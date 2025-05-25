Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 25 мая 2025 года: чемпион проснется

В этом году в чемпионате Англии не так уж много интриг дожили до последнего тура. Почти все итоги сезона понятны, осталось только распределить многочисленные путевки в еврокубки, да и с ними многое уже известно.
На «Энфилде» сегодня сойдутся две самые довольные команды Англии в этом году. «Ливерпуль» пять лет спустя вернул себе чемпионский титул, уже не с Юргеном Клоппом, а с Арне Слотом. А скромный лондонский «Кристал Пэлас» добился главного достижения за всю свою 164-летнюю историю: победил в Кубке Англии, причем в финале справился с самым успешным клубом страны за последние годы «Манчестер Сити». А заодно получил ценный приз в виде участия в Лиге Европы.
В чемпионате команда Оливера Гласнера — образцовый середняк. 12-е место перед заключительным туром, 13 побед, 13 ничьих, 11 поражений и нулевая разница мячей: 50 забитых, 50 пропущенных.
Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»
Букмекеры считают, что «Ливерпуль» не будет особенно гостеприимным сегодня. Коэффициент на его победу — 1,41. На выигрыш «Пэлас» — 6,20, а на ничью — 5,60. Голов ждут никак не меньше трех на двоих. Коэффициент на тотал больше 2,5 экстремально низкий — 1,29. Скорее, даже четыре, потому что ставка на тотал больше 3,5 оценивается меньшим коэффициентом, чем тотал меньше 3,5 (1,78 против 2,02).
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»
Обе команды в прекрасном настроении, и матч выйдет по-настоящему праздничным. В каком-то смысле он выставочный, а еще это репетиция «Комьюнити Шилд», то есть Суперкубка Англии. Он состоится 8 августа на «Уэмбли» и ознаменует старт уже следующего английского сезона.
Наш прогноз на игру: победа «Ливерпуля» и тотал больше 3,5 за 2,18
Если бы матч состоялся в Лондоне, еще можно было бы подумать, но на своем стадионе «Ливерпуль» постарается закрыть сезон красиво. «Красные», отмечая чемпионский титул, и так целых три тура провели спустя рукава, проиграв «Челси» и «Брайтону» и сыграв вничью с «Арсеналом». Пора опомниться, а то скоро месяц без побед, как раз после золотого матча с «Тоттенхэмом» (5:1) 27 апреля.
«Кристал Пэлас» после исторического финала Кубка с «Ман Сити» не сачковал. «Орлы» обыграли «Вулверхэмптон», продлив свою беспроигрышную серию до семи матчей. Но всему приходит конец. С топами «Кристал Пэлас» мериться все-таки сложно.
Но вообще, результат не будет давить ни на кого, и команды наверняка покуражатся в атаке и не слишком усердно станут отрабатывать в обороне. Все будет совсем не так, как в тяжелом октябрьском матче первого круга, когда «Ливерпуль» 5 октября вымучил трудовую гостевую победу над «Пэлас» со счетом 1:0 благодаря голу Жоты уже на 9-й минуте.
Статистические тренды в играх «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас»
|«Ливерпуль»
|«Кристал Пэлас»
|Забивал в 34 подряд матчах АПЛ.
|Не проигрывает 7 матчей во всех турнирах.
|В четырех последних матчах прошел ТБ 3,5.
|Победил в предыдущей игре на «Энфилде».
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко согласен, что «Ливерпуль» не допустит еще одной осечки: «Может быть, даже второй состав выйдет, но в любом случае, победу добудут хозяева. “Ливерпуль” идет сейчас на неприятной серии без побед из трех матчей. “Пэлас” — не самый простой соперник, но думаю, серия неудач “Ливерпуля” заставит его выложиться ради победы и свой чемпионский сезон клуб завершить на высокой ноте. Ставлю на победу “Ливерпуля” с форой −1,5 с коэффициентом 1,96».
Ставки на матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 25 мая 2025 года
Победа «Ливерпуля» и тотал больше 3,5 за 2,18.
Победа «Ливерпуля» с форой −1,5 за 1,96.