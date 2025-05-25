Прогноз на матч «Венеция» — «Ювентус» 25 мая 2025 года: «Юве» дожмет аутсайдера

Заключительный тур может стать последним для «Венеции» в Серии А. Команда Ди Франческо опустилась в зону вылета, уступив прямому конкуренту в прошлом туре. Однако шансы на спасение все еще сохраняются, для этого надо побеждать «Ювентус» и рассчитывать на осечки конкурентов. Туринцы, в свою очередь, завершают турнир в борьбе за место в Лиге чемпионов. Победа гарантирует «бьянконери» четвертую строчку вне зависимости от результатов «Ромы» и «Лацио».
Коэффициенты букмекеров на матч «Венеция» — «Ювентус»
Букмекеры уверены в «Ювентусе»: победа гостей идет за 1,60, тогда как успех «Венеции» оценивается в районе 5,60. На тотал больше 2,5 голов предлагают 1,60, на меньше 2,5 — 2,43.
Прогноз на матч «Венеция» — «Ювентус»
Для «Ювентуса» предстоящая встреча — решающая в борьбе за топ-4. Сейчас команда Тудора идет четвертой, опережая «Рому» всего на один балл. Любая потеря очков может обернуться катастрофой, ведь позади еще и «Лацио», отстающий на два очка.
Смена тренера принесла результат: при хорвате туринцы проиграли лишь раз в восьми матчах, дважды сыграли вничью и одержали пять побед. Но главное — команда по-прежнему мало пропускает: с «Удинезе» в прошлом туре (2:0) была 17-я сухая игра в сезоне.
Правда, гостевая форма оставляет вопросы: в четырех выездных встречах при Тудоре побед одержано не было. В атаке также не все однозначно: в 10 последних матчах на выезде «Ювентус» лишь раз забил больше одного гола. Это делает маловероятным крупную победу в Венеции.
«Венеция» подходит к финишу с обострившимися проблемами. Несмотря на достойный отрезок из 11 туров, в котором она проиграла лишь дважды, в решающем матче против «Кальяри» неделю назад венецианцы были разбиты (0:3). Сейчас они занимают 19-е место, и даже победа в заключительном туре не гарантирует спасения — отставание от «Эмполи» и «Лечче» составляет два очка. А тут еще и капитан Идзес пропускает встречу из-за перебора карточек. Это серьезный удар по и без того хрупкой обороне.
На своем поле «Венеция» крайне слабо проявляет себя в атаке: в шести из десяти последних домашних матчей команда не забивала вовсе, лишь раз преодолев отметку в один гол. Даже при том, что коллектив временами демонстрировал боевой характер, почти весь сезон он провел в числе худших по забитым мячам — всего 30 голов за 37 туров. По данному показателю слабее лишь «Лечче» и уже вылетевшая «Монца».
«Венеция» будет вынуждена раскрываться и играть на победу, что лишь играет на руку более классовитому и опытному сопернику. При этом «Ювентус» в выездных матчах не блещет, и разгрома от них ожидать не стоит. Наш прогноз: победа «Ювентуса» с форой −1 за 1,86 и тотал меньше 3 за 1,89.
Статистические тренды в играх «Венеции» и «Ювентуса»
|«Венеция»
|«Ювентус»
|Одна победа в 5 последних матчах.
|Проиграл лишь 1 матч из 8 при Тудоре.
|Пропускает в 5 матчах подряд.
|В 3 из 4 последних матчей на выезде забивали обе команды.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов спрогнозировал исход встречи так: «Просится счет 2:0 в пользу гостей. Я бы взял “Ювентус” с форой −1. Ну, нельзя упускать 4-е место, это все-таки огромные финансовые вливания, без которых будет тяжело укреплять команду, вновь включаться в чемпионскую гонку в следующем сезоне».
Ставки на матч «Венеция» — «Ювентус» 25 мая 2025 года
Победа «Ювентуса» с форой −1 — 1,86.
Тотал меньше 3 — 1,89.