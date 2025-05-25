Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 25 мая 2025 года: чемпион проснется

На «Энфилде» сегодня сойдутся две самые довольные команды Англии в этом году. «Ливерпуль» пять лет спустя вернул себе чемпионский титул, уже не с Юргеном Клоппом, а с Арне Слотом. А скромный лондонский «Кристал Пэлас» добился главного достижения за всю свою 164-летнюю историю: победил в Кубке Англии, причем в финале справился с самым успешным клубом страны за последние годы «Манчестер Сити». А заодно получил ценный приз в виде участия в Лиге Европы.