Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Эвертон» 25 мая 2025 года: «сороки» обязаны побеждать

«Эвертон» уверенно решил задачу по сохранению прописки в АПЛ. Под руководством Мойеса команда преобразилась и стала одной из лучших в АПЛ: только 4 команды набрали больше очков с 19 января. У «ирисок» за это время — 28 очков. Если взять весь чемпионат, клуб впервые за четыре года набрал больше 40 очков в Премьер-лиге. Лучший игрок сезона в «Эвертоне» — конечно, вратарь сборной Англии Пикфорд, он провел 11 матчей на ноль. В 2025-м хорош и Ндиай, на счету форварда 7 голов.