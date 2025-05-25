Прогноз на матч «Венеция» — «Ювентус» 25 мая 2025 года: «Юве» дожмет аутсайдера

«Венеция» подходит к финишу с обострившимися проблемами. Несмотря на достойный отрезок из 11 туров, в котором она проиграла лишь дважды, в решающем матче против «Кальяри» неделю назад венецианцы были разбиты (0:3). Сейчас они занимают 19-е место, и даже победа в заключительном туре не гарантирует спасения — отставание от «Эмполи» и «Лечче» составляет два очка. А тут еще и капитан Идзес пропускает встречу из-за перебора карточек. Это серьезный удар по и без того хрупкой обороне.