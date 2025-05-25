Прогноз на матч «Фулхэм» — «Манчестер Сити» 25 мая 2025 года: Де Брейне добудет путевку в ЛЧ

Одна из главных слабостей «Сити» в этом сезоне — выезды. Из 18 матчей за пределами «Этихада» команда выиграла лишь семь, а разница более чем в один мяч была зафиксирована только в трех из последних 16 выездных встреч. Несмотря на доминирование в личных встречах с «Фулхэмом», забить три гола, как это было в матче первого круга (3:2), будет непросто. Хотя с «Борнмутом» (3:1) 20 мая у «Ман Сити» многое получалось, Мармуш забил эффектный гол дальним ударом. Де Брейне попал в перекладину, сегодня для бельгийца последняя игра за «Сити».