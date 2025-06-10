Прогноз на матч Англия — Сенегал 10 июня 2025 года: Тухель ждет энергичного футбола

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Тимур Журавель ставит на голы: «Есть такое понятие — парадоксальный “верх”. Вот мне кажется, что в этом матче, где все указывает на низ, случатся голы. Англия и Сенегал ни за что не борются, можно поиграть в удовольствие. Может быть новый тренер, может быть еще что-то, какая-то мотивация у них появится».