы.
|В последних 5 очных матчах преимущество на стороне ЦСКА: 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич ставит не на исход, а на голы: «На первый взгляд ЦСКА выглядит фаворитом. Но “Локомотив”, особенно в домашнем матче, в своей последней игре сезона точно даст бой. Я выберу вариант, который часто предлагаю — тотал 2−3 гола. Возможны и ничья 1:1, и победа 2:1 в любую сторону, и даже 2:0, если одна команда раскроется. Забить ЦСКА сейчас непросто, но и “Локомотив” в атаке опасен».
Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА 19 мая 2025 года
Победа ЦСКА — 2,38
Тотал меньше 2.5 — 1,94.