Прогноз на матч «Фулхэм» — «Манчестер Сити» 25 мая 2025 года: Де Брейне добудет путевку в ЛЧ

Задачи на последний матч сезона ясны. «Манчестер Сити» нужно обеспечить себе место в Лиге чемпионов, в то время как «Фулхэм» постарается завершить кампанию достойно перед своими болельщиками. Победная серия «Сити» в очных встречах насчитывает уже 17 матчей, но смогут ли подопечные Гвардиолы продолжить эту доминацию на фоне выездных проблем?
Коэффициенты букмекеров на матч «Фулхэм» — «Манчестер Сити»
Букмекеры слегка сомневаются в «Сити»: победа гостей идет за 1,64, тогда как успех «Фулхэма» оценивается в 5,50. При этом на тотал больше 2,5 голов дают 1,60, на меньше 2,5 — 2,40.
Прогноз на матч «Фулхэм» — «Манчестер Сити»
Для «Манчестер Сити» этот сезон стал провальным — клуб впервые за долгое время остался без трофеев, Суперкубок Англии не в счет. Вылет из Лиги чемпионов и Кубка лиги, а теперь и поражение в финале Кубка Англии от «Кристал Пэлас» (0:1).
Однако в АПЛ у «горожан» хорошие результаты в последние два месяца: 6 побед и 3 ничьи позволили команде выйти на третье место. Победа в Лондоне гарантирует участие в ЛЧ, хотя даже ничья практически исключает риски благодаря гораздо лучшей разнице мячей среди конкурентов.
Одна из главных слабостей «Сити» в этом сезоне — выезды. Из 18 матчей за пределами «Этихада» команда выиграла лишь семь, а разница более чем в один мяч была зафиксирована только в трех из последних 16 выездных встреч. Несмотря на доминирование в личных встречах с «Фулхэмом», забить три гола, как это было в матче первого круга (3:2), будет непросто. Хотя с «Борнмутом» (3:1) 20 мая у «Ман Сити» многое получалось, Мармуш забил эффектный гол дальним ударом. Де Брейне попал в перекладину, сегодня для бельгийца последняя игра за «Сити».
«Фулхэм» снова занял место в середине таблицы. Команда у Силвы боевая, многим лидерам от нее досталось: дома в сезоне были повержены «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Ноттингем Форест». При этом «Фулхэм» в 10 из 12 последних матчей на «Крэйвен Коттедж» не проигрывал с разницей более чем в один гол.
Тем не менее, нестабильность продолжает преследовать лондонцев. За последние шесть туров команда потерпела четыре поражения, в том числе от «Борнмута» и «Эвертона». Нередко после яркой победы следует неожиданная осечка. Это и мешает «Фулхэму» по-настоящему вклиниться в борьбу за еврокубки.
«Фулхэм» мотивирован порадовать болельщиков и, как минимум, не проиграть крупно. Хименес и Ивоби опасны для защитников «Сити», у них 30 очков на двоих по системе гол+пас. Гвардиоле нужна как минимум ничья — иначе под угрозой окажется участие в Лиге чемпионов.
Наш прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,97, а также «Манчестер Сити» не проиграет и тотал больше 2,5 за 1,90. Можно предложить также символическую ставку на гол де Брейне — за 3,80.
Статистические тренды в играх «Фулхэма» и «Манчестер Сити»
|«Фулхэм»
|«Манчестер Сити»
|Проиграл дома 3 из 4 последних матчей.
|В 4 из 5 последних матчей играла ставка «обе забьют — нет».
|Пропускает в 9 матчах подряд.
|В 4 из 5 последних матчей тотал был меньше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко предложил свой исход матча: «Я тут жду сенсации. “Манчестер Сити” имел не самый простой график, играл в середине недели перенесенный тур АПЛ. В гостях еще и не лучшим образом выступали “горожане” — не выиграли в четырех из семи игр на выезде. Так что предложу такой вариант для ставки — “Фулхэм” не проиграет за 2,34».
Ставки на матч «Фулхэм» — «Манчестер Сити» 25 мая 2025 года
Обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,97.
«Манчестер Сити» не проиграет и тотал больше 2,5 за 1,90.