Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Эвертон» 25 мая 2025 года: «сороки» обязаны побеждать

Поражение от «Арсенала» (0:1) поставило «Ньюкасл» в непростое положение: перед последним туром команда Хау занимает четвертое место и рискует выпасть из зоны Лиги чемпионов. Однако все еще в руках самих «сорок» — чтобы остаться в топ-5, необходимо обыграть немотивированный «Эвертон», который уже гарантировал себе 13-е место и завершает сезон без каких-либо задач.
Коэффициенты букмекеров на матч «Ньюкасл» — «Эвертон»
У букмекеров мало сомнений в исходе матча: победа «Ньюкасла» идет за 1,31, тогда как успех «Эвертона» стоит 10,50. На тотал больше 2,5 голов дают 1,56 — эксперты ждут результативного футбола в этой встрече.
Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Эвертон»
«Сороки» бодро проводят последнюю часть сезона с переменным успехом: на финише подопечные Хау выиграли 7 из 10 последних матчей и даже завоевали Кубок лиги. Правда, потеря очков в играх с «Астон Виллой» (1:4), «Брайтоном» (1:1) и «Арсеналом» (0:1) осложнила задачу выхода в Лигу чемпионов. «Ньюкасл» был хорош неделю назад против «канониров», мог забить минимум 2−3 гола, но блестяще сыграл вратарь Райя.
Особенно силен «Ньюкасл» дома: 6 побед подряд в АПЛ с общим счетом 20:5, в 3 последних матчах — без пропущенных голов. Но есть потери в составе. Если с обороной и вратарем Поупом все в порядке, то в нападении не хватает Исака. Шведский бомбардир не играл с «Арсеналом» из-за проблем с пахом и не тренировался на этой неделе. Также вне игры остается Жоэлинтон, выход Триппьера под вопросом.
Многие игроки «Ньюкасла» могут занести себе этот сезон, в обороне выделяются Берн и Ливраменто, в центре поля очень полезен Тонали. Итальянец активно участвует в прессинге, раздает тонкие передачи и может завершить атаку точным ударом. А 23 гола Исака намекают, что не зря за ним охотятся другие топ-клубы.
«Эвертон» уверенно решил задачу по сохранению прописки в АПЛ. Под руководством Мойеса команда преобразилась и стала одной из лучших в АПЛ: только 4 команды набрали больше очков с 19 января. У «ирисок» за это время — 28 очков. Если взять весь чемпионат, клуб впервые за четыре года набрал больше 40 очков в Премьер-лиге. Лучший игрок сезона в «Эвертоне» — конечно, вратарь сборной Англии Пикфорд, он провел 11 матчей на ноль. В 2025-м хорош и Ндиай, на счету форварда 7 голов.
В последних 5 турах «Эвертон» проиграл «Ман Сити» (0:2) и «Челси» (0:1), сыграл вничью с «Ипсвичем» (2:2) и победил «Фулхэм» (3:1) с «Саутгемптоном» (2:0). Неделю назад травмы получили защитники Брентуэйт и Коулман, они пропустят сегодняшнюю игру. Интересно, что «Эвертон» крайне редко уступает с крупным счетом: только в 3 из 35 последних матчей команда проиграла с разницей больше одного мяча.
Летом «Эвертон» ждут перемены. Для Дукуре, получившего более выгодное предложение, этот матч станет последним в составе «ирисок», у Гуйе, Кина и Кэлверта-Льюина заканчиваются контракты. со старым стадионом «Гудисон Парк» клуб и болельщики уже попрощались.
Турнирная мотивация — ключевой фактор в предстоящей встрече. «Ньюкасл» обязан побеждать, чтобы не упустить путевку в Лигу чемпионов. Впрочем, если «Астон Вилла» не обыграет «Ман Юнайтед» или «Челси» поделит очки с «Ноттингемом», тогда «сорокам» хватит и ничьей.
Наш прогноз: победа «Ньюкасла» с форой −1,5 за 1,85 и тотал меньше 3 за 1,92.
Статистические тренды в играх «Ньюкасла» и «Эвертона»
|«Ньюкасл»
|«Эвертон»
|3 победы и ничья в 4 последних матчах с «Эвертоном» дома.
|В 3 матчах из последних 5 был тотал меньше 2,5.
|В 3 из 5 последних матчей сыграла ставка «обе забьют — нет».
|4 победы и 3 поражения в 13 последних матчах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинг Букмекеров» Тимур Журавель предложил такой вариант: «Я буду вас призывать поставить на голы “Ньюкасла” в обоих таймах. Мне кажется, что атакующая мощь “Ньюкасла” способна это сделать в последнем домашнем матче сезона. Ждем возвращения “Ньюкасла” в Лигу чемпионов! ИТБ1 0,5 в каждом тайме — 1,90».
Ставки на матч «Ньюкасл» — «Эвертон» 25 мая 2025 года
Победа «Ньюкасла» с форой −1,5 за 1,85.
Тотал меньше 3 за 1,92.