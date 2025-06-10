Прогноз на матч Англия — Сенегал 10 июня 2025 года: Тухель ждет энергичного футбола

После неудачного финала Евро-2024 сборная Англии привыкает к новому тренеру. Тухель начал работу в национальной команде с трех побед над Албанией, Латвией и Андоррой. Однако впечатления остались смешанные. Да, все три матча отыграли на ноль, но и в атаке особой яркости не было.
Сам Тухель признал, что его подопечные выглядели беззубо и не осознавали опасности счета 1:0 с Андоррой. Болельщики и эксперты критикуют стиль, но результат сохраняется. Сенегал не проигрывает уже 20 матчей, он станет более серьезной проверкой для англичан.
Коэффициенты букмекеров на матч Англия — Сенегал
Букмекеры уверены в Англии: победа хозяев предлагается за 1,50, ничья — за 4,30, а успех Сенегала — за 6,80. На тотал больше 2,5 голов дают 1,79, на меньше 2,5 — 2,03.
Прогноз на матч Англия — Сенегал
Тухель, возглавив сборную Англию, заявил, что хочет играть в интенсивный и зрелищный футбол — как в АПЛ. Пока это не получается. Все три соперника Англии оборонялись в низком блоке, который сложно вскрывать, а англичанам не хватало желания и энергии выйти из эконом-режима. Андорре забили всего один гол (спасибо Кейну), хотя обычно соперникам такого уровня отгружают 3−4 мяча минимум.
Англии не хватает креатива, команда действует слишком рационально. На поле выделяется разве что вингер «Челси» Мадуэке. Так что в матче с Сенегалом на поле ждем Сака и, возможно, Эзе с Тоуни. Кейну и игрокам «Челси» нужна передышка перед вылетом на клубный чемпионат мира.
Сборная Сенегала, несмотря на смену тренера после Кубка Африки, продолжает демонстрировать стабильные результаты. Команда не проигрывает с сентября 2023-го, а в квалификации к ЧМ-2026 занимает второе место в группе, отставая от лидера ДР Конго всего на одно очко.
В недавнем спарринге с Ирландией сенегальцы отыгрались во втором тайме, показав характер. Гол в той встрече забил Исмаила Сарр. Несмотря на отсутствие Мане и Папе Матара Сара, состав остается мощным: в заявке присутствуют Кулибали, Джексон, Ндиай, Менди — игроки, хорошо знакомые с английским футболом. Правда, организация игры остается проблемой: в матчах с командами топ-уровня Сенегалу не хватает тактической дисциплины, что и показала последняя встреча с Англией на ЧМ-2022 (0:3).
Несмотря на статус товарищеского матча, встреча обещает быть напряженной. Сенегал сохраняет длинную серию без поражений, а Англия не пропускала в последних пяти играх. Однако, учитывая состав соперников и характер прошлой очной встречи, логичной видится победа англичан с разницей минимум в два мяча. Наш прогноз: победа Англии с форой −1 за 1,85 и тотал больше 2,5 за 2,03.
Статистические тренды в играх Англии и Сенегала
|Англия
|Сенегал
|Выиграла 6 матчей подряд.
|Не проигрывает на протяжении 20 матчей.
|5 матчей кряду выиграла всухую
|В 4 матчах из последних 5 прошел тотал меньше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Тимур Журавель ставит на голы: «Есть такое понятие — парадоксальный “верх”. Вот мне кажется, что в этом матче, где все указывает на низ, случатся голы. Англия и Сенегал ни за что не борются, можно поиграть в удовольствие. Может быть новый тренер, может быть еще что-то, какая-то мотивация у них появится».
Ставки на матч Англия — Сенегал 10 июня 2025 года
Победа Англии с форой −1 за 1,85.
Тотал больше 2,5 за 2,03.